Команда «Артемиды-2» установила рекорд удаления людей от Земли

Команда американского космического корабля «Орион» (миссия «Артемида-2») в ходе своего полёта к Луне оказалась дальше от Земли, чем какой-либо человек в истории, преодолев установленный более полувека назад рекорд команды «Аполлона-13». Об этом сообщила НАСА.

К 21.00 мск 6 апреля «Артемида-2» была на расстоянии 252,752 миль (более 406 тысяч километров) от Земли, что более чем на 4 тысячи миль дальше, чем «Аполлон-13» в 1970 году, передает Радио Свобода.

Это не окончательные данные — «Артемида-2» продолжает удаляться от Земли. В ближайшее время команда начнёт прямые наблюдения Луны и в ночь на 7 апреля пройдёт от спутника Земли на расстоянии около 7 тысяч километров. После облёта Луны корабль начнёт возвращение домой. За положением корабля можно следить онлайн, НАСА также ведёт прямую видеотрансляцию.

Запуск корабля был произведён 1 апреля (в ночь на 2 апреля по московскому времени). На борту работают четверо астронавтов — трое американцев и канадец.

«Артемида-2» — ключевой элемент новой лунной программы США. Во время полёта астронавты должны испытать систему жизнеобеспечения в глубоком космосе. Успех миссии — условие продолжения программы, в рамках которой уже в будущем году может быть совершён пилотируемый полёт с посадкой на Луне.