Кобахидзе заявил о необходимости начать расследование по факту роста цен на продукты

Высокая стоимость продуктов питания в стране, по сравнению с европейскими, обусловлена высоким уровнем наценок и маржи, заявляет глава правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Он призывает следственные органы изучить этот вопрос, а также требует создания парламентской следственной комиссии.

«Чтобы изучить вопрос, связанный с ценами на продукты питания, и установить, не усматриваются ли признаки преступления», — заявил Кобахидзе в видеобращении, распространённом утром, 24 декабря, в преддверии Нового года.

Часть экономистов утверждает, что причиной роста цен на продукты и в целом потребительских цен, является неправильная денежно-кредитная политика властей. В настоящее время инфляция в Грузии составляет 4,8%.

В феврале 2023 года тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили поручил Министерству экономики подготовить законопроект, который регулировал бы цены на рынке.

«Для импортёров будут установлены определённые маржи и наценки, а также для ритейла будут действовать свои установленные правила. Это то решение, которое выявилось в результате этой краткой двухнедельной работы», — заявил он.

Однако данный вопрос не получил дальнейшего хода в парламенте.

«Разница в ценах большая»

Ираклий Кобахидзе заявил, что общество часто выражает обеспокоенность тем, что цены на продукты питания в грузинских супермаркетах значительно превышают европейские. По его словам, правительство отобрало несколько основных продовольственных товаров, сравнило цены на эти продукты в Грузии и в различных странах Европы и проанализировало структуру наценок, в том числе торговые практики сетевых супермаркетов.

«Разница между грузинскими и европейскими ценами действительно довольно большая», - заявил он.

«Если сравнить цены в сетевых супермаркетах одного и того же международного бренда в Грузии и Франции, то в Грузии цены на продукцию конкретных марок отличаются. В частности:

подсолнечное масло – на 34% дороже в Грузии,

макароны – на 97%,

рис – на 180%,

сливочное масло – на 30%,

сыр – на 42%,

а шоколад – на 47%.

Разницу в ценах обусловливает высокая наценка дистрибьюторских компаний и торговых сетей, которая от границы Грузии до прилавка в среднем составляет 86%», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в Грузии чистая маржа прибыли отдельных розничных сетей составляет даже 7, 8 и 14%, тогда как в Европе их чистая маржа прибыли «в среднем составляет 2%».

Кобахидзе также заявил, что «наценка на продукцию и финансовая нагрузка, возлагаемая на поставщика, настолько велики, что для грузинских производителей зачастую более выгодно не продавать свою продукцию в грузинских торговых сетях, а вывозить её на экспорт за рубеж».

«Именно поэтому в грузинских супермаркетах нередко можно увидеть иностранную продукцию, которую грузинские компании вывозят за границу. Это серьёзная проблема, поскольку интерес государства, наоборот, заключается в поощрении грузинского производства и максимальном сокращении импорта», - заявил он.

Ираклий Кобахидзе также заявил, что правительство будет активно работать с представителями дистрибьюторских компаний и торговых сетей, чтобы «добиться снижения цен для наших сограждан».

Позже, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что в Высшем законодательном парламенте будет создана специальная комиссия по изучению цен на продукты питания сразу после открытия весенней сессии.