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Колумбия снова попытается взять под контроль «кокаиновых бегемотов»

Спустя два года Колумбия снова попытается взять под контроль численность «кокаиновых бегемотов». Уже на следующей неделе их начнут стерилизовать, пишет Associated Press.

Все 169 живущих в Колумбии бегемотов – потомки четырёх особей из частного зверинца наркоторговца Пабло Эскобара. После его убийства в 1993 году бегемотов не смогли перевезти в зоопарки, как остальных животных, и оставили в поместье.

Попав в благоприятную – без засух и хищников – среду, бегемоты стали активно размножаться и, расплодившись, заселили текущую рядом реку. Будучи инвазивным видом, бегемоты влияют на местную экосистему. Среди прочего, они вытесняют автохтонные виды, а их фекалии изменяют химический состав воды, что может грозить смертью рыбам.

Для контроля над числом бегемотов колумбийские власти уже использовали хирургическую и химическую стерилизацию. Обе были признаны неэффективными: первая – из-за сложности и дороговизны, вторая – из-за недолговечности. Однако сейчас чиновники решили снова стерилизовать бегемотов хирургически.

Также власти готовят план по транспортировке 70 бегемотов в другие страны и имеют в запасе вариант убийства животных – против этого ранее выступали зоозащитники и местные жители.

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