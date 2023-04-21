На Белгород упала авиабомба с российского самолёта

На Белгород упала авиабомба с пролетавшего над городом российского самолёта Су-34. Об этом сообщило Министерство обороны России. Ранее в белгородских телеграм-каналах вечером в четверг появились фотографии и видеокадры большой воронки на одном из городских перекрестков.

Ведомство объяснило происшествие «нештатным сходом авиационного боеприпаса». Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде произошёл взрыв. По предварительным данным, пострадали две местные жительницы. Одна из них с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу. Другая от госпитализации отказалась.

В результате взрыва было повреждено несколько припаркованных автомобилей. В одном из домов были разрушены четыре квартиры. Их жителям предложено временно разместиться в гостинице. Губернатор сообщил, что в самом доме будет проведена экспертиза на наличие повреждений несущей стены. Если они будут подтверждены, то весь подъезд переселят.

Телеграм-канал «Жесть Белгород» сообщал, что в результате происшествия ударной волной на крышу магазина «Пятёрочка» выкинуло автомобиль.

Сегодня же стало известно, что в расположенном в нескольких километрах от границы с Украиной городе Клинцы Брянской области беспилотник упал на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших нет, в доме выбиты стекла. В атаке Богомаз обвинил вооруженные силы Украины.