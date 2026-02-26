Команда Навального: Ротенберг купил «дворец Путина» за 800 тысяч рублей

Бизнесмен и друг президента России Аркадий Ротенберг купил «дворец Путина» под Геленджиком за 800 тысяч рублей через два месяца после того, как заявил о его приобретении. Финансировавшая строительство компания «Инвестиционные решения» в 2023 году перечислила шесть с половиной миллиардов рублей Фонду Алины Кабаевой и её ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация», говорится в новом расследовании команды Алексея Навального.

Расследование о «дворце Путина» под Геленджиком было опубликовано 19 января 2021 года. 30 января Ротенберг в интервью Mash заявил, что приобрел объект «несколько лет назад» и собирается сделать из него апарт-отель. Расследователи выяснили, что сделка была зарегистрирована 31 марта 2021 года – Ротенберг купил 100% акций компании «Бином» у фирмы «Инвестиционные решения» за 800 тысяч рублей («Бином» принадлежит компания «Комплекс», на которую оформлен «дворец Путина»).

«Как и в случае с фондом Алины Кабаевой, основную часть полученных от дворца денег фонд «Небесная грация» держит на депозитах. В 2024 году они получили 435 миллионов рублей в виде процентов по банковским вкладам. Это больше чем весь бюджет официальной Федерации гимнастики России», – говорится в расследовании. Авторы указывают, что организации Кабаевой не занимаются «никакой масштабной благотворительностью и реальной помощью спортсменам».

Расследователи утверждали, что «дворец Путина» площадью 68 гектаров на мысе Идокопас построили в 2010 году, его стоимость составляет около миллиарда долларов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отрицал, что у президента Владимира Путина есть дворец. Расследование он назвал «чушью» и «компиляцией». Сам Путин говорил, что ничего из того, что в фильме указано в качестве его собственности, ни ему, ни его близким родственникам «не принадлежит и никогда не принадлежало».