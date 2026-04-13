Кобахидзе и грузинская оппозиция поздравили Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии утром 13 апреля поздравил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Потерпевший поражение Виктор Орбан был главным партнёром «Грузинской мечты» в Евросоюзе — в частности, он блокировал введение санкций против представителей грузинского правительства после жёсткого разгона митингов в Тбилиси в конце 2024 года.

«От имени грузинского народа и правительства Грузии поздравляю Петера Мадьяра и его партию с победой на парламентских выборах в Венгрии.

Благодарю Виктора Орбана и его команду за многолетнюю твёрдую поддержку национальных интересов Грузии и грузинского народа.

Грузию и Венгрию связывает долгая история дружбы и партнёрства, которая, безусловно, будет продолжена», — написал Кобахидзе в соцсети.

Одной из первых венгерского оппозиционного лидера поздравила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Петер Мадьяр, поздравления от всех грузин, которые молились за победу демократии в Венгрии! Мы верим в сильную Европу, которая не поддается российским гибридным или прямым агрессиям!»

С заявлением выступил и грузинский оппозиционный альянс, отметив, что это «однозначный и твёрдый выбор венгерского народа в поддержку демократии».

«Венгрия является неотъемлемой частью европейской цивилизации, что ясно проявилось и в признании Виктором Орбаном поражения: мирная передача власти — одно из важнейших достижений демократической традиции. Чёткая и принципиальная позиция Венгрии в противостоянии с Россией и другими врагами свободного мира крайне важна для Грузии и всего свободного мира.

Желаем новому правительству Венгрии успехов и выражаем надежду, что в новой реальности, сформированной выбором венгерского народа, существенно ослабнет влияние сил, благоприятных для путинской России, в Евросоюзе и во всём свободном мире, а сотрудничество свободных стран в сфере безопасности будет углубляться», — отметили в объединении проевропейских партий.

По итогам прошедших в Венгрии выборов оппозиционная партия Петера Мадьяра «Тиса» не просто одержала победу, но и может получить конституционное большинство в парламенте. Находившийся у власти 16 лет премьер-министр Виктор Орбан со своей партией «Фидес» уже признал поражение и пообещал продолжить работу в оппозиции.