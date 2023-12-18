Коалиция Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе правящей коалиции, возглавляемой Сербской прогрессивной партией, на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье. «Со 127 мандатами у нас будет абсолютное большинство в парламенте», – цитирует Вучича агентство AFP.

После подсчёта 97% бюллетеней, коалиция Вучича набирает 47% голосов и может претендовать на 128 из 250 мандатов в Народной скупщине, по прогнозам институтов исследования общественного мнения CeSID и Ipsos.

На втором месте – проевропейский оппозиционный блок «Сербия против насилия». По предварительным данным, он набрал 23% голосов избирателей, которые дают ему право на 65 мест в парламенте.

Третью позицию занимает коалиция Социалистической партии Сербии, набравшая около семи процентов голосов, что даёт ей 18 мандатов.

Правая коалиция NADA получила пять процентов голосов или 13 мандатов.

Оппозиционный блок «Сербия против насилия» обвинил власти в краже голосов на выборах и заявил, что о победе правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде не может быть и речи.

Оппозиция заявила, что Сербская прогрессивная партия получила на выборах в Белграде на 21 тысячу голосов больше, чем её список. «Учитывая, что более 40 тысяч человек без легального проживания были организованно доставлены в Белград для поддержки списка СПП, что кардинально изменило электоральную волю граждан Белграда, мы требуем отмены выборов в городе Белград», – заявили в коалиции «Сербия против насилия». Они также потребовали «очистки списков избирателей» и объявили акцию протеста.

Депутаты Скупщины избираются на четыре года. По данным Республиканской избирательной комиссии, правом голоса на текущих выборах обладают шесть с половиной миллионов человек.

Внеочередные парламентские выборы были назначены в Сербии после того, как 1 ноября 2023 года президент Александр Вучич распустил Скупщину на фоне массовых протестов против «пропаганды насилия».

Распустить парламент, чьи полномочия истекали только в 2026 году, Вучичу предложило правительство Сербии, чтобы обеспечить «более высокую степень демократии и снижение напряжённости между противоположными позициями в обществе».

Оппозиция, организующая митинги после двух массовых убийств в мае 2023 года, требовала роспуска парламента, так как ни одно из её условий не было выполнено. В частности, участники протестов требовали отставки президента и ещё нескольких чиновников, ответственных, по мнению протестующих, за «культуру насилия» в Сербии.

Сербская прогрессивная партия – основная сила в блоке «Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться». Вучич руководил ей с 2014 года до мая 2023 года. Помимо неё в правящий блок входят партия пенсионеров, две «крестьянские» партии, две социал-демократические партии и еще несколько консервативных партий и движений.