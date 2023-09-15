Количество жертв наводнения в Ливии превысило 11 000 человек

Число жертв наводнения в Дерне на востоке Ливии, вызванного ураганом «Даниэль», выросло до 11,3 тысячи человек. Ещё более десяти тысяч считаются пропавшими. Такие данные Ливийского Красного Полумесяца приводит агентство Associated Press.

Ливийские власти эвакуировали всех остававшихся в Дерне жителей и закрыли его для гражданских лиц. В город допустили только поисково-спасательные группы, чтобы они могли обследовать грязь, разрушенные здания и море в поисках тел. Найденные трупы хоронят в братских могилах за пределами Дерны, сообщил местный министр здравоохранения.

Катастрофа в Дерне произошла в начале этой недели из-за разрушения двух плотин в результате ливня и начавшегося следом наводнения. Власти обеих враждующих много лет сторон призвали генерального прокурора начать расследование причин трагедии.

Среди звучащих обвинений: игнорирование состояния плотин, неспособность найти новых подрядчиков для их обслуживания (прошлые ушли после гражданской войны в Ливии в 2011 году), а также призывы местных властей оставаться дома в ночь наводнения.