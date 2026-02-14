Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль на Зимних олимпийских играх в Милане. Он принес стране первое олимпийское золото в этом виде спорта. По итогам двух программ Шайдоров набрал 291,58 балла — это его личный рекорд. В СМИ пишут о «сенсационной» победе казахстанца.

Произвольную программу Шайдоров исполнил под композицию соотечественника Димаша Кудайбергена. За это выступление он получил 198,64 балла и вышел на первое место, тогда как после короткой программы находился на пятой строчке. Он вышел на лед раньше своих основных конкурентов, и многие комментаторы после его проката прогнозировали, что Шайдоров, возможно, сможет претендовать на медаль — серебро или бронзу. Но результат казахстанца оказался самым высоким — он выступил лучше соперников, передает Азаттык Азия.

«Когда я выиграл золотую медаль, я — честно — не мог поверить, — рассказал Михаил после состязаний. — Я просто хотел сделать все от себя зависящее. И [показать] то, что наработал за эти годы».

Михаил продемонстрировал сложный прыжковый контент и взошел на пьедестал благодаря спокойному и уверенному прокату.

«Я думал, что, наверное, смогу после короткой программы завоевать медаль, если очень хорошо откатаюсь. Но для меня было более важно показать фигурное катание и то, насколько я вырос по сравнению с прошлым сезоном и вообще насколько выросло фигурное катание в Казахстане. Потому что большое количество времени я тренировался в Казахстане. Для меня это было очень важно», — сказал Михаил журналистам после победы.



Основные конкуренты Шайдорова, американец Илья Малинин и японец Юта Кагияма, в решающий день допустили ошибки на льду во время произвольной программы.

Итог: Малинин, который считался фаворитом турнира, остался без медали, заняв восьмое месте, а Кагияма взял серебро (280,06). Бронза — у другого японского фигуриста, Сюна Сато (274,90).

После 15-го места в короткой программе действующий чемпион Европы, грузинский спортсмен Ника Эгадзе значительно лучше выступил в произвольной, набрав 175,16 балла и заняв в ней 7-е место. По сумме двух программ он получил 260,27 балла и стал десятым, повторив результат Мориса Квителашвили, занявшего 10-е место на Играх в Пекине-2022.

После завершения состязаний Малинин подошел к Шайдорову и поздравил его с победой. Как рассказал Михаил журналистам, американский фигурист назвал его выигрыш «заслуженным», победитель поблагодарил, отметив, что рад был выступать на одном льду с Ильей.

Михаил Шайдоров принес Казахстану первое в истории олимпийское золото в фигурном катании и первую награду на Играх в Италии. До него единственную для страны олимпийскую медаль в этом виде спорта завоевал Денис Тен — это было в Сочи в 2014 году.

Золото Шайдорова стало вторым в истории участия Казахстана в зимних Олимпийских играх. Первым казахстанским чемпионом «белой» Олимпиады был лыжник Владимир Смирнов, который выиграл гонку в 1994 году в норвежском Лиллехаммере.

На Олимпиаде в Милане в женском фигурном катании от Казахстана выступит Софья Самоделкина, натурализованная спортсменка из России.

Михаил Шайдоров — уроженец Алматы. Ему 21 год. В фигурное катание он пришел благодаря отцу Станиславу Шайдорову, в прошлом профессиональному фигуристу и многократному чемпиону Казахстана. С 2018 года Михаил тренируется у российского специалиста Алексея Урманова, чемпиона Игр 1994 года.