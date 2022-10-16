Китай и Египет призвали своих граждан покинуть Украину

Российский военно-промышленный комплекс с трудом производит и обслуживает «критически важное» вооружение, необходимое для операций в Украине. Причина - международные санкции, лишившие Россию доступа к микроэлектронике. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо, пишет DW.

«У России заканчивается микроэлектроника, которая имеет решающее значение для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что у них не хватает иностранных компонентов», - сказал Адейомо.

По этой причине, отметил американский чиновник, два крупнейших российских производителя микроэлектроники временно приостановили производство. О каких компаниях идет речь - не уточняется.

Кроме того, с начала войны российская армия потеряла 6 тыс. единиц техники, а боеприпасы расходуются быстрее, чем получается их восполнить. Это следует из рассекреченного доклада Белого дома, с которым ознакомилась газета The New York Times. В документе также говорится, что нехватку техники и вооружений Россия начала испытывать еще в мае, тогда же возникли проблемы с выполнением оборонных заказов других государств.

Речь идет не только о высокотехнологичных комплектующих, но и о простых деталях, например, о подшипниках. Поэтому затруднен ремонт танков, самолетов и другой техники, говорится в американском отчете.

Ранее о нехватке у России боеприпасов сообщала разведка Великобритании. Глава британской спецслужбы GCHQ Джереми Флеминг заявил в эфире BBC, что российская армия истощена и поэтому вынуждена мобилизировать на войну заключенных и людей без военного опыта.