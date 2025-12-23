Кобахидзе: мир в стране – результат политики «Грузинской мечты»

Грузинский премьер вновь заговорил о попытках «внешних сил вовлечь Грузию в военный конфликт». В эфире телекомпании «Рустави 2» Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что мир в стране – результат политики, проводимой «Грузинской мечтой».

«Нам удалось благодаря нашей принципиальной позиции защитить национальные интересы, сохранить стабильность в стране и обеспечить мир. Хочу особо подчеркнуть, что наш сегодняшний мир – это не случайная данность, а результат осознанной и последовательной политики», – заявил Кобахидзе.

Говоря об отношениях с Россией, он отметил, что существуют красные линии:

«С одной стороны, они связаны с темой оккупации, пока оккупировано более 20% наших территорий, две исторические территории, до этого, естественно, невозможно существенно изменить статус-кво, включая восстановление дипломатических отношений. Это имеет свою правовую и политическую основу. Это, по сути, и определяет наши отношения – у нас нет дипломатических отношений, но у нас есть свои торгово-экономические связи, и мы продолжаем проводить прагматичную политику».

Кобахидзе также в очередной раз озвучил позицию его правительства – урегулирование конфликта мирным путем.

Грузинский премьер затронул и тему отношений с ЕС и США. Кобахидзе в очередной раз заявил, что власти готовы возобновить стратегические отношения с Вашингтоном, в любой момент:

«К тому же мы готовы сделать это с чистого листа, руководствуясь конкретным путеводителем… Что касается ЕС, что касается начала переговоров, мы говорили, что как только они положат (документ) на стол, мы тотчас же подпишем, но с другой стороны мы не видим реакции», — отметил он.