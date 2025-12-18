Грузинский парламент отклонил инициативу о создании временной следственной комиссии для проверки возможного применения запрещенных химических веществ при разгоне протестов в ноябре–декабре 2024 года. С предложением выступила оппозиционная партия «Гахария — За Грузию». Они заявили, что власти избегают расследования в том числе и потому, что оно выявит ответственность членов «Грузинской мечты» за вред, причиненный здоровью мирных демонстрантов во время «Ночи Гаврилова».

17 декабря спикер парламента Шалва Папуашвили продемонстрировал на трибуне книгу в несколько сот страниц — итог работы временной следственной комиссии под руководством Теи Цулукиани. Книгу обещают раздать депутатам и СМИ, английский перевод готовится к публикации. После презентации выводов комиссии по деятельности предыдущего правительства в парламенте обсудили создание новой — для расследования возможного применения токсичных химикатов против мирных протестующих в ноябре–декабре 2024 года.

Публикация Би-би-си сразу после выхода спровоцировала призывы к международному расследованию со стороны грузинской оппозиции и части гражданского общества, поскольку внутреннему — не доверяют. Тем не менее, 17 декабря партия «Гахария — за Грузию» предложила провести расследование внутри страны, но в формате комиссии, так как он, в отличие от ведомственных расследований, открыт и доступен общественности.

«Гахария — за Грузию» остается единственной оппозиционной силой в парламенте, способной инициировать такие меры, поскольку из основных оппозиционных партий только она воспользовалась своими депутатскими мандатами после долгого бойкота парламента.

Следственная комиссия не состоялась

Инициативу партии в парламенте представил Гига Парулава из команды «Гахария — За Грузию». Он подчеркнул необходимость создания следственной комиссии и обозначил вопросы, на которые, по его словам, крайне важно получить ответы.

«Имели ли место случаи активного применения специальных средств со стороны правоохранительных органов, сопряженных с неоправданным риском или запрещенных законодательством Грузии? И насколько пропорционально и с соответствующей интенсивностью они использовались» , — заявил Парулава.

По его словам, до сих пор правоохранительные органы не предоставили полные и прозрачные отчеты обществу и пострадавшим.

Выступление оппозиционера вызвало недовольство среди представителей «Грузинской мечты» в парламенте. Депутат Нино Цилосани поинтересовалась, какой компетенцией по данному вопросу обладает Парулава, если он ставит под сомнение результаты расследования Службы госбезопасности.

«Извините, а по профессии вы кто? Вы считаете, что обладаете более высокой компетенцией, чем СГБ, которая уже представила свое заключение?», — спросила Цилосани.

СГБ после расследования Би-би-си начало дело по двум статьям — превышение полномочий и содействие иностранным организациям во враждебной деятельности. Ведомство установило, что при разгоне применялся химический порошок хлорбензилидин малононитрил, приобретенный в 2007 году у израильской компании, который не входит в список запрещенных веществ. Что касается вещества «бромбензилцианид», он же «камит», то такое вещество МВД Грузии никогда не приобреталось. Расследование продолжается по статье 319 УК Грузии, что подразумевает оказание помощи иностранной организации во враждебной деятельности.

В парламентской оппозиции сомневаются, что пятидневное расследование властей позволило оценить долгосрочное влияние использованных веществ на здоровье людей. О начале расследования заявили 1 декабря, а официальные результаты были представлены уже 6-го.

«Почему народ должен доверять вашему расследованию, если вы никак не отреагировали ни на одно незаконное действие, совершенное в ноябре–декабре? Вы хотите сказать, что бесчеловечная жестокость, проявленная в отношении журналиста Гурама Рогава, была пропорциональной и законной? Или то, что журналистку Маку Чихладзе обрекали на смерть, было гуманным актом? Если вы считаете, что эти вопросы нелегитимны и вы не совершили ничего незаконного, тогда почему вы избегаете создания этой следственной комиссии?», — спросил член партии «Гахария - За Грузию» Георгий Шарашидзе.

Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия с иронией отреагировал на инициативу, заявив, что оппозиция лишена морального права требовать расследования.

«Вы не забыли, как вы здесь оказались? О каких 12 мандатах вы говорите, о какой легитимности? Кто ваша общественность? Те 300 человек, которым платят, чтобы бегать по проспекту Руставели?», — вопрошал Кирцхалия.

Другой член правящей партии Ираклий Заркуа заявил, что оснований для создания комиссии нет. По его словам, соответствующие органы провели расследование и вынесли квалифицированное заключение.

«Просто вы хотите оправдать свое нахождение» в парламенте и создаете впечатление, что что-то делаете», — обратился Заркуа к членам оппозиционной партии.

«Грузинская мечта» не поддержала инициативу о создании комиссии. По результатам голосования инициатива фракции «Гахария - За Грузию» провалилась (11 — за, 2 — против). Для создания временной следственной комиссии в парламенте требуется поддержка как минимум 50 депутатов.

Между тем комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти направил письмо генпрокурору Грузии, выразив обеспокоенность отсутствием ощутимого прогресса в расследовании возможного непропорционального применения силы во время акций в конце 2024 года. Он поставил под сомнение эффективность дел, начатых специальными следственными органами страны.

«Во время визита в Грузию в январе 2025 года мне сообщили, что против протестующих не применялся водяной поток с химическими раздражителями. Позже должностные лица признали, что в воде были химические вещества, но нетоксичные, которые могли бы оказывать долгосрочное воздействие на здоровье. <...>. Применение этих средств должно быть частью расследования о превышении силы правоохранительными органами против участников протестов в ноябре–декабре 2024 года», — говорится в письме еврокомиссара, в котором он призывает грузинские власти к «быстрому, независимому и эффективному расследованию».

«Ночь Гаврилова»: кто должен извиняться перед обществом

Депутаты «Грузинской мечты» считают, что бывший премьер-министр Георгий Гахария и его партия не имеют права использовать парламентскую трибуну, пока сами несут ответственность перед обществом.

«Вы должны стоять с опущенной головой вместе со своей командой и извиняться перед обществом за то, что вы сделали вместе со своим лидером на проспекте Руставели», — заявила член парламентского большинства Ирма Заврадашвили.

Речь идет о событиях 20 июня 2019 года, когда во время «Ночи Гаврилова» в результате разгона акции пострадали десятки журналистов, сотни мирных демонстрантов, а некоторые граждане лишились глаз. Тогда главой МВД был Георгий Гахария. Сам экс-министр считает, что именно эти события являются одной из причин, почему власти выступают против создания следственной комиссии: публичное расследование, по его словам, могло бы раскрыть и то, кто отдал приказ о применении резиновых пуль в обход полномочий министра и заместителя министра.

Ранее временная следственная комиссия Цулукиани обвинила Гахария в событиях 20 июня и сразу после этого прокуратура возбудила уголовное дело против него в результате проведенных следственных действий по требованию ЕСПЧ от 2024 года. По версии прокуратуры, Гахария незаконно приказал спецназу одновременно и без предупреждения использовать спецсредства против митингующих, что привело к травмам десятков граждан, в том числе тяжким. Тбилисский городской суд заочно назначил ему меру пресечения в виде ареста.

Отметим, что во время дачи показаний на комиссии Гахария заявил, что не отдавал приказа на применение резиновых пуль и не знает, кто это сделал. За отдельные случаи превышения полномочий, а также за неполное выполнение подготовленного плана, свою ответственность он признал.

11 декабря Большая палата Европейского суда по правам человека подтвердила нарушение нескольких статей Европейской конвенции в деле о разгоне акции в Тбилиси 20–21 июня 2019 года. Власти Грузии обязаны выплатить пострадавшим более 640 тысяч евро компенсации и до 40 тысяч евро на судебные расходы.

«Суд установил, что расследование, которое длилось в Грузии более пяти с половиной лет, так и не привело ни ко всесторонней оценке всех обстоятельств, ни к выводам относительно ненадлежащего обращения с заявителями, ни к установлению должностных лиц, которые применили или приказали применить несоразмерную силу. Хотя, возможно, и были некоторые основания для желания разогнать демонстрацию, учитывая, что она проходила возле здания парламента, а некоторые из демонстрантов хотели штурмовать здание, но суд счел, что способ разгона был неоправданным», — сообщили в Ассоциации молодых юристов, которые работали над исками в Страсбургский суд.

Власти Грузии приветствовали решение Страсбургского суда, но перенесли ответственность на бывшего министра внутренних дел – Георгия Гахария. В Министерстве юстиции отметили, что Большая палата ЕСПЧ вновь подтвердила право государства применять специальные меры при нападениях и штурмах на государственные учреждения. Однако, по их словам, силы подавления были применены неправильно.

«Согласно решению Европейского суда, сила и специальные средства должны были применяться исключительно против тех демонстрантов, чьи действия носили насильственный характер. Поскольку тогдашнее руководство Министерства внутренних дел не обеспечило соблюдение этого стандарта и применение пропорциональной силы, были установлены нарушения статей 3, 10 и 11 Европейской конвенции», — сказано в заявлении Минюста.

Партия Георгия Гахария также поддержала решение суда, но подчеркнула, что оно не является приговором лично Гахария. В решении, по их словам, отмечены три ключевых момента: штурм государственных учреждений требовал вмешательства, применение силы было непропорциональным, а министр с заместителями не отдавали приказ о применении резиновых пуль — Гахария узнал об этом лишь после инцидента. Члены команды экс-министра считают, что вопрос о приказе на использование резиновых пуль требует независимого расследования, а извиняться перед грузинским обществом должны не они, а «Грузинская мечта».

Подписывайтесь на нас в соцсетях