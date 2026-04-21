Кобахидзе объявил о перестановках в силовом блоке правительства

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе объявил о кадровых перестановках в правительстве.
Как сообщил Кобахидзе на брифинге в администрации правительства, глава МВД Гела (Гека) Геладзе возглавит Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии.
В Кабмине будет создана новая должность - государственный министр по координации деятельности правоохранительных органов, которую займет нынешний руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе. Он также станет вице-премьером.
Министерство внутренних дел Грузии возглавит нынешний глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили. Кандидатура нового главы аджарского правительства будет согласована позже.
Кроме того, пост вице-премьера, по словам Кобахидзе, займет глава МИД Мака Бочоришвили.
- Гела (Гека) Геладзе был назначен министром внутренних дел 28 мая 2025 года, сменив на этом посту Вахтанга Гомелаури.
- Сулхан Тамазашвили возглавил правительство Аджарии 5 апреля 2025 года, заняв место Торнике Рижвадзе.
- Мамука Мдинарадзе был назначен на должность главы Службы государственной безопасности 3 сентября 2025 года вместо Анри Оханашвили.
Форум