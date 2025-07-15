«На карту поставлены демократическое будущее Грузии» — Зурабишвили обращается к Каллас

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в преддверии проходящего сегодня заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам направила письмо министрам иностранных дел стран-членов Европейского Союза и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайе Каллас.

В письме Зурабишвили обращает внимание на «крайне тревожные внутриполитические и геополитические события», с которыми сталкивается страна, имеющая статус кандидата на вступление в ЕС и, следовательно, заслуживающая «серьёзного внимания и реакции».

Саломе Зурабишвили пишет, что в условиях «ускоряющегося упадка демократии» «страна стремительно трансформируется в квазитоталитарную (почти авторитарную) систему», а «Россия пытается подчинить эту страну новой гибридной стратегии, основанной на фальсификации выборов, масштабной пропаганде и косвенном вмешательстве».

По её словам, «Россия уже предпринимала подобные, хотя пока и безуспешные, попытки в Молдове, Румынии, Сербии и других странах, что ясно указывает как на необходимость стратегического пересмотра отношения к региону, так и на то, как следует противостоять и реагировать на новые стратегии России».

В письме она говорит о «позитивной динамике» в отношениях «между Арменией и Азербайджаном», которую «Россия больше не может остановить прямым влиянием», и «пытается противодействовать этим процессам, контролируя правительство Грузии».

«Правящий режим страны, политически подчиненный российскому диктату, открывает экономические пути для китайских инвестиций на черноморском побережье, в том числе в порту Анаклия, тем самым создавая конкуренцию европейским и западным инвестициям, что также соответствует стратегическим интересам России», — пишет Саломе Зурабишвили.

Она отмечает, что «ситуация достигла критической точки. Если Европейский союз не отреагирует чётко, единообразно и с конкретными результатами, он не только потеряет Грузию как стратегического партнёра, но и создаст опасный прецедент, когда никто не будет противостоять упадку демократии и вмешательству России в дела соседей Европы». Соответственно, она призывает ЕС и его государства-члены:

Оценить текущую ситуацию в стране как авторитарный захват власти и явный стратегический поворот в сторону союза с Россией

Чётко и безоговорочно поддержать грузинский народ, который отстаивает европейский флаг перед лицом жестокости и страха. Меньшие действия означали бы отказ от нации, которая никогда не теряла из виду свою цель – стать членом европейской семьи

Действовать скоординированными политическими шагами: чётко, единодушно и эффективно, как того требуют резолюции Европейского парламента. Любое промедление на данном этапе означало бы капитуляцию перед авторитаризмом и российским влиянием.

«Время стратегического терпения прошло! Моральная сила и политическая ясность сейчас жизненно необходимы. На карту поставлены демократическое будущее Грузии, авторитет Европы и геополитическая целостность».

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Калас подтвердила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 15 июля, что вопрос о приостановлении безвизового режима для Грузии рассматривается в связи с «серьёзным откатом» страны в её демократическом развитии.

Лидеры «Грузинской мечты» связывают критику ЕС и его лидеров с так называемым «глубинным государством» и заявляют, что «так же, как Грузия нуждается в Европе, Евросоюз не меньше нуждается в Грузии».