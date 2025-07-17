Кобахидзе: визит в Европу с визой или без – не экзистенциальный вопрос

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что возможная приостановка безвизового режима с Евросоюзом не является для страны «экзистенциальным вопросом», в отличие от сохранения мира и стабильности. Об этом он сказал 17 июля, комментируя письмо Еврокомиссии, в котором от правительства Грузии требуют выполнения восьми рекомендаций.
«Если вопрос будет поставлен так – или мир и стабильность, или визовая либерализация, – мы, безусловно, отдадим предпочтение миру и стабильности. Это выбор грузинского народа. Нас именно так ставят перед выбором», – заявил премьер.
«Нам говорят, что нельзя принимать закон, который ограничивает внешнему игроку возможность финансировать революционные процессы в стране. Это угроза стабильности. Если вопрос ставится именно так, мы выбираем стабильность. Мы не уступим», – подчеркнул Кобахидзе.
Он также заявил, что предложенные властям требования Евросоюза не обоснованы юридически, а представляют собой «пустые политические ультиматумы». Политик добавил, что законы «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», отменить которые требуют в ЕС, необходимы для «защиты семейных ценностей, прав несовершеннолетних и предотвращения деструктивных процессов».
Кобахидзе сравнил поведение ЕС с практиками Советского Союза.
«В Советском Союзе приходили директивы из Москвы – если не выполняешь, наказывают. Чем отличается Брюссель от Москвы? Брюссель не должен становиться как советская Москва», – сказал он.
- В письме, направленном главе МИД Маке Бочоришвили, не указана конкретная дата выполнения рекомендаций, однако Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что это конец августа. 31 августа упоминали и представители правящей силы.
- Европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк опубликовал письмо, направленное послу ЕС в Брюсселе Вахтангу Махароблишвили, написав: «Вот правильное письмо ЕС, направленное Грузии по поводу возможной приостановки действия безвизового режима. В нём упоминается срок до августа. Тот документ, который был предоставлен грузинским СМИ, был всего лишь черновиком».
Форум