Келлог: через Лукашенко США доносят свою позицию до Путина

Главной целью дипломатических усилий США, направленных на диалог с властями Беларуси во главе с Александром Лукашенко, является поддержание дополнительного канала коммуникации с российским лидером Владимиром Путиным. Это следует из выступления спецпредставителя президента США Кита Келлога на Варшавском форуме по безопасности. Его высказывания цитирует The Guardian.

По словам Келлога, который сам в этом году посещал Беларусь, администрация Трампа решила поддерживать отношения с Лукашенко, которого предыдущая администрация даже не считала легитимным президентом, поскольку «он много говорит с президентом Путиным». «Мы точно не знаем, что именно он ему говорит, но мы знаем, что он с ним говорит», — подчеркнул Келлог.

«Мы наладили с ним отношения, чтобы обеспечить открытый канал коммуникаций, по которому наши послания могут передаваться президенту Путину», — сказал Келлог, отметив, что именно это, а не освобождение политзаключённых в Беларуси, изначально было главной задачей американских посланников, посещавших Минск. Келлог отметил, что, хотя освобождение политзаключённых в Вашингтоне приветствуют, оно стало скорее побочным следствием встреч американских представителей с Лукашенко.

Келлог также отметил, что США доносят до Путина позицию администрации также через таких приближённых российского лидера, как Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

11 сентября после визита в Минск заместителя Келлога Джона Коула Лукашенко, более 30 лет авторитарно правящий Беларусью, освободил более 50 политзаключённых. Ранее были освобождены ещё десятки заключённых, в том числе известные оппозиционные деятели и журналисты. За решёткой в Беларуси всё ещё остаются более тысячи осуждённых по политическим мотивам.

Лукашенко действительно часто встречается с Путиным. Подчёркивая союзничество Минска и Москвы, он при этом стремится и позиционировать себя как «миротворца» по отношению к войне России и Украины. В частности 26 сентября после очередных переговоров с Путиным в Москве Лукашенко заявил о желании встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним пути завершения войны в Украине. «Есть на столе хорошее предложение. С президентом Путиным обсуждали, не стану говорить — президент сам скажет. Хорошее предложение». Необходимо «договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем», — отметил Лукашенко. Путин пока не говорил о том, какое предложение имел в виду белорусский лидер. Владимир Зеленский достаточно скептически отнёсся к его словам, отметив, что «два старика» (Лукашенко и Путин) что-то обсуждают, но это за собой ничего не влечёт.

Лукашенко также позитивно высказывается о президенте США Дональде Трампе, в том числе и в контексте высказываемого им разочарования в отношении России. «То, что заявляет Трамп, надо понимать. Всесторонне надо понимать. И не надо там на него бросаться после какого-то любого заявления. Там «бумажный тигр», ещё чего-то. Не надо. Вот я «старшему брату» (очевидно, Владимиру Путину — ред.) сказал: молодец! Он спокойно, целенаправленно действует. Да, что-то сказал. Время все расставит на свои места, близкоевремя", - сказал на днях Лукашенко о Трампе.