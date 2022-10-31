Кипр с 1 декабря отменяет бесплатные визы для граждан России 

Власти Кипра с 1 декабря вводят для граждан России визовый сбор в 80 евро за оформление въездных документов. За детей от 6 до 12 лет россиянам нужно будет заплатить 40 евро. Ранее оформление кипрской визы было для граждан РФ бесплатным.

Как пояснили в правительстве Кипра, изменение правил связано с приостановкой соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией.

ЕС приостановил действие упрощённого визового режима с РФ в сентябре. В связи с этим для граждан России повысился визовый сбор - с 35 до 80 евро. Кроме того, увеличился необходимый для подачи заявления на визу пакет документов.

Позже Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Чехия перестали пропускать российских туристов через свои границы в Евросоюз.