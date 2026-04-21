Кобахидзе объявил о перестановках в силовом блоке правительства

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе объявил о кадровых перестановках в правительстве.

Как сообщил Кобахидзе на брифинге в администрации правительства, глава МВД Гела (Гека) Геладзе возглавит Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии.

В Кабмине будет создана новая должность - государственный министр по координации деятельности правоохранительных органов, которую займет нынешний руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе. Он также станет вице-премьером.

Министерство внутренних дел Грузии возглавит нынешний глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили. Кандидатура нового главы аджарского правительства будет согласована позже.

Кроме того, пост вице-премьера, по словам Кобахидзе, займет глава МИД Мака Бочоришвили.