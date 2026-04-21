Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Кая Каллас: министры передали чёткий сигнал о том, что Грузия должна изменить курс

Кая Каллас
Кая Каллас

«Грузия не демонстрирует никаких признаков разворота от демократического отката», заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС 21 апреля.

Отвечая на вопрос медиа-платформы «Евроскоп» о настроениях глав МИД по ситуации в Грузии и возможному введению персональных санкций, которые могли бы подтолкнуть «Грузинскую мечту» вернуться на путь евроинтеграции, Каллас отметила, что «общий настрой сохраняется» и к теме санкций вернутся после того, как за столом Совета появятся представители новых правительств стран-членов ЕС – Венгрии и Болгарии. При этом, по её словам, последние политические процессы могут придать вопросу Грузии новый импульс внутри ЕС:

«Сегодня состоялась очень хорошая дискуссия по этим вопросам, в том числе о вовлечённости: некоторые говорили, что нужно активнее включаться. В итоге мы согласились, что необходимо больше взаимодействовать с грузинским народом, в том числе за пределами Тбилиси, и показать людям, что ЕС присутствует и приходит с добрыми намерениями. Однако при этом мы должны направлять очень чёткие сигналы правительству Грузии о том, что курс, которому они следуют, не соответствует европейским ценностям».

28 ноября 2024 года, через месяц после спорных парламентских выборов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна до 2028 года не будет ставить на повестку вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС. Это заявление вызвало массовые протесты и их последующее подавление, после чего ЕС приостановил политический диалог с Грузией, заморозил отношения и прекратил государственную финансовую помощь.

С 6 марта 2026 года окончательно вступило в силу решение Европейской комиссии от 2024 года о приостановке безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.

4 ноября 2025 года на саммите по расширению ЕС в Брюсселе было заявлено, что «от статуса кандидата в ЕС у Грузии осталось только название».

Форум

XS
SM
MD
LG