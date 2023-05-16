Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки поддержки Украины

Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям, базирующимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для «политической пропаганды», имея в виду, по-видимому, знаки поддержки Украины. Об этом пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Kyodo отмечает, что многие посольства в Пекине повесили изображения с украинским флагом и надписями на китайском и английском языках, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной.

В уведомлении МИД КНР от 10 мая содержится призыв не использовать внешние стены зданий для пропаганды и «избегать возникновения конфликтов между государствами». В документе также говорится, что посольства и международные организации «обязаны соблюдать китайские законы и постановления», хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией.

Как пишет агентство, этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов, и никто из них не убрал вывески. Один из собеседников Kyodo, европейский дипломат, раскритиковал позицию Китая, заявив, что нет разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений и что они не будут выполнять это предписание.