Комиссар по правам человека СЕ обсудил с грузинскими правозащитниками ситуацию с правами человека

Находящийся с визитом в Тбилиси комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О’Флаэрти проводит встречи в Грузии. Он уже встретился с представителями неправительственных организаций, среди которых была и председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Тамар Ониани.

«Мы обсудили текущее положение в сфере прав человека в стране. В том числе речь шла об ограничительных законодательных актах, направленных на сужение пространства для гражданского общества, ограничение возможностей работы журналистов, а также о ситуации с протестами. Мы также обсудили эффективность расследования дел, касающихся системных пыток и применения неизвестных химических веществ в отношении демонстрантов», - заявила Тамар Ониани.

Позже Майкл О’Флаэрти встретился и с Народным защитником Грузии. С Леваном Иоселиани он поговорил о задержанных на акциях протеста демонстрантах, а также ужесточении ряда законов в Грузии.

«Встреча касалась в целом ситуации с правами человека в Грузии. Его интересовало, в том числе, в каких процессах я участвую как народный защитник... Были выделены несколько тем, в том числе положение наших граждан, проживающих вдоль линии оккупации, состояние задержанных в результате протестов, которые сейчас находятся под стражей. Также поднимался вопрос о том, привлечён ли кто-либо к ответственности за избиения людей в тот период. Отдельно обсуждалась ситуация с организациями в Грузии, последние изменения, законодательный пакет, принятый парламентом, и так далее», - заявил Леван Иоселиани по завершении встречи.

Новый отчёт Совета Европы по правам человека в Грузии, предположительно, будет опубликован на следующей неделе.