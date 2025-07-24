Кавелашвили вновь пообещал помиловать оппозиционеров в обмен на участие в выборах

Михаил Кавелашвили – шестой президент Грузии, чью легитимность не признают оппозиция и часть грузинской общественности в эфире телекомпании «Рустави-2» в очередной раз призвал часть оппозиции, объявившую бойкот предстоящим выборам в органы местного самоуправления, принять участие в голосовании. В случае выражения такого желания он готов помиловать тех лидеров оппозиции, которые на данный момент находятся в заключении.

«Поскольку мы ждем местные выборы и политические партий, которые полны решимости полноценно участвовать в выборах, долг всех ответственных институтов создать надлежащие условия для проведения таковых… Я пользуюсь своим конституционным правом и предлагаю им (оппозиционерам в заключении) воспользоваться этой возможностью и доказать своим избирателям, обществу, что они достойны победы на выборах, чтобы у них не было никаких помех в избирательном процессе», - заявил Кавелашвили в эфире телекомпании.

Он также поговорил о критиках и затронул эту тему в контексте «распространяемой дезинформации в СМИ и социальных сетях».

«Хочу обратить внимание тех молодых людей, которым в голову закладывают, будто этот человек (говорит о себе) «недостоин», «играет в одиночку», «его назначили», «он – лошадь» - я прошёл сложный путь, и что важнее – предоставление этой информации для СМИ, социальных сетей или той дезинформации, которую они распространяют... Долг СМИ – говорить правду» – сказал Кавелашвили.

Рассказал он и своей успешной карьере:

«Я прошёл очень сложный путь. 17 лет я был профессиональным футболистом. Тема образования есть во всех сферах. Без знаний, без развития, без барьеров и трудностей (не бывает)… Грузию не знали, а мы ездили (в зарубежные клубы) не только как футболисты, мы были послами нашей страны, рассказывая, кто мы, что мы представляем. Тогда нас называли русскими, и мы раздражались, мы утверждали, что мы другая страна… Я прошёл очень сложный путь, но после футбола я 10 лет был депутатом парламента, председателем комитета спорта. Роль и значение спорта в самом Европейском Союзе настолько велики, что в экономике ряда стран он даже превосходит сельское хозяйство».

27 ноября 2024 года «Грузинская мечта» выдвинула Михаила Кавелашвили шестым кандидатом в президенты страны. Он являлся депутатом парламента Грузии с 2016 года.

Одна из главных претензий критиков к Кавелашвили касалась его высшего образования, которого у него нет.

14 декабря прошлого года в ходе голосования, состоявшегося в здании парламента Грузии, делегаты непрямым голосованием избрали президентом единственного кандидата, выдвинутого «Грузинской мечтой», бывшего футболиста и депутата парламента девятого-десятого созыва Михаила Кавелашвили.