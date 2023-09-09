КНДР отметила 75-ю годовщину основания военным парадом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил 75-ю годовщину основания страны военным парадом и рядом дипломатических шагов, пообещав, в частности, укреплять связи с Китаем и Россией, передает в субботу Reuters.

По сведениям северокорейского информагентства ЦТАК, Ким лично наблюдал за парадом на центральной площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Он также провел переговоры с прибывшей в КНДР китайской делегацией.

На параде были показаны ракетные установки, которые везли грузовики и тракторы. В публикации ТАСС говорится, что торжественным маршем по площади прошли расчеты Рабоче-крестьянского красного ополчения. Reuters отмечает, что организаторы парада стремились подчеркнуть роль народного ополчения и партизанского движения в случае военного конфликта.

В поздравительном письме российского президента Владимира Путина Киму по случаю годовщины подчеркивается намерение расширять двусторонние связи, в том числе, для обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

СМИ продолжают писать о возможности визита Ким Чен Ына в Россию позднее в этом месяце. В рамках поездки ожидаются его переговоры с Путиным. Речь на них может идти о поставках оружия Москве для поддержки ее полномасштабного вторжения в Украину.

9 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вновь не стал комментировать сообщения о возможности скорой встречи Путина и Кима. «Мне нечего сказать в настоящий момент», - ответил Песков на вопрос журналистов. Одновременно Песков сказал, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 12 сентября Путин проведет встречи с вице-президентом Лаоса и вице-премьером Госсовета КНР. Вице-президента Лаоса Пани Ятхоту пресс-секретарь Путина назвал главным иностранным гостем на предстоящем форуме.