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Киев впервые за месяц атаковали российские беспилотники
Минувшей ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с очередной атакой российских беспилотников – главным образом, дронов-камикадзе «Шахед» иранского производства. В частности, впервые почти за месяц нападению подвергся Киев.
Как сообщили городские власти, все восемь беспилотников, направленные на украинскую столицу были обнаружены и сбиты. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет.
В то же время в Полтавской области в результате удара беспилотником был разрушен объект гражданской инфраструктуры в районе Полтавы. Возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Власти Киева связали возобновление атак на город с тем, что российские войска получили новую партию иранских беспилотников. Ранее об этом же говорили в ВСУ, где определили новую партию дронов по маркировке.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своей утренней сводке в пятницу, что в общей сложности Россия минувшей ночью запустила по Украине не менее 10 беспилотников «Шахед-136». Восемь из них были сбиты. В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ заявило, что всего было запущено до 12 дронов-камикадзе, подтвердив, что восемь из них сбили.
В целом за прошедшие сутки российские военные нанесли по территории Украины 23 авиационных удара, сообщает генштаб ВСУ.
Другие новости дня
На Белгород упала авиабомба с российского самолёта
На Белгород упала авиабомба с пролетавшего над городом российского самолёта Су-34. Об этом сообщило Министерство обороны России. Ранее в белгородских телеграм-каналах вечером в четверг появились фотографии и видеокадры большой воронки на одном из городских перекрестков.
Ведомство объяснило происшествие «нештатным сходом авиационного боеприпаса». Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде произошёл взрыв. По предварительным данным, пострадали две местные жительницы. Одна из них с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу. Другая от госпитализации отказалась.
В результате взрыва было повреждено несколько припаркованных автомобилей. В одном из домов были разрушены четыре квартиры. Их жителям предложено временно разместиться в гостинице. Губернатор сообщил, что в самом доме будет проведена экспертиза на наличие повреждений несущей стены. Если они будут подтверждены, то весь подъезд переселят.
Телеграм-канал «Жесть Белгород» сообщал, что в результате происшествия ударной волной на крышу магазина «Пятёрочка» выкинуло автомобиль.
Сегодня же стало известно, что в расположенном в нескольких километрах от границы с Украиной городе Клинцы Брянской области беспилотник упал на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших нет, в доме выбиты стекла. В атаке Богомаз обвинил вооруженные силы Украины.
- Власти приграничных с Украиной российских регионов – Белгородской, Брянской и Курской областей – регулярно сообщают об обстрелах, в результате которых есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Грузия: TBC Bank закроет счета клиентов, нарушающих санкции против РФ
Один из двух крупнейших банков Грузии TBC предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.
Банк указал на то, что Великобритания, США и ЕС в прошлом году ввели против России санкции, ограничивающие определенные операции и сделки в отношении РФ и связанных с ней физических и юридических лиц. Санкции включают в том числе замораживание активов, блокирование, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот, говорится в сообщении.
«Если банк выявит операцию, нарушающую санкции, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления», – отметили в TBC.
После начала российского полномасштабного вторжения в Украину сообщалось, что ряд банков в Грузии отказывал россиянам в открытии счетов. В декабре 2022 года стало известно, что «Банк Грузии» начал рассылать российским и белорусским клиентам СМС-сообщения с уведомлением о закрытии их счетов. Позже в банке заявили, что закрытие счетов россиян не носит массовый характер – фиксируются лишь единичные случаи.
В апреле уведомления о закрытии счетов российским клиентам начал рассылать крупнейший банк Кипра – Bank of Cyprus. В письмах клиентам сообщают, что счет закроют в течение двух месяцев. В качестве формального повода для этого банки указывают несоответствие данных пользователя условиям процедуры «Знай своего клиента».
Такие меры связаны с усилением контроля за соблюдением санкций против России. В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Джо Байден в совместном заявлении объявили о намерении усилить работу по обеспечению соблюдения санкций и мер экспортного контроля против России, а также не допускать обход санкций.
«В рамках этой работы мы предпринимаем новые совместные шаги, направленные против дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру, чтобы пресечь поддержку войны России из любой точки мира, где она будет выявлена», – сказано в заявлении.
Власти Киева расторгли договор аренды земли с посольством России
Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России - об этом сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Депутаты горсовета также обратились к правительству Украины с просьбой вернуть имущество российского дипломатического представительства в государственную собственность. Об этом сообщила «Немецкая волна».
Агентство ТАСС отмечает, что с предложением расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, выступила в начале апреля в горсовете пропрезидентская партия «Слуга народа». Она предложила правительству Украины вернуть в государственную собственность здание диппредставительства РФ.
Госдума приняла законопроект о статусе ветеранов для наемников
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий получить статусы ветеранов и инвалидов боевых действий наемникам - в том числе, бойцам ЧВК «Вагнер», участвующим в войне в Украине.
В тексте документа говорится, что отныне такие статусы и полагающиеся к ним льготы смогут получить «лица, заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующие выполнению задач, возложенных на российскую армию» в ходе так называемой «специальной военной операции». Закон также касается участников вооруженных формирований так называемых Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее Госдума распространила на эту же категорию лиц законы об уголовном наказании за дискредитацию российской армии и распространении о ней фейков.
- ЧВК «Вагнер» - российское неофициальное вооруженное формирование, созданное близким к президенту Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК, среди которых - заключенные, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признает. В ряде стран ЧВК «Вагнер» признана преступной и террористической организацией.
Henkel согласился продать активы в России за 54 миллиарда рублей
Немецкий концерн Henkel подписал соглашение о продаже активов в России за 54 миллиарда рублей. Сделка заключена с консорциумом инвесторов, в который входят Kismet Capital Ивана Таврина, Elbrus Services Дмитрия Крюкова и Augment Investments Виктора Харитонина.
«Все покупатели имеют налаженные и давние деловые отношения в западных странах и не подпадают под санкции ЕС или США», - говорится в сообщении Henkel, которое приводит РБК. Издание отмечает, что сделку одобрили российские регуляторы, но пока она не закрыта.
Henkel производила в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и другими, а также клей, в том числе «Момент», «Метилан». В стране у концерна было 11 заводов: в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.
О том, какие именно структуры собираются выкупить российский бизнес Henkel, ранее сообщали источники РБК, а также «Ведомостей». Они отмечали, что структура Виктора Харитонина будет мажоритарным владельцем.
- Henkel, как и многие международные компании, решил продать бизнес в России в апреле прошлого года - вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. На российском рынке концерн поработал около 30 лет. С 1 января российское подразделение Henkel начало работать самостоятельно под новым коммерческим названием LAB Industries, перейдя к русификации брендов.
Европарламент потребовал немедленно освободить Владимира Кара-Мурзу
Европарламент принял в четверг резолюцию, осуждающую приговор российского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. В тексте вердикт назван политически мотивированным. Этой же резолюцией депутаты осудили продолжающееся заключение в колонии строгого режима Алексея Навального.
Члены Европарламента потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Владимира Кара-Мурзы. Одобренный ими документ содержит то же требование в отношении лауреата Сахаровской премии Навального и, как отмечается, других политзаключенных в России.
В резолюции говорится, что депутаты Европарламента осуждают «эскалацию нарушений прав человека российским режимом и продолжающиеся в стране репрессии против критиков правительства, правозащитников и независимых журналистов». Отдельно говорится, что Европарламент призывает Совет ООН по правам человека немедленно расследовать в России «акты бесчеловечного заключения, пыток и убийств политических оппонентов».
После ареста в апреле прошлого года по обвинению в распространении так называемых «фейков» о российской армии российские власти в августе выдвинули против оппозиционного политика и журналиста Кара-Мурзы обвинение в сотрудничестве с нежелательной организацией. Позднее, в октябре, против него было возбуждено уголовное дело о госизмене. По совокупности этих трех обвинений Мосгорсуд 17 апреля приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима.
Правозащитное сообщество и представители западных стран назвали уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы политическим. После того, как послы США, Великобритании и Канады у здания Мосгорсуда в день вынесения приговора выступили с комментариями в поддержку осужденного, потребовав его немедленного освобождения, все трое дипломатов были вызваны в российский МИД. Там им выразили решительный протест, указав на грубое вмешательство во внутренние дела России.
Посол Великобритании, чье гражданство у Кара-Мурзы есть наряду с российским, Дебора Броннерт назвал приговор оппозиционеру ответом на его «смелое выступление против вторжения России в Украину».
По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», почти 20 тысяч россиян были задержаны за антивоенные протесты с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
- Владимир Кара-Мурза–младший был председателем совета «Фонда Бориса Немцова за свободу», заместителем председателя Партии народной свободы, членом бюро демократического движения «Солидарность». Руководил фондом «Свободная Россия», сотрудничал со многими российскими и зарубежными СМИ. Он добился принятия в США «Акта Магнитского», предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.
- Комментируя приговор, оппозиционер сказал: «25 лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик.
Сейм Латвии одобрил запрет на празднование в стране 9-го мая
Сейм Латвии в четверг принял в двух чтениях в срочном порядке закон о запрете публичных мероприятий 9 мая - кроме связанных с Днем Европы.
Ранее предполагалось, что латвийский парламент одобрит решение, по которому 9 мая в этом году будет объявлено днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине. Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила альтернативный проект. Он и был принят в срочном порядке, сообщает Delfi.
Среди целей принимаемого закона - защита интересов государства, нравственности общества и недопущение беспорядков. Отмечается, что мера призвана не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства. Также говорится, что решение принято также в знак солидарности с народом Украины.
Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы, и до 7 часов утра следующего дня запрещается использовать пиротехнику, проводить на открытом воздухе публичные праздничные и развлекательные мероприятия, шествия, собрания и пикеты.
В прошлом году 9 мая власти разрешили приносить цветы к памятнику Освободителям Риги, хотя и подчеркивалось, что это нежелательно. Утром 10 мая все принесенные цветы убрали бульдозером, что вызвало возмущение части жителей. В конце августа 2022 года памятник Освободителям Риги был демонтирован, пишет «Медуза».
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Латвия активно поддерживает Киев в гуманитарной и военной сферах, а также призывает к этому другие страны Европы.
- В сентябре прошлого года в связи с войной в Украине страны ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи россиянам шенгенских виз. Некоторые страны, в том числе страны Балтии и Финляндия, почти полностью перестали выдавать визы.
Западные страны изучают практически полный запрет на экспорт в РФ
Некоторые из ключевых союзников Киева, в том числе Соединенные Штаты, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию, что будет означать значительное усиление экономического давления на Москву в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.
О планах по дальнейшим ограничениям в отношении российских властей говорится в публикации Bloomberg, которое ссылается на источники, знакомые с вопросом. По их словам, официальные лица стран-членов «Группы семи» (G7) обсуждают инициативу в преддверии саммита в Японии в мае. Цель заключается в том, чтобы на новые ограничения согласились государства ЕС.
Как отмечают источники Bloomberg, обсуждаемый сейчас подход полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт за исключением ряда товаров. Эти исключения необходимо будет согласовывать. И, вероятно, в списке разрешенных останутся лекарства и сельхозпродукция, включая продукты питания.
В соответствии с текущими критериями допускается любой экспорт, если в его отношении не действуют санкции.
Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны одобрить все государства-члены европейского блока. Это вызовет острые дебаты, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию. Также не исключены ответные меры со стороны Москвы, пишет Bloomberg.
На данный момент, как говорится в публикации, санкции почти вдвое сократили стоимость экспорта в Россию из ЕС и «Группы семи». Ограничения наложены на различные группы товаров - от электроники до предметов роскоши. Однако, по данным базирующейся в Женеве организации Trade Data Monitor, в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму 66 миллиардов долларов.
Ракета-носитель с кораблем «Старшип» взорвалась спустя минуты после пуска
Ракета-носитель с кораблем «Старшип» компании SpaceX взорвалась через 4 минуты после запуска в США. Отделение второй ступени прошло нештатно.
Ранее компания-разработчик сообщила, что сверхтяжелая ракета, создаваемая для миссий на Луну и Марс, стартовала в тестовый орбитальный полет. Полет проходил в непилотируемом режиме.
Запуск был осуществлен в четверг утром по местному времени с площадки SpaceX в Бока-Чика, на юго-востоке американского штата Техас.
Как следует из кадров трансляции, ракета, достигнув высоты в 38 километров, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта. Спустя еще полторы минуты последовал взрыв.
Как следует из сообщения главы SpaceX Илона Маска в Twitter, следующий пуск планируется через несколько месяцев. «Поздравляю команду SpaceX с увлекательным тестовым запуском «Старшип». Мы многое узнали для следующего испытательного запуска через несколько месяцев», - написал Маск.
Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).
Согласно плану полета, он должен был продлиться около 90 минут. «Старшип» должен был совершить около 3/4 витка вокруг Земли и приводниться в районе Гавайев, а первая ступень - в Мексиканском заливе.
Изначально старт прототипа корабля «Старшип» был запланирован на 17 апреля, но был отложен из-за неполадок в системе охлаждения.
Азербайджанский спутник вышел из строя, столкнувшись с космическим мусором
Азербайджанский спутник Azersky вышел из строя, столкнувшись с космическим мусором или метеоритом малого размера.
Как пишет агентство Turan со ссылкой на космическое агентство страны Azercosmos, восстановить связь со спутником не удалось.
В Баку говорят, что за период эксплуатации этого спутника был получен доход в 105 млн манат (61 млн долларов), а госструктурам Азербайджана переданы космические снимки на сумму 150 млн манат (88 млн долларов). Общая сумма в полтора раза превысила средства, вложенные в спутник, отмечает Azercosmos. Кроме того, Azersky был застрахован на 45 млн манат.
Azersky был изготовлен и передан Азербайджану французской компанией Airbus Defence and Space. На орбиту он был запущен в июне 2014 года и использовался в целях национальной безопасности, обороны, защиты окружающей среды, при чрезвычайных ситуациях, в нефтегазовой сфере, мелиорации, водном хозяйстве и т.д.
Азербайджан владеет еще двумя телекоммуникационными спутниками, Azerspace-1 и Azerspace-2, запущенными в 2013 и в 2018 году.
Фото из Мариуполя стало фотографией года по версии World Press Photo
Украинский фотограф Евгений Малолетка стал лауреатом премии World Press Photo за 2022 год. Его фотография, сделанная в марте 2022 года в осаждённом российскими войсками в Мариуполе, была признана фотографией года. По оценке жюри, автору фото одним снимком удалось запечатлеть страдания людей в результате российского вторжения в Украину.
Фотокорреспондент Associated Press Евгений Малолетка был одним из немногих журналистов, работавших в марте прошлого года в осаждённом Мариуполе. Фотография, которую отметило жюри World Press Photo, была сделана вскоре после обстрела российскими войсками больницы и роддома 9 марта. На ней запечатлена раненая беременная женщина, которую на носилках выносят с места обстрела. Сообщалось, что впоследствии она умерла, ребёнка спасти тоже не удалось.
Российские военные и власти давали противоречивые комментарии относительно обстрела, то отрицая его факт, то утверждая, что больницу ради провокации обстреляли украинские силы, то заявляя, что в ней якобы укрывались украинские военные.
Лауреатом в номинации «Лучшая фотоистория года» с серией снимков из Афганистана стал датский фотограф Мадс Ниссен.
- Евгений Малолетка снимал жизнь мирных жителей Мариуполя в условиях войны и последствия обстрелов. Фотографии, сделанные Малолеткой, публиковались во многих мировых изданиях. Российские государственные СМИ выступали с заявлениями о том, что сообщения об обстрелах являются фейком, а фотографии – постановочными. Эти утверждения были подробно разобраны и опровергнуты независимыми экспертами.
- Директор World Press Photo Анна Лена Мер в интервью Deutsche Welle рассказывала о том, что все подаваемые на конкурс работы проходят трёхэтапную проверку на подлинность: сверку с исходником, тщательный фактчекинг и проверку информационных материалов, сопровождающих фотографии. Организаторы конкурса понимают, что публикации в прессе могут использоваться в ходе информационных войн, и привлекают аналитиков в области современных технологий, чтобы гарантировать подлинность снимков.
- World Press Photo – одна из главных международных премий в области фотожурналистики.
В Грузии пройдут концерты Imagine Dragons и The Killers
Названы имена мировых звезд, которые выступят в Грузии летом текущего года. Самые известные исполнители – Imagine Dragons и The Killers.
Концерты пройдут в рамках акции Starring Georgia при поддержке правительства. Ранее сообщалось, что власти выделят 70 млн лари (около $25 млн) на гастроли мировых звезд.
Продажи билетов начнутся 24 апреля на сайте Black Sea Arena.
Список мероприятий, запланированных в августе:
- Nile Rodgers & Chic – 5 августа, Black Sea Arena, поселок Шекветили
- FKJ – 6 августа, Black Sea Arena, поселок Шекветили
- Damian Lazarus – 10 августа, The Social Space, поселок Шекветили
- The Killers – 15 августа, Black Sea Arena, поселок Шекветили
- All Day I Dream – 18 августа, The Social Space, поселок Шекветили
- Imagine Dragons – 31 августа, Стадион им. Месхи, Тбилиси.
Концертный зал Black Sea Arena в курортном поселке Шекветили построил экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили, а затем передал его государству. Правительство тратит на содержание площадки десятки миллионов лари.
Подозреваемых в убийстве Сослана Валиева заключили под стражу
Цхинвальский городской суд заключил под стражу на два месяца троих подозреваемых в убийстве Сослана Валиева (Цугри). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Экс-боец ЧВК «Вагнер» Георгий Сиукаев обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Сослан Габараев и Алан Валиев, находившиеся в момент происшествия вместе с Сиукаевым, подозреваются в пособничестве.
Как заявила представитель Генпрокуратуры Лана Тедеева, Георгий Сиукаев, «действуя умышленно, имея при себе колюще-режущий предмет, нанес им не менее одного удара в область левого бедра Сослану Валиеву, 1985 года рождения, чем причинил телесные повреждения в виде проникающего колото-резанного ранения».
«В результате острой кровопотери потерпевший скончался в медцентре республики», – заявила она.
Сослана Валиева сегодня, 20 апреля проводили в последний путь. Как пишет агентство «Рес», на похороны пришли сотни цхинвальцев, в том числе югоосетинский президент Алан Гаглоев. Он оказал семье Сослана Валиева финансовую помощь.
В США арестовали белоруса за обход антироссийских санкций на $150 млн
В США арестовали гражданина Беларуси Сергея Карпушкина. Его обвиняют в обходе санкций, введённых в отношении российского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщает Минюст США. Карпушкину грозит до 20 лет тюремного заключения.
По данным Минюста, Карпушкин и его сообщник, житель штата Флорида Джон Унсалан, на протяжении трёх лет в обход американских санкций закупили для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на 150 миллионов долларов.
46-летний Сергей Карпушкин, живущий в Майами, бал задержан 17 апреля.
Джона Унсалана, арестованного 14 апреля, обвинили в сговоре с целью уклонения от санкций США и в сговоре с целью отмывания денег.
Сергей Курченко – гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Беларусь, а затем в Москву, где получил российское гражданство. При президенте Викторе Януковиче он был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами. Согласно материалам обвинения, в 2015 году Курченко подпал под санкции США за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов. Санкции против него также ввели в Евросоюзе, Великобритании, на Украине и в Швейцарии.
В столице Йемена из-за давки погибли не менее 85 человек
В столице Йемена Сане погибли не менее 85 человек, более 300 получили травмы из-за давки, случившейся во время раздачи милостыни в школе. Об этом сообщили официальные представители хуситов, контролирующие столицу.
По версии представителей хуситов, причиной давки стала «переполненность». По их словам, как только ворота школы открылись, толпа хлынула на узкую лестницу, ведущую во двор, где проходила раздача денег.
По сведениям очевидцев, давка образовалась после стрельбы представителей хуситов, которые пытались контролировать толпу. Свидетели рассказали Associated Press, что вооружённые хуситы стреляли в воздух, видимо, попали в электрический провод, из-за чего раздался взрыв – и сотни людей в панике бросились бежать.
Среди погибших и пострадавших много женщин и детей, сообщают официальные представители хуситы и очевидцы. На видео, опубликованном йеменским телеканалом Al Masirah, люди кричат, пытаясь выбраться из толпы, видны тела погибших и брошенная во время давки обувь.
Давка случилась на традиционном мероприятии по раздаче денег накануне мусульманского праздника Ураза-байрам. В столице Йемена – одной из бедных стран мира – местные бизнесмены анонсировали раздачу каждому нуждающемуся по 5000 йеменских риалов (около 20 долларов США).
Официальные представители хуситов сообщили, что задержали двух организаторов мероприятия, которое прошло «без согласования с властями». Также они пообещали выплатить семье каждого погибшего по 2000 долларов, а пострадавшим – по 400 долларов.
- Столица Йемена находится под контролем радикальной шиитской группировки хуситов, которые в 2014 году сместили международно признанное правительство страны. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 21 миллиона человек в Йемене – две трети населения страны – нуждаются в помощи и защите.
Столтенберг в Киеве: «Будущее Украины – в НАТО»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с заранее не объявленным визитом в Киев. Местные СМИ опубликовали фото Столтенберга, почтившего у мемориала на Михайловской площади память украинских военных, погибших в ходе борьбы с российской агрессией. Он также посетил импровизированную выставку подбитой российской военной техники.
Это первый приезд генерального секретаря НАТО в Киев с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою встречу со Столтенбергом, написал, что визит генерального секретаря НАТО в Киеве рассматривают как «знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной».
Как сообщил Зеленский, на переговорах обсуждались вопросы поставки Украине вооружений, в том числе дальнобойной артиллерии, авиации и бронетехники. Обсуждался также предстоящий в Вильнюсе саммит НАТО, от которого президент Украины ожидает официального приглашения страны в Североатлантический союз. Также, по словам Зеленского, обсуждались гарантии безопасности для Украины до её вступления в НАТО.
Столтенберг на переговорах заявил, что союз будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Он также отметил, что страны Североатлантического союза согласны с тем, что будущее Украины - в НАТО. О том, получит ли Киев в ближайшее время приглашение вступить в НАТО, он не сказал, но подтвердил, что на саммите в Вильнюсе этот вопрос будет обсуждаться. Генсек НАТО высказал мнение, что сейчас главной целью должно стать обеспечение победы Украины в войне, а не её членство в союзе.
Незадолго до визита генсек НАТО вновь заявил, что Североатлантический союз продолжит поддерживать Украину, несмотря на звучащие со стороны Кремля угрозы применения ядерного оружия.
«Россия представляет собой непосредственную угрозу нашей безопасности», – отметил Йенс Столтенберг.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не согласен на какие-либо альтернативные предложения, не ведущие к непосредственному членству Украины в НАТО. Большинство стран Центральной и Восточной Европы, входящих в этот военно-политический союз, выступают в поддержку вступления в него Украины. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна высказался за принятие на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе конкретного плана мер, ведущих к принятию Украины в Североатлантический союз. Некоторые западноевропейские политики придерживаются более осторожной позиции.
Отказ от перспектив принятия Украины в НАТО был одним из ультимативных требований, которые выдвигала Россия накануне своего полномасштабного вторжения в Украину.
Также в четверг стало известно, что две страны НАТО - Дания и Нидерланды - совместно передадут Украине 14 танков «Леопард-2» немецкого производства. Об этом пишет датское издание DR.dk со ссылкой на министров иностранных дел и обороны Дании. При этом поставки, скорее всего, состоятся только в начале 2024 года. До конца нынешнего года Дания обещала передать Украине около 80 более старых танков «Леопард-1».
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу «Грузия против России» (IV)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по межгосударственному делу «Грузия против России» (IV), признав его приемлемым. Следовательно, суд переходит к рассмотрению дела по существу.
Четвертая межгосударственная жалоба Грузии против России касается «предполагаемого ухудшения ситуации с правами человека вдоль административной границы между территорией, контролируемой правительством Грузии, и Абхазией и Южной Осетией». Она была подана правительством Грузии 22 августа 2018 года.
В документе, в частности, речь идет о гибели граждан Грузии – Давида Башарули, Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория. В Тбилиси считают, что Россия укрывает силовиков, виновных в гибели трех граждан Грузии. По этим делам в ЕСПЧ внесены и индивидуальные жалобы.
Грузинская сторона утверждает, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека – статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрещение пыток), статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни), статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты), статью 14 (запрещение дискриминации), статью 18 (пределы использования ограничений в отношении прав); а также статью 1 (защита собственности) и статью 2 (право на образование) дополнительного протокола, статью 2 (свобода передвижения) Протокола № 4.
Рассмотрение четвертого межгосударственного иска Грузии против РФ было приостановлено до оглашения решения по делу об августовской войне 2008 года. Свое решение по этому иску ЕСПЧ огласил 21 января 2021.
- Россия в марте прошлого года была исключена из Совета Европы в связи с её агрессией против Украины. 16 сентября она официально перестала быть страной-участницей Европейской конвенции по правам человека. Однако Совет Европы подчёркивает, что она обязана исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные по делам, принятым судом к рассмотрению до 16 сентября 2022 года. Москва, однако, в марте прошлого года перестала как исполнять решения ЕСПЧ, так и отчитываться об их исполнении.
- 30-летний гражданин Грузии Гига Отхозория был убит в селе Хурча 19 мая 2016 года. Грузинский суд установил, что его убил абхазский пограничник Рашид Канджи-оглы. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Канджи-оглы объявлен в международный розыск по линии Интерпола, однако он до сих пор не предстал перед судом. Власти самопровозглашенной республики Абхазия прекратили уголовное преследование пограничника.
- Арчил Татунашвили умер 22 февраля 2018 года, вскоре после того, как был задержан силовиками самопровозглашенной республики Южная Осетия в Ахалгорском районе. Югоосетинские власти утверждали, что в следственном изоляторе Татунашвили якобы пытался отнять оружие у конвоя, но в ходе сопротивления упал с лестницы и был доставлен в больницу, где скончался от сердечной недостаточности. Генпрокуратура Грузии установила, что после задержания Татунашвили доставили в Цхинвали и подвергли пыткам за участие в августовской войне 2008 года. Татунашвили получил более 100 повреждений, а позже скончался. Эти выводы подтверждены заключением Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
- 18-летний Давид Башарули пропал в Ахалгорском районе в 2014 году. Его останки были найдены спустя семь месяцев. Югоосетинское следствие заявило о самоубийстве молодого человека. Родные покойного утверждают, что это ложь и попытка скрыть преступление. В частности, в останках эксперты обнаружили частицы грунта и травы, из чего был сделан вывод, что тело лежало в земле. «Т.е. его убили и закопали, а уже спустя полгода извлекли из земли и повесили на дерево», – говорил дядя Давида Башарули в интервью «Эху Кавказа».
Доклад: Россия теряет технику, но способна вести длительную войну
Россия несёт значительные потери в боевой технике на поле боя в Украине, её возможности производства вооружений крайне ограничены в результате санкций, но у неё достаточно резервов, чтобы продолжать войну. Об этом говорится в отчёте вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.
В то время, как общие потери танков, артиллерийских орудий, грузовиков, беспилотников приближаются к 10 тысячам, особенно значительные потери российская армия понесла в танках, говорится в отчёте.
«По разным оценкам, Москва потеряла от 1845 до 3511 танков в течение первого года войны», – отмечают авторы отчёта, причем значительную долю их составляют модернизированные Т-72Б3, поступившие на вооружение в 2013 году. Российская промышленность не способна восполнить потери поставками новых танков. Ведущий производитель танков в России Уралвагонзавод выпускает 20 танков в месяц, в то время как Россия теряет на поле боя в среднем 150 танков в месяц. В результате она вынуждена возвращать в строй танки, находившиеся в хранилищах десятилетиями, включая Т-55, которые поступили на вооружение сразу после Второй мировой войны, – утверждается в докладе.
Россия также потеряла доступ к важным комплектующим - современным прицелам, которые импортировались из Франции. Больше половины шарикоподшипников, использующихся в танках, импортировались из Европы и США. Китайские и индонезийские аналоги, которые остаются доступными, более низкого качества. Россия испытывает большие трудности с производством самолётов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы из-за дефицита полупроводников, экспорт которых был запрещен западными странами.
Вместе с тем Россия, благодаря запасам, всё ещё сохраняет значительное превосходство над Украиной в боевой технике. В отчёте говорится о пятнадцатикратном превосходстве России в самолётах, семи-восьмикратном в танках и четырёхкратном в БМП.
«Санкции и экспортный контроль не являются идеальным средством, которое вынудит Россию завершить войну», – приходят к выводу авторы отчёта.
Численное превосходство в технике, скорее всего, позволит Москве продолжать войну, рассчитывая на то, что Украина, несмотря на значительно меньшие потери, в какой-то момент начнет испытывать серьезный дефицит в боевой технике. Нейтрализовать это численное превосходство в технике можно лишь продолжая поставки Украине современных западных вооружений, говорится в докладе.
В среду Белый дом объявил о выделении очередного пакета помощи Украине в размере 325 миллионов долларов. В основном это боеприпасы.
Задержанный в Ереване российский активист покинул Армению
Задержанный в ереванском аэропорту российский активист Никита Каменский, против которого в России было возбуждено уголовное дело о вандализме, покинул Армению. Об этом правозащитному проекту «ОВД-Инфо» сообщил он сам.
Каменский не стал раскрывать своё нынешнее местонахождение, уточнив лишь, что находится в безопасности, и что выехать из Армении ему помог представитель организации Free Russia Foundation Егор Куроптев.
Уголовное дело в отношении Каменского было возбуждено в июле 2022 года. Поводом стали антивоенные граффити, которые он нарисовал в районе станции метро «Тимирязевская».
Активист успел покинуть Россию, его объявили в розыск, а в феврале 2023 года он был задержан в ереванском аэропорту местными правоохранительными органами. С 28 февраля Каменский находился в Армении под подпиской о невыезде. Решался вопрос о его экстрадиции в Россию.
НАСА отрицает, что вспышка в небе над Киевом вызвана падением спутника
В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям космоса отрицают предположения о том, что сильное свечение, замеченное поздним вечером 19 апреля в небе над Киевом, связано с падением спутника НАСА.
Как заявил Би-би-си представитель управления по связям с общественностью Роб Маргетта, в то время, когда над Киевом наблюдалась вспышка света, спутник всё ещё находился на орбите. Никакой другой спутник НАСА, по его словам, также не входил в атмосферу Земли за последний день.
Вчера жители Киева публиковали в соцсетях видео со вспышкой света в небе. Сразу после этого включились сигналы воздушной тревоги. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил свечение «результатом падения на Землю космического спутника НАСА».
В начале этой недели НАСА сообщило, что отслуживший свой срок спутник RHESSI, предназначенный для изучения вспышек на Солнце, войдет в земную атмосферу в среду. Он был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018-м.
Ранее в научном сообществе «Альфа Центавра» отмечали, что траектория падения этого спутника пролегает очень далеко от территории Украины, сообщает Би-би-си.
Утром 20 апреля в Государственном космическом агентстве Украины заявили, что накануне произошло «высокоэнергетическое акустическое событие», которое, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. Там также уточнили, что эпицентр взрыва находился в Киевской области, сообщает издание «Политика страны».
В «Мечте» считают, что шансы Грузии получить статус в ЕС не превышают 50%
Шансы Грузии получить статус кандидата в члены ЕС в текущем году не превышают 50%. Об этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телеканалу «Имеди».
«Что касается шансов (на получение статуса кандидата в члены ЕС – ред.), я бы не сказал, что они больше 50%, этого бы точно не сказал. Но я надеюсь, что в конечном итоге политический контекст сработает в нашу пользу и нам будет присвоен статус кандидата», – заявил Кобахидзе.
Он считает, что решение ЕС о присвоении Грузии статуса будет зависеть от того, как будут развиваться события в регионе. При этом Кобахидзе добавил, что сомневается в завершении войны в Украине до конца года.
Назвав оппозицию «иностранными агентами», Кобахидзе отметил, что они делают всё, чтобы Грузия не получила статус. В этот сценарий, по его словам, входит и критика судебной системы.
Лидер «Мечты» говорит, что задача правящей партии состоит в «нейтрализации» радикальной оппозиции.
В Абхазии поврежденную липу начали лечить капельницами из Китая
Кавказскую липу, поврежденную в селе Лыхны, начали лечить китайским препаратом. Первые 30 капельниц для спасения дерева поставили абхазские экологи и граждане Китая, работающие в Абхазии.
Как сообщил ТАСС председатель Госкомитета самопровозглашенной республики Абхазия по экологии Савелий Читанава, препарат доставили из Пекина в Москву, а затем в Абхазию.
«Через неделю мы поставим еще 30 капельниц и завершим курс восстановления», – сказал Читанава.
По его словам, экологи верят, что дерево восстановится и ко времени второй капельницы будут видны признаки оживления.
Напомним, что это дерево называют «духовным символом Абхазии». Кавказскую липу повредили, используя бензопилу, 5 апреля. Глубина порезов по всей окружности дерева составляет 20 сантиметров.
Дело возбуждено по статье «незаконная порубка деревьев и кустарников». Подозреваемых, братьев Ираклия и Даура Багателия, задержали 11 апреля. Ираклия суд заключил под стражу, в отношении Даура избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Глава Священной митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей (Дбар) 19 апреля рассказал о возможной причастности к повреждению липы «православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка».
Ранее в абхазской СГБ заявили, что прорабатывают ряд версий, «в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки» в Абхазии.
Американские системы ПВО «Пэтриот» доставлены в Украину
Зенитно-ракетные системы «Пэтриот», произведенные в США, прибыли в Украину, объявил в среду министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, долгожданные системы ПВО обеспечат Украину прикрытием от российских воздушных ударов, которые разрушали города и гражданскую инфраструктуру.
В октябре прошлого года США согласились поставить Украине системы «земля - воздух», которые могут применяться против самолетов, крылатых ракет и баллистических ракет меньшего радиуса действия. Россия применяет их для нанесения ударов по городам и инфраструктурным объектам.
«Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным», заявил в твиттере Алексей Резников.
Доставленные в Украину ракеты - новый вклад западных союзников, которые также обязались поставить украинским вооруженным силам танки, артиллерийские установки и некоторые типы истребителей. Эти вооружения и техника должны усилить мощь Украины в преддверии готовящегося контрнаступления, сообщает агентство Associated Press.
Министр обороны Украины поблагодарил США, Германию и Нидерланды, не назвав число полученных ракетных систем или дату, когда они были доставлены. Накануне сообщалось, в частности, о доставке системы «Пэтриот» из Германии.
Он сказал, что впервые попросил Вашингтон о поставках системы «Пэтриот» во время визита в США в августе 2021 года, за пять месяцев до полномасштабного вторжения России и через семь лет после аннексии Россией украинский полуостров Крым. По словам Резникова, тогда в США ему заявили о «невозможности» поставок таких систем.
Украинский персонал прошел обучение на батарее «Пэтриот» для эксплуатации и обслуживания которой требуется до 90а военнослужащих.
Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил во вторник, что поставка систем ПВО станет знаковым событием, позволяющим украинцам поражать российские цели на большем расстоянии.
Вернувшийся из Украины российский военный убил жену на глазах детей
В городе Заволжье Нижегородской области вернувшийся из Украины участник боевых действий убил жену на глазах собственных малолетних детей, сообщают несколько местных изданий.
По данным СМИ, 44-летний Александр Мамаев, служивший заместителем командира взвода, приехал из Украины неделю назад и решил отметить возвращение со своей семьей. После распития алкоголя военному показалось, что его жена пытается завладеть принадлежащими ему деньгами. В результате Мамаев ударил супругу ножом, она скончалась от потери крови.
По данным телеграм-канала «ЧТД», родственники супружеской пары отказались забрать к себе их детей - мальчиков 6 и 7 лет. Скорее всего, их отправят в детский дом.
- В последнее время участились случаи совершения преступлений военнослужащими, вернувшимися из Украины. Так, в Кировской области воевавший в составе ЧВК «Вагнер» бывший заключенный, ранее уже осужденный за убийство, убил 85-летнюю пенсионерку, а в Карелии, вернувшийся с войны мобилизованный убил свою жену. По официальным данным МВД России, число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло за год почти на 30%. Лидерами по этому показателю стали Белгородская и Курская области, граничащие с Украиной.
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