"Даже языкознание не без политики". Кавказская языковая семья.

Автохтонных (коренных по происхождению) языковых семей на Кавказе три: картвельская, западнокавказская и восточнокавказская. Картвельская семья распространена в Грузии. На Северном Кавказе делят языки на две группы: западнокавказская семья, ее еще называют абхазо-адыгской (адыгский, абхазский, абазинский), и восточнокавказская семья, включающая нахские (чеченцы, ингуши и бацбийцы) и дагестанские языки, – всего около трех десятков языков.

О кавказских языках в подкасте "Хроника Кавказа" историк Майрбек Вачагаев беседует с доктором филологических наук, лингвистом, кавказоведом, профессором Тбилисского государственного университета Мерабом Чухуа.

– Интересно узнать мнение грузинских специалистов о месте картвельских языков внутри или вне кавказской языковой семьи. Ведь споры о том, стоит ли их объединять в одну языковую семью или нет, до сих пор не утихают в научной среде.

– Генетическое место картвельских языков находится внутри кавказской языковой семьи: иберийско-кавказской, палеокавказской, есть и ряд других названий. Грузинский, сванский и мегрело-лазский языки входят в южную группу кавказских языков. Это доказано. Лично мои труды – это "Грамматика картвельско-нахских языков", опубликованная в 2008 году. Мы с коллективом работаем по теме "Кавказские языки, кавказские народы, кавказские культуры". Имеются в виду народы, языки и культуры палеокавказского происхождения, то есть языки автохтонных народов Кавказа, которые заселяют нашу общую родину, Кавказ, с незапамятных времен по сей день.

– Правильно ли разделять северокавказскую и картвельскую языковые группы?

– Дело без политики не проходит даже в языкознании! Те ученые, что были непредвзяты и посвящены этой проблематике, начиная с XVIII века давали первые классификации кавказских языков. Иоганн Антон Гюльденштедт, путешественник, ботаник, врач, антрополог давал первую классификацию, которую до сих пор языкознание не может опровергнуть. То есть классификацию нахских, картвельских, абхазско-адыгских, дагестанских языков в составе общей иберийско-кавказской семьи – ее мы знаем со времен Гюльденштедта.

Потом эту классификацию подтверждали и другие выдающиеся ученые лингвисты, в числе которых был и русский ученый барон Петр Услар, долгое время изучавший языки на Кавказе. Он первым заявил, что кавказские языки не входят ни в одну семью, известную нам до тех пор, – ни индоевропейскую, ни урало-алтайскую, ни тюркскую.

Услар даже предлагал новую письменную политику на почве грузинского алфавита для всех остальных кавказских языков, так как считал его более подходящим для этих народов. Но так как Грузия уже не делает политическую атмосферу на Кавказе на тот период (в XIX Грузия уже является частью Российской империи. – Прим.), то есть она не являлась независимой страной, то барон Услар подготовил алфавиты для северокавказских народов на основе кириллицы.

Но не это главное. Первое слово, на почве которого Услар постарался доказать единство кавказских народов (из числа кавказской языковой семьи. – Прим.), – это слово "сердце" на разных языках. Абхазо-адыгский, чечено-ингушский и дагестанский языки – везде присутствует "гв", корневая часть общего для нас слова. Я бы добавил еще одно слово, которое используют для обозначения души или духа: чеченское "са", абхазо-адыгское "пса", грузинское "сули" и т.д.

То есть слова "душа", "дух" и "сердце" у нас обозначались одинаково, они имеют корни единого происхождения. И таких примеров очень много: числительные, например, чеченский "цаъ", грузинский "цали", абхазо-адыгский "цы", дагестанские "ца, цо, се, сег" – это все обозначения слова "один".

Таких единых корней сотни и тысячи. В моем словаре зафиксировано около тысячи таких слов. Я даже не смог внести их все из-за ограниченного формата, потому что часть была сформирована специально для моей докторской работы "Система звуковых соответствий между нахскими и картвельскими языками".

Почему я заговорил о политике? Российская империя до революции не выступала против этой теории (единого начала в кавказских языках. – Прим.). Но с утверждением власти большевиков начинается полным фронтом выступление против этого единства, как будто родство языков составляет какое-то политическое единство. Если чеченский и грузинский языки звучат одинаково сотнями своих слов, если есть и в синтаксисе сходство, то тут не может быть никакой политики.

С 50-х годов ХХ века начинается новое размышление о наших языках, была выдвинута гипотеза, что не только южные и северокавказские языки делятся между собой, но северокавказскую группу надо разделять на две семьи: западно-кавказская и центрально-восточная.

И тут новая "бомба" – начинают говорить о нахско-кавказских языках. Нет таких языков! Нахские языки составляют отдельную структуру. Нахские языки стоят отдельно – как и картвельские, они имеют свое продолжение на юг, это хуритский и урартский языки. Почему? Ни в одном языке на Кавказе слово "два" не обозначается словом "шиъ" (цифра два на чеченском языке. – Прим.), "шинар" (теленок на чеченском языке. – Прим.), "шиъ шиъ" это "дважды". А в хурритском и урартском языках слово для обозначения понятия "два" – это тоже "шиъ"; "шиъшиъ" – "дважды", "шинар" – двухгодовалый теленок. Таких совпадений нет в других языках народов Кавказа.

У дагестанских языков есть свои цивилизационные языковые продолжения на юг. У абхазско-адыгских языков тоже есть продолжение на юг, это хатский язык. И у грузинского есть свое продолжение, как утверждает немецкая школа современных лингвистов, – это шумерский язык.

В 80-х годах ХХ века появляется выдающийся русский лингвист Сергей Старостин, один из грандов российской историко-сравнительной лингвистики. Он не был специалистом по кавказским языкам, но сформировал новое учение об их родственности. Согласно его гипотезе, картвельские языки не входят в северокавказскую языковую семью. Что это значит? А если на юге находится удинский язык? Он не является членом этой семьи? Как можно считать северокавказским абхазский язык?

Или цова-тушинско-бацбийский язык, который распространен в Грузии, – это разве не нахский язык? То есть получается, что чъагма-тушины в одной группе, а родственные им цова-тушины в совершенно другой языковой семье. Как такое можно даже представить себе, когда в одном селе живут тушины и цова-тушины? У них единое происхождение. Когда цова-тушинец говорит "дад", тушинец говорит "дед". Для одного это слово означает отец, для другого – мать. Это классический пример того, что происходит в индоевропейских языках, слова "мать" и "отец" происходят от одного корня, от родителя. И потому такое разногласие в значениях.

Что скажет чеченец? "Дади" – обращение к отцу, "нани" – обращение к матери. Гуриец или аджарец скажет "нена" и "нана". И таких схожих слов тысячи. Например, "ит" по-чеченски значит "десять", а на мегрельском языке это слово "вит". Это числительные, а они как местоимения, глаголы и существительные выступает истинным ядром любого праязыка.

– Получается, когда мы говорим о нахско-дагестанской группе, правильно говорить о нахской и дагестанской отдельно?

– Это урартско-хурритско-нахская группа. Дьяконов Игорь Михайлович, советский и российский историк-востоковед, лингвист, доказал вместе с Сергеем Старостиным, что больше всего мы находим похожих слов именно в чеченском, ингушском и цова-тушинском языках. Одно слово я сейчас скажу. По-чеченски "слышать" будет "хезий", "хезир". На хурритском этот корень звучит как "хаш", даже больше сходства у чечено-ингушского с хурритским, чем с цова-тушинским, потому что там "слышать" это "хацар".

Арнольд Степанович Чикобава (грузинский лингвист. – Прим.) говорил, что в Дагестане около трех десятков языков, с этим все согласны. А нахских языков всего лишь три, грузинских тоже три, абхазско-адыгских – пять. Если собрать всех грузин, абхазо-адыгов и нахов, получится 11 языков, а в Дагестане их 30! И Арнольд Степанович ставит вопрос: почему? Потому что многие языки картвельского, абхазско-адыгского и нахского происхождения на Кавказе исчезли – из-за политики Российской империи в регионе.

– В каком кавказском языке больше всего картвельских слов и есть ли обратные заимствования? Существуют научные работы на эту тему?

– Да, конечно, их много. Плодотворно работали на эту тему дагестанские ученые, грузинские, чеченские, ингушские. Они разрабатывали эту тематику, рассматривая исконные и заимствованные слова, в том числе и заимствования из третьего источника. Ими могли быть языки древних цивилизаций и индоевропейские языки, а также восточные – арабский, турецкий.

Что касается заимствований, в грузинском языке собраны слова из многих других. Это языковая составляющая нашей истории.

В чеченском и ингушском языках есть слова из грузинского, и это христианская лексика в основном. "Мосха" – священник, это чеченское, ингушское слово, а "моцхвари" означает то же самое на-грузинском. "Марх" – слово общее для чечено-ингушского и цова-тушинского языков, обозначает "пост". Я не могу сказать, кто у кого это слово заимствовал. Потому что в грузинском у него есть другое значение – "хоронить". Оно носит ритуальный, сакральный характер. Хоронить здесь значит делать невидимым для всех, когда человек держит пост, то есть он это не афиширует, это его личное.

– Лезгинский или вайнахские языки ближе к аварскому языку?

– Лезгинские языки это мощная группа дагестанских языков, они стоят изолированно. Например, хинаукский, арчинский, удинский языки, будучи лезгинскими в самой группе дагестанских языков, составляют отдельную ветвь. Это говорит о том, что эти языки распались гораздо раньше распада общей индоевропейской семьи. Трудно порой уловить общность кавказских языков, потому что между ними срок распада исчисляется тысячелетиями. А лезгинские языки – очень интересные и оригинальные, они входят в дагестанскую группу и там составляют отдельную подгруппу, всего их 10.

– Как сказалось тюркское влияние на языках Кавказа?

– Влияние турецкого языка есть, но уже в период послесултановской Турции. В Дагестане есть местные языковые контакты – кумыкско-дагестанские, ногайско-дагестанские, азербайджанско-дагестанские. В грузинском "геми" это пароход, хотя в грузинском было и свое слово – "кхамалди" или "кхумалди", но появилось турецкое слово. В нахских языках есть слов "кем" – это тоже из тюркских.

Такие слова есть и в абхазско-адыгских языках, но эти контакты не исчисляются тысячелетиями. Максимум это тысяча лет – столько мы общаемся с тюркскими языками. Я говорю не о фрагментарном характере, а о том, когда тюрки осели на Кавказе и начался языковой контакт. В Дагестане больше всего влияние было оказано на языки лезгинской группы. Многие из них находятся в окружении азербайджанского – южно-аварский, цахурский, удинский и другие.

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Языки народов Кавказа хорошо изучены, но какие-то больше, как, например, картвельская группа – в силу того, что в Грузии имеются богатые лингвистические традиции в изучении своего языка. Меньше других изучены нахские и дагестанские группы.

Несмотря на то что в России точка зрения известного лингвиста Старостина о родстве северокавказских языков остается преобладающей, зарубежные кавказоведы, тем не менее, скептически относятся к данному труду, и мнение о существовании трех независимых кавказских языковых семей остается не менее популярным.

Кавказ.Реалии

Рекомендуемая литература по теме подкаста: I. M. Diakonov, S. A. Starostin. Hurro-Urartian as an Eastern Caucasian language (Хурро-урартский язык как восточнокавказский язык) // R. Kitzinger, München, 1986 г.

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