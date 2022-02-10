Кинофестиваль в Берлине открылся фильмом Франсуа Озона

Фильмом Франсуа Озона «Петер фон Кант» открылся 72-й Берлинский кинофестиваль.

В фильме обыгрываются сюжетные линии драмы Райнера Вернера Фассбиндера «Горькие слезы Петры фон Кант» (1972). В главных ролях – Дени Меноше, Изабель Аджани и Ханна Шигулла, игравшая в фильме Фассбиндера.

Франсуа Озон не просто совершил гендерную инверсию, превратив Петру в Петера, а ее безмолвную служанку в робкого слугу, но и придал главному герою легко узнаваемые черты самого Фассбиндера.

Фассбиндер трансформировал историю своих отношений с актером Гюнтером Кауфманом в лесбийскую драму о кутюрье и ее модели. В фильме Озона сорокалетний режиссер Петер фон Кант, снимающий такие фильмы, «Как любовь теплее смерти», страстно увлечен 23-летним Амиром и превращает его в кинозвезду. В сценарий «Горьких слез» проникают истории из жизни самого Фассбиндера, и фильм можно воспринимать не только как почтительное подражание великому немецкому режиссеру (на такой трактовке настаивает сам Озон), но и как безжалостную карикатуру.

«Для открытия фестиваля мы искали фильм, способный привнести свет и живость в хмурую повседневность, – сказал художественный директор Берлинале Карло Шатриан. – «Петер фон Кант» – театральный эксперимент, своего рода концептуальный локдаун. Благодаря мастерству Озона каммершпиле превращается в превосходное вместилище любви и ревности, соблазна и юмора – всего, что столь тесно связывает жизнь и искусство».

В 2000 году Берлинале впервые показал фильм Озона «Капли дождя на раскаленных скалах» по пьесе Фассбиндера. «Петер фон Кант» – шестой фильм французского режиссера, участвующий в Берлинале.

Среди претендентов на главные награды новые картины Клэр Дени, Паоло Тавиани, Ульриха Зайдля, Дени Коте и других известных режиссеров.

Российские фильмы в программе фестиваля: режиссерский дебют Михаила Бородина «Продукты 24» (реконструкция истории «гольяновских рабов», трудившихся в круглосуточном продуктовом магазине в Москве) и «Брат во всем» Александра Золотухина (история близнецов, мечтающих стать военными летчиками).

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса формат Берлинале изменен, в кинотеатрах ужесточены санитарные меры, отменены приемы и вечеринки, а кинорынок проводится онлайн.