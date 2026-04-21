Комиссар Совета Европы подвёл итоги визита в Грузию

На сайте Совета Европы опубликовано итоговое заявление комиссара СЕ по правам человека Майкла О’Флаэрти, который находился в Грузии 14–15 апреля этого года. В тексте отмечается, что во время его визита особое внимание было уделено вопросу «игнорирования ответственности представителями государства за насильственный разгон демонстрантов в 2024 году и начале 2025 года, всё более усиливающимся ограничениям свободы выражения мнений, мирных собраний и объединений, а также правам лиц, проживающих на оккупированных территориях – в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, и вынужденных переселенцев оттуда».

Майкл О’Флаэрти похвалил «стойкость гражданского общества, правозащитников и журналистов, которые продолжают работать в условиях всё более ограничительной среды».

«Еще раз напоминаю, что организации гражданского общества и журналисты играют важнейшую роль в защите прав человека и гражданского пространства. Соответственно, я призываю власти Грузии обеспечить строгое соответствие Европейской конвенции по правам человека в отношении текущих административных и уголовных производств против десятков организаций гражданского общества», - говорится в заявлении.

Заявление комиссара по правам человека состоит из трёх частей: «Подотчётность и силовые структуры», «Ограничение демократических свобод» и «Права жителей оккупированных территорий и вынужденных переселенцев».

В заявлении от 21 апреля отмечается, что Майкл О’Флаэрти на встречах в Грузии повторил призыв провести независимое и тщательное расследование фактов применения водомётов с химическими веществами против участников протестов.

На встречах в Тбилиси О’Флаэрти также подчеркнул важность исполнения решений Европейского суда по правам человека, касающихся статей 3, 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека, которые касаются запрета пыток, свободы выражения мнений, собраний и объединений.

«Поправки в закон о собраниях и демонстрациях вводят обязательство предварительного уведомления полиции в случае проведения демонстрации на проезжей части или в местах движения пешеходов, а также предоставляют полиции право изменять место и время проведения митинга, если он создаёт угрозу свободному движению транспорта и пешеходов, и даже запрещают демонстрантам “блокировать” тротуары», - говорится в заключении.

На встречах с представителями власти «Грузинской мечты» комиссар выразил обеспокоенность по поводу нескольких новых законов.

«В ходе обсуждений с властями я выразил свою позицию относительно последствий закона «О прозрачности иностранного влияния» с точки зрения прав человека. Я также выразил обеспокоенность законом «О регистрации иностранных агентов», который обязывает юридических и физических лиц регистрироваться как «агентов иностранного влияния», законом «О грантах», который запрещает организациям гражданского общества получать иностранное финансирование без официального разрешения, и законом «О вещании», который запрещает иностранное финансирование производства и распространения медийных программ».

Во время последнего визита комиссар Совета Европы по правам человека также встретился в Церовани с временно перемещёнными лицами:

«Внутренне перемещённые лица по-прежнему сталкиваются с проблемами интеграции, и я призываю власти уделять постоянное внимание таким сферам, как жильё, занятость и образование», - говорится в заявлении.

Ппозже Майкл О’Флаэрти опубликует подробный отчёт о своём визите в Грузию.