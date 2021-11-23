Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста лидера правящей партии Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", написал в твиттере его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, Назарбаев считает, что партию должен возглавлять президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Укибаев сказал Tengrinews.kz, что сегодняшнее решение Назарбаева – это "лишь логическое продолжение транзита власти". "Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия "Нур Отан" должна быть главной опорой для президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией", – приводит его слова издание.

Как пишет Настоящее время, процедура передачи полномочий будет проходить согласно уставу партии, в соответствии с которым избрание и освобождение от должности ее председателя относится к компетенции съезда партии. До этого момента председателем партии будет оставаться Назарбаев, сказал он.

По его словам, вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Назарбаев остается лидером нации, "выдающимся политиком современности, авторитетной личностью, признанной мировым сообществом".

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана 19 марта 2019 года. Он наделен статусом "лидера нации", который гарантирует ему и членам его семьи иммунитет от любого преследования и неприкосновенность активов.

Кроме того, он является пожизненным главой Совета безопасности страны. Эксперты указывали, что существование Совбеза и пожизненное председательство в нем и дальше позволит Назарбаеву контролировать основные направления развития Казахстана.

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В октябре 2019 года Токаев подписал указ, значительно расширивший полномочия главы Совбеза Нурсултана Назарбаева. Согласно документу, президент будет назначать чиновников правительства и других руководителей, в том числе глав городов и областей, только после согласования с Назарбаевым.

Партия "Нур Отан", находящаяся у власти с 1999 года, доминирует в парламенте, в ее рядах состоят многие госслужащие и работники бюджетных организаций.