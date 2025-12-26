Китай ввел санкции против США за продажу оружия Тайваню

Китай ввел санкции против Соединенных Штатов за продажу оружия Тайваню. В заявлении МИД КНР говорится, что решение о поставках оружия «подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая».

Ограничения введены в отношении 20 военно-промышленных компаний из США и 10 топ-менеджеров оборонных корпораций. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на сотрудничество с организациями и лицами, включенными в список. Физическим лицам также запрещается въезд в Китай.

Решение о введении санкций вступает в силу 26 декабря.

Ранее в декабре администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Тайваню рекордной партии вооружений – на сумму 11,1 миллиарда долларов. В пакет, в частности, вошли системы HIMARS, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Altius, гаубицы и комплектующие для другого оборудования.

МИД КНР выступил с критикой этого решения. В ведомстве заявили, что это нарушит дипломатические соглашения между Китаем и США, нанесет серьезный ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности Китая, а также подорвет региональную стабильность.