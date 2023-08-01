Китай намерен привлечь к «контршпионажу» всё население страны

В Китае намерены привлечь к борьбе со шпионажем всё население страны. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности Китая в WeChat.

Для контрразведки требуется не только работа органов национальной безопасности, но и широкое участие населения, «чтобы усилить антишпионскую линию», говорится в сообщении ведомства.

Министерство предлагает «отмечать и вознаграждать лиц и организации, которые сообщают о шпионаже или вносят значительный вклад в контрразведывательную работу». Кроме того, ведомство настаивает на необходимости пропаганды «контршпионажа» в школах, учреждениях культуры, по радио, телевидению и в интернете.

Также «необходимо воссоздать каналы, по которым граждане и организации могут сообщать о поведении, представляющем угрозу национальной безопасности», отмечает министерство.

Всё это, по задумке ведомства, должно нормализовать участие населения в «антишпионской» работе.

Своё предложение министерство опубликовало во исполнение «Закона о борьбе со шпионажем», вступившего в силу в Китае 1 июля. Согласно ему, все госорганы, армия, политические партии и общественные организации, предприятия и учреждения "обязаны предотвращать и пресекать шпионаж для обеспечения национальной безопасности".

В США и странах Европы неоднократно обвиняли Китай в шпионаже и в атаках на инфраструктуру правительств и корпораций. В свою очередь Китай тоже утверждает, что США взламывают компьютеры китайских университетов и компаний.