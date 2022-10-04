КНДР поддержала российскую аннексию областей Украины

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск выступил со своим видением урегулирования ситуации вокруг Украины. В твиттере он обозначил четыре условия, необходимых для достижения мира между Украиной и Россией.

По мнению Маска, на аннексированных Россией территориях необходимо провести новые, прозрачные референдумы под контролем ООН, и если жители проголосуют за то, чтобы их земли остались в составе Украины, Россия обязана отступить. Крым, считает Маск, должен остаться российским. Полуостров также должен получить гарантии водоснабжения. Наконец, Украина должна сохранять нейтральный статус.

Маск считает, что исход войны, скорее всего, приведёт к таким же решениям, разница лишь в том, какую цену воюющим сторонам придётся за них заплатить. Альтернативным исходом, по мнению бизнесмена, может быть ядерная война.

Маск открыл под своим постом голосование, призвав своих подписчиков поддержать или отвергнуть его предложения. На 21 час по московскому времени проголосовали около 700 тысяч человек, из них 59,6% были против, 40,4% - за. Вскоре после публикации твита Маск пожаловался на атаку ботов.

Твит Илона Маска вызвал бурное обсуждение в соцсетях, в том числе у украинских официальных лиц. В частности, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул в ответ свои три тезиса: Украина освобождает свои территории, включая Крым; Россия должна быть демилитаризована и лишена ядерного оружия; а военные преступники отправятся на скамью подсудимых.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале запустил альтернативное голосование, предложив подписчикам выбрать, какой Илон Маск им больше нравится: такой, который поддерживает Украину, или такой, который за Россию.

Несмотря на критику в сети, миллиардер продолжил писать о России и Украине. В частности, Маск опубликовал опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, будут ли они частью России или Украины. Он также написал, что «население России в три раза больше, чем Украины, поэтому победа для Украины маловероятна в случае тотальной войны». «Если вам есть дело до народа Украины, добивайтесь мира», – добавил он.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в телеграм-канале, что Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. «Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил он.