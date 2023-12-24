Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Китай создаст свои ЧВК для обеспечения безопасности за рубежом

Китай намерен развивать собственные частные военные компании для обеспечения безопасности зарубежных проектов в неблагополучных регионах мира, сообщает издание South China Morning Post. К регионам, представляющим угрозу безопасности, китайские власти относят прежде всего Западную Азию, Африку и Латинскую Америку.

В Пекине задумались о необходимости обеспечения безопасности китайских компаний за счёт частных охранных предприятий из-за войн России и Украины, а также Израиля и палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, отмечает газета.

South China Morning Post уточняет, что в последнее время Китай уделяет внимание не только дипломатическим контактам, но и работе частных охранных предприятий. В частности, при утверждении проектов китайских госкомпаний отдельным пунктом сейчас указывают гарантии обеспечения безопасности.

По данным South China Morning Post в мире работают около 47 тысяч компаний с китайским капиталом – в основном в сферах энергоресурсов, инфраструктуры, строительства.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG