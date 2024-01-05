КНДР выпустила 200 снарядов с сторону островов Южной Кореи

Утром в пятницу КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов недалеко от южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
По данным издания, Сеул приказал гражданским лицам на острове Ёнпхёндо эвакуироваться в убежища «на фоне явных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи». Как пишет «Рёнхап», снаряды упали в буферную зону, никто не пострадал.
Южнокорейские военные назвали действия КНДР «провокационными» и предупредили о соответствующих мерах. Во второй половине дня южнокорейские военные провели собственные морские учения по стрельбе.
Это не первый военный инцидент в районе южнокорейских островов. В прошлый раз обстрел со стороны береговой артиллерии КНДР, который был назван учебным, был зафиксирован в декабре 2022 года. 23 ноября 2010 года в районе острова Ёнпхёндо произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом, которая привела к человеческим жертвам.
Буферная зона, где запрещены артиллерийские стрельбы и военно-морские учения, была создана в соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным 19 сентября 2018 года, с целью снижения напряженности на границе. В 2023 году Пхеньян отказался от его соблюдения полностью, после того как Сеул перестал соблюдать его частично в ответ на запуск разведывательного спутника.
- 28 декабря 2023 года глава Северной Кореи Ким Чен Ын приказал армии и военной промышленности активизировать усилия по подготовке к возможной войне. Он отметил, что воссоединение с Южной Кореей невозможно, поскольку та «избрала своей национальной политикой воссоединение путем поглощения» и «объединение системы». По словам руководителя КНДР, это резко контрастирует с линией национального воссоединения, основанной на принципе «одна нация, одно государство и две системы», которой придерживается Северная Корея.