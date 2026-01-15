Кобахидзе сообщил о подписании соглашения о расширении аэропорта Тбилиси с компанией Groupe ADP

Правительство Грузии продлило на 5 лет договор с компанией TAV Airports, входящей в Groupe ADP, на управление Тбилисским международным аэропортом. Французская компания Groupe ADP, между тем, займется расширением аэропорта, сообщил на презентации проекта грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

«В рамках соглашения компания TAV, принадлежащая Groupe ADP, будет продолжать управление аэропортом ещё пять лет – до конца 2031 года, до завершения строительства нового Тбилисского международного аэропорта в Вазиани. В расширение аэропорта будет вложено 150 миллионов долларов, что значительно увеличит его пропускную способность и одновременно существенно повысит качество обслуживания пассажиров», - заявил Кобахидзе.

Премьер подчеркивает, что инвестиции «обеспечат рост пассажиропотока, постоянное улучшение сервисов, создание комфортной и безопасной среды для пассажиров, быстрые и эффективные операционные процессы и внедрение современного пассажирского опыта, соответствующего международным стандартам».

Кобахидзе также отметил, что в 2025 году были зафиксированы рекордные показатели как по числу туристических визитов, так и по количеству пассажиров.

«Тбилисский международный аэропорт является одним из важнейших стратегических инфраструктурных объектов страны и вносит особый вклад в развитие экономики и туризма. Значение расширения аэропорта становится ещё более очевидным на фоне того, что 2025 год стал рекордным для развития туризма и авиации в Грузии. В прошлом году было зафиксировано 5,5 миллиона туристических визитов, что является историческим максимумом. Все три международных аэропорта страны в прошлом году обслужили 8,5 миллиона пассажиров – это также рекордный показатель», - сказал Кобахидзе.

Напомним, новый аэропорт, о котором «Грузинская мечта» говорит уже третий год, должен быть построен в Вазиани, пригороде Тбилиси. Расстояние от действующего тбилисского аэропорта до Вазиани составляет примерно 15 километров. Там расположена крупнейшая и наиболее оснащенная многопрофильная военная база Вооруженных сил Грузии, а также совместная учебная база НАТО и Грузии, которая не раз становилась причиной недовольства России.