Кобахидзе: визит в Европу с визой или без – не экзистенциальный вопрос

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что возможная приостановка безвизового режима с Евросоюзом не является для страны «экзистенциальным вопросом», в отличие от сохранения мира и стабильности. Об этом он сказал 17 июля, комментируя письмо Еврокомиссии, в котором от правительства Грузии требуют выполнения восьми рекомендаций.

«Если вопрос будет поставлен так – или мир и стабильность, или визовая либерализация, – мы, безусловно, отдадим предпочтение миру и стабильности. Это выбор грузинского народа. Нас именно так ставят перед выбором», – заявил премьер.

«Нам говорят, что нельзя принимать закон, который ограничивает внешнему игроку возможность финансировать революционные процессы в стране. Это угроза стабильности. Если вопрос ставится именно так, мы выбираем стабильность. Мы не уступим», – подчеркнул Кобахидзе.

Он также заявил, что предложенные властям требования Евросоюза не обоснованы юридически, а представляют собой «пустые политические ультиматумы». Политик добавил, что законы «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», отменить которые требуют в ЕС, необходимы для «защиты семейных ценностей, прав несовершеннолетних и предотвращения деструктивных процессов».

Кобахидзе сравнил поведение ЕС с практиками Советского Союза.

«В Советском Союзе приходили директивы из Москвы – если не выполняешь, наказывают. Чем отличается Брюссель от Москвы? Брюссель не должен становиться как советская Москва», – сказал он.