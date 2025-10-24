Ким Чен Ын заложил фундамент музея в честь участников войны в Украине

Северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России достигла «исторического пика», закалившись «в пламени кровавых сражений». Северокорейское государственное агентство ЦТАК опубликовало текст выступления Ким Чен Ына на церемонии закладки фундамента Мемориального музея боевых подвигов в зарубежных военных операциях.

Церемония прошла в Пхеньяне 23 октября. Музей, как следует из официальных сообщений, будет создан в честь северокорейских военных, участвовавших на стороне России в войне против Украины. Военнослужащие КНДР, как признали Пхеньян и Москва, участвовали в боях на территории России — в Курской области.

В церемонии закладки фундамента музея приняли участие руководителей партийных структур и государственных ведомств КНДР, а также посол России Александр Мацегора и сотрудники российского посольства. Лидер КНДР, как говорится в сообщении, «взял в руки лопату в знак начала строительства».

По словам Ким Чен Ына, именно 23 октября 2024 года последняя группа северокорейских военных отправилась на войну. «Скоро начнется великая работа с тем, чтобы увековечить святой дух погибших, которые возвратились на Родину с победой, достигнутой взамен жизни преданными священной миссии, как дыхание нашей армии, народа и государства, как живительную энергию отношений двух стран — КНДР и России», — цитирует агентство ЦТАК северокорейского руководителя. По утверждению Ким Чен Ына, северокорейские военные «разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международной реакции к крайней тревоге и страху».

В августе Ким Чен Ын наградил северокорейских военных за участие в боях в Курской области, он также встретился с семьями погибших. Официально потери не раскрывались. По оценкам разведок Южной Кореи и стран Запада, общие потери могли составлять несколько тысяч человек, в том числе более тысячи убитыми. Об участии северокорейских военных в боях на территории Украины не сообщалось. Северная Корея стала единственной страной, официально направившей свой контингент для участия в войне на стороне России.