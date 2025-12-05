«Когда вода обжигает». Интервью с Константином Чахунашвили

Группа грузинских врачей провела исследование, в котором изучила проблемы со здоровьем, возникшие у участников антиправительственных акций 2024 года. Это исследование – один из источников, использованных Би-би-си в фильме-расследовании. В нем высказывается предположение, что власти Грузии применили против демонстрантов токсическое вещество военного назначения - бромбензилцианид, также известный как «камит». Через несколько часов после публикации фильма Би-би-си Служба государственной безопасности Грузии начала расследование. На следующий день на допрос вызвали как врачей – авторов научного исследования, так и участников акций, которые приняли участие в этом исследовании. Среди них – Константин Чахунашвили, собеседник Радио Свобода.