Ограничение свободы выражения, репрессии, пытки - Грузия в отчёте Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. В части документа, посвящённой Грузии, описаны нарушения, совершённые властями в 2025 году, отсутствие подотчётности, системная несправедливость, усиление авторитаризма и безнаказанность за допущенные нарушения.

В отчёте Amnesty International утверждается, что в стране существенно ограничены свобода выражения мнения, а также права на мирные собрания и объединения. Репрессивные законы, несправедливые судебные процессы и безнаказанность полиции за незаконное применение силы облегчили властям проведение репрессий.

В организации напоминают, что мирных демонстрантов, журналистов, представителей оппозиции и активистов произвольно задерживали, подвергали пыткам и жестокому обращению, после чего против них проводились несправедливые судебные процессы. Правозащитники, неправительственные организации и независимые СМИ постоянно подвергались давлению, в том числе через заморозку активов и другие меры. А женщины-демонстранты сталкивались с гендерным насилием.

В отчете говорится о событиях, начавшихся после протестов в ноябре 2024 года. Эти акции последовали за решением властей «Грузинской мечты» отложить до 2028 года вопрос начала переговоров о вступлении в ЕС, а также за событиями после принятия так называемого закона об «иноагентах».

Свобода мирных собраний

Несмотря на запугивание, крупные штрафы, произвольные задержания, жестокое обращение и несправедливые суды, сотни людей продолжали выражать протест. Мирные демонстрации часто разгонялись с применением незаконной силы, что усиливало напряжённость и приводило к отдельным актам насилия, чаще всего как реакции на действия полиции.

Для подавления непрерывных протестов в конце 2024 года были приняты законодательные изменения, предусматривающие крупные штрафы за такие мирные формы протеста, как ношение масок или перекрытие дорог.

17 октября парламент принял обширный пакет новых законов, ещё больше ограничивших право на мирные собрания. Правоохранительным органам были предоставлены широкие полномочия для задержания людей за мирные протестные действия, включая ношение масок, установку палаток и перекрытие дорог. Такие действия наказывались лишением свободы до 15 суток, а для организаторов — до 20 суток. Повторное совершение предусматривало наказание до 2 лет лишения свободы.

Власти систематически преследовали активистов, журналистов и сторонников оппозиции — проводили обыски и изымали протестные материалы. В течение недели после принятия законов было задержано более 100 человек.

Пытки и жестокое обращение

Полицейские в масках регулярно избивали задержанных как при задержании, так и во время содержания под стражей. Неизвестные лица в гражданской одежде, некоторые из которых были вооружены и, по-видимому, связаны с властями, запугивали и нападали на демонстрантов и журналистов, в том числе рядом с их домами и местами работы, на что полиция не реагировала. Многим задержанным не позволяли связаться с адвокатом или семьёй и отказывали в срочной медицинской помощи.

Незаконное применение силы

В течение всего года полиция применяла незаконную силу для разгона мирных демонстрантов, включая слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Сотни протестующих получили серьёзные травмы, в том числе переломы и сотрясения мозга, более 100 журналистов были ранены.

Уровень насилия со стороны полиции вырос после акции протеста в день выборов 4 октября, во время которой несколько демонстрантов попытались прорваться в президентский дворец. Спецподразделения провели рейды, задержав более 60 демонстрантов в их домах с применением чрезмерной силы. Несмотря на многочисленные сообщения о насилии и жестоком обращении, к концу года ни один полицейский или провластный нападавший не был привлечён к ответственности.

В декабре власти, как заявлялось, начали расследование утверждений, изложенных в расследовании BBC, согласно которым в водомётах, применявшихся против демонстрантов, могли использоваться запрещённые токсичные химические вещества. Однако вместо проверки этих утверждений следствие пыталось запугать экспертов и свидетелей, предоставивших доказательства для репортажа, говорится в отчете.

Произвольные задержания и несправедливые суды

Произвольные задержания демонстрантов, журналистов и представителей оппозиции стали обычной практикой. Людей задерживали в домах, на рабочих местах и на улицах только за участие в протестах.

Судьи, как правило, отказывались освобождать задержанных под залог без чётких оснований или доказательств, оправдывающих содержание под стражей. Десятки дел, особенно в отношении участников антиправительственных протестов, рассматривались в рамках несправедливых судебных процессов с процессуальными нарушениями и явной предвзятостью прокуратуры.

Известную журналистку Мзию Амаглобели дважды задержали 11 января 2025 года в Батуми во время акции протеста. Сначала — ненадолго за наклейку протестного стикера, затем повторно — после освобождения, за пощёчину начальнику батумской полиции.

Судья, после краткого рассмотрения дела, отказался назначить ей залог, после чего последовал несправедливый судебный процесс. 5 августа Мзии Амаглобели было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. В заключении её состояние здоровья резко ухудшилось.

В январе участники протестов Омар Окрибелашвили и Саба Мепаришвили были приговорены к 2,5 годам лишения свободы за повреждение полицейского заграждения. Приговор был вынесен после нескольких месяцев содержания под стражей, где, по сообщениям, они подвергались жестокому обращению.

В июле 19-летний Саба Джикия был приговорён к 4,5 годам лишения свободы за предполагаемый удар ногой по полицейскому во время протеста. Судебный процесс вызвал обеспокоенность нарушением права на справедливое разбирательство, в том числе из-за использования спорных видеодоказательств и игнорирования процедур ювенальной юстиции, которые в Грузии обычно применяются и к 19-летним.

В сентябре 19 демонстрантов, включая актёра Андро Чичинадзе, были приговорены к 2 – 2,5 годам лишения свободы по итогам несправедливого судебного процесса. Их признали виновными по политически мотивированному обвинению — участию в «групповом насилии» во время проевропейских протестов в конце 2024 года.

В период с июня по декабрь восемь оппозиционных политиков были произвольно задержаны и арестованы после отказа сотрудничать с парламентской комиссией, легитимность и объективность которой вызывали серьёзные сомнения.

Свобода объединений

Группы гражданского общества, независимые медиаорганизации, оппозиционные партии и политики подвергались давлению с помощью репрессивных законов, политически мотивированного преследования и административных процедур.

Принятый в 2024 году закон «О прозрачности иностранного влияния» власти использовали для инспекций независимых гражданских организаций и начала уголовных расследований. Эти группы, получающие иностранное финансирование и занимающиеся расплывчато определённой в законе «политической деятельностью», подвергались угрозам санкций.

В августе власти наложили арест на банковские счета семи неправительственных организаций и обвинили их в саботаже за предоставление протестующим в 2024 году медицинских средств, защитного снаряжения, юридической помощи и другой поддержки. Руководителей ряда НПО неоднократно вызывали на допрос.

В октябре «Грузинская мечта» подала иск в Конституционный суд с требованием запретить три оппозиционные партии — «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Лело/Сильная Грузия», обвинив их в попытке свержения конституционного строя, разжигании протестов и нарушении территориальной целостности.

Гендерное насилие

Женщины-участницы протестов часто становились жертвами гендерного насилия, включая: оскорбления сексуального характера, угрозы сексуального насилия и унизительные обыски с раздеванием. Несмотря на обещание властей, данное в июне, прекратить практику таких обысков, сообщения о подобных случаях продолжали поступать.

Мизогинная и сексистская риторика высокопоставленных должностных лиц по-прежнему способствовала насилию в отношении женщин-протестующих.

Оппозиционный политик Элене Хоштария была задержана 28 марта 2025 года за участие в мирной акции протеста у парламента. По её словам, сотрудники полиции применили силу при задержании, раздели её и отказали в предоставлении необходимого лекарства. Активистку Кристину Ботковели во время полицейского обыска в её доме 1 февраля 2025 года заставили полностью раздеться, что вызвало у неё паническую атаку, потребовавшую неотложной медицинской помощи.