Кобахидзе участвует в конференции по странам, не имеющим выхода к морю

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе принимает участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в городе Аваза, Туркменистан.

Лидеров, участвующих в конференции, приветствовали президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Среди участников конференции – президент Армении, премьер-министр Азербайджана, президенты Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. В официальной фотосессии мероприятия принял участие Гурбангулы Бердымухамедов – бывший президент Туркменистана, отец нынешнего главы государства, получивший титул «Отец нации» и занимающий должность председателя верхней палаты парламента. Он также выступил с речью перед лидерами стран – участников саммита.

По информации пресс-службы правительства «Грузинской мечты», Кобахидзе сегодня выступит с речью на конференции. Он сделает акцент на стратегическом положении Грузии, подчеркнув её роль как коридора, соединяющего Восток и Запад и предоставляющего значительные возможности для расширения связности восьми не имеющих выхода к морю стран.

Перед выступлением Кобахидзе провел встречи с премьером Азербайджана Али Асадовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В состав грузинской делегации на мероприятии входят глава МИД Мака Бочоришвили, министр экономики Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.

Кобахидзе посещает Туркменистан уже во второй раз в этом году. В марте он находился в Ашхабаде с официальным визитом.

Ранее в ООН заявили, что Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, будет добиваться более свободного транзита, более эффективных торговых коридоров, большей экономической устойчивости и стабильного финансирования, чтобы улучшить перспективы развития для 570 миллионов человек, проживающих в этих государствах.