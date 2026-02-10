Кобахидзе сообщил, что Грузию пригласили на Мюнхенскую конференцию

Правительство «Грузинской мечты» получило приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля 2026 года. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, он лично на конференцию не поедет. Грузию, возможно, будет представлять министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

В этом году в конференции примут участие лидеры и главы правительств 50 стран. Делегацию США возглавит государственный секретарь Марко Рубио.

В прошлом году грузинское правительство в Мюнхенской конференции не участвовало — приглашение «Грузинской мечте» не поступило, в отличие от пятого президента страны Саломе Зурабишвили. В 2024 году Зурабишвили участвовала в конференции в ранге действующего президента, а правительство представлял глава МИД. В 2023 году в конференции участвовал тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.