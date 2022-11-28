Кличко: отключения электроэнергии в Киеве могут продолжаться до весны

Отключения электроэнергии в Киеве могут продолжаться до весны. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Перебои со светом в Киеве, как и в других городах Украины - следствие российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

После последнего массированного удара 23 ноября электроснабжение в Киеве восстанавливали несколько дней. В энергетической компании ДТЭК заявили, что без отключений света в ближайшее время не обойтись, однако обещали, что электричество в домах не будет пропадать больше, чем на 5 часов.

Виталий Кличко в интервью изданию РБК-Украина также сказал, что полной эвакуации из Киева не будет, только частичная и при худшем сценарии - если разрушение энергетических объектов продолжатся. По его словам, речь идёт о том, что в крайнем случае отдельные категории людей перевезут в Киевскую область, но не в другие регионы.

Кличко добавил, что во избежание худшего сценария в городе уже оборудовали 430 пунктов обогрева, а школы, детские сады и другие важные учреждения снабжаются генераторами. Власти города также создали запас топлива для работы общественного транспорта и больниц. Мэр также призвал жителей подготовиться самостоятельно: сделать запасы воды, теплой одежды и еды, держать гаджеты заряженными и загрузить на них офлайн-карты.

Вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предупредил, что Россия на предстоящей неделе может нанести новые удары. По данным украинской разведки, на подготовку массированного удара России нужно около 10 дней. "Пока у них есть ракеты – они не успокоятся. Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала дом и родных... – наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой", – сказал Зеленский.

С понедельника или вторника как минимум в Киеве власти планируют вернуться к обычному графику отключений энергии. Утром в понедельник, по данным "Укрэнерго", дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 27 процентов. Почти во всех областях происходят аварийные отключения с целью сбалансировать энергосистему.