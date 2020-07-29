Белорусское Госинформагентство сообщило о задержании под Минском боевиков иностранной ЧВК

В ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщило государственное агентство БелТА.

Других подробностей пока нет. Пресс-секретарь Следственного комитета Сергей Кабакович заявил белорусской службе Радио Свобода, что "все будет в официальных каналах". Пресс-службы Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел не отвечают на звонки.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний. Так 24 июля, посещая военную часть в Марьиной Горке Минской области, Лукашенко сказал:

"Госсекретарь (Совета безопасности Андрей Равков) правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".

Интересно, что перед президентскими выборами 2006 года в Беларуси КГБ обнаружил "военизированные лагеря по подготовке боевиков, которые должны были на выборах организовать массовые беспорядки", в затем, в день выборов, спецслужбам якобы удалось предотвратить теракты в центр Минска. Однако о том, что стало с задержанными боевиками и пойманными террористами, никогда больше не сообщалось.