Власти КНДР сообщили о первых случаях заражения COVID-19 в стране

Власти КНДР сообщили о первых случаях заражения коронавирусной инфекцией, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро и приказал усилить контроль в стране и на границах. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).



Сообщается, что случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" были обнаружены в Пхеньяне – анализы у жителей с симптомами COVID-19 были взяты 8 мая.



После этого во всей стране был введен режим "максимальной чрезвычайной ситуации" и объявлен локдаун. Сколько именно людей заразилось, не сообщается. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро, призвав заблокировать все возможности распространения вируса и усилить пограничный контроль. Он пообещал, что страна преодолеет кризис, который, по его словам, возник неожиданно.

Администрация президента Южной Кореи сообщила о готовности оказать гуманитарную помощь властям Северной Кореи в борьбе с COVID-19, передает Reuters.

Власти Северной Кореи еще ни разу не отчитывались перед Всемирной организацией здравоохранения об обнаружении случаев коронавируса в стране.

После обнаружения вируса в китайском городе Ухань в конце 2019 года Северная Корея прекратила сообщение с Китаем и Россией. Однако есть предположения, что пограничники в Хесане занимались контрабандой с китайскими контактами.

Летом 2020 года власти КНДР заподозрили коронавирус у перебежчика из Южной Кореи. Из-за этого в приграничном городе Кэсон был введен карантинный режим. Впрочем, государственные СМИ так и не сообщили, был ли у этого человека диагностирован COVID-19.

В конце 2020 года японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и китайское диагностическое оборудование.

В июне 2021-го лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о "серьезном инциденте" в сфере здравоохранения КНДР и уволил высокопоставленных членов партии за то, что они "пренебрегли выполнением важных решений" о "длительной государственной кампании по предотвращению чрезвычайной эпидемии". Агентства AFP и AP тогда писали, что слова лидера КНДР свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.