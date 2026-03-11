Кобахидзе встретился с послом Израиля, ранее – с лидерами мусульманской общины

Глава правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обсудил ситуацию, развивающуюся на Ближнем Востоке, с послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хайя. Кобахидзе «выразил обеспокоенность событиями, происходящими на Ближнем Востоке, и выразил соболезнования Израилю в связи с погибшими».

«(Он также) выразил надежду, что мир в регионе будет восстановлен в кратчайшие сроки, и подчеркнул важность стабильности для благополучия стран и народов», - говорится в сообщении Администрации правительства.

Посольство Израиля в Грузии также прокомментировало встречу. В сообщении, распространенном СМИ, говорится, что посол проинформировал премьера Грузии о текущих событиях на Ближнем Востоке, и назвал встречу «хорошей и конструктивной».

«Также обсуждались пути дальнейшего углубления добрых отношений и сотрудничества между двумя странами и народами», - отмечают в посольстве.

Накануне, 10 марта, Ираклий Кобахидзе, вслед за лидерами соседних стран поздравил Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, с избранием верховным лидером Исламской Республики Иран.

Позже Кобахидзе вместе с членами правительства устроил ифтар для мусульманской общины. По информации, распространённой правительством, Кобахидзе «рассказал о роли мусульманской общины в процессе строительства современного и сильного грузинского государства».

На фоне происходящих в регионе событий он также пожелал дружественным странам «восстановления мира, что является необходимым условием для благополучия людей, прогресса и развития».