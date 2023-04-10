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Комитет Госдумы РФ одобрил пожизненное заключение за госизмену
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предполагающие пожизненное заключение по статье о госизмене и ужесточение наказания за террористическую деятельность. Второе чтение назначено на четверг, 13 апреля.
На сегодняшний день статья за госизмену предусматривает наказание от 12 до 20 лет колонии.
Максимальный срок по статье о теракте предлагается увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы. Минимальное наказание по статье за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений будет составлять семь лет вместо пяти при максимальном 15 лет.
Кроме того, депутаты предлагают увеличить наказание по статье о диверсии, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, с 15 до 20 лет.
Увеличение порогов наказания предусматривает, что право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения.
- После начала войны против Украины в феврале прошлого года в России резко участились случаи атак на административные здания и диверсий. Были совершены попытки поджогов нескольких десятков военкоматов и других государственных учреждений. В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты. Ранее подобные действия расценивались чаще всего как хулиганство и повреждение государственного имущества.
- Также после начала войны участились случаи обвинения российских граждан в госизмене. По словам адвоката «Первого отдела» Евгения Смирнова, сейчас дел о госизмене за месяц возбуждается больше, чем до войны – за год.
Другие новости дня
Полиция Армении отпустила обвиняемого в дезертирстве россиянина
Полиция Армении отпустила задержанного в Ереване россиянина, которого обвиняют в дезертирстве в России. Об этом сообщает Armenia Today со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.
В ведомстве заявили, что не рассматривают возможность выдачи мужчины Москве. Однако, как отметили в Генпрокуратуре, вопрос экстрадиции россиянина может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче, а также «при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам».
8 апреля министерство внутренних дел Армении сообщило о задержании в Ереване 23-летнего россиянина Юрия Т., которого в России обвиняют в дезертирстве. Мужчину доставили в Марашский отдел внутренних дел. Ведомство уточняло, что в отношении задержанного применена ограничительная мера, которую армянское МВД называет «военным надзором».
Других подробностей дела Юрия Т. в министерстве не раскрывали, пишет RTVI.
Премьер Грузии поддержал судей, подпавших под санкции США
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил «полную поддержку» грузинским судьям, заявив, что после смены власти в стране в 2012 году суд «стал независимым и свободным от какого-либо вмешательства».
Гарибашвили сегодня, 10 апреля встретился с членами Высшего совета юстиции в здании Верховного суда Грузии. Встрече предшествовало решение США ввести визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей – трех действующих и одного бывшего.
«Как глава правительства и представитель правящей партии, я полностью поддерживаю всех судей. Во время нашего правления суд стал независимым, свободным от какого-либо вмешательства – как внутреннего, так и со стороны других стран. Конечно, любое вмешательство или какое-либо влияние на судей недопустимо. Это абсолютно неприемлемо для всех нас, особенно для суверенного суда и судей суверенной страны. Я также заверил уважаемых судей в нашей полной поддержке. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить независимость суда, свободу суда от любого вмешательства, давления. Это наша заявленная политика и главная цель, к которой мы стремимся после того, как наша команда пришла к власти», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Премьер, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что получил от члена Высшего совета юстиции Дмитрия Гвритишвили и других судей информацию «о давлении и вмешательстве», но не сообщил подробностей.
«Я не могу публично говорить об этих фактах, но, наверное, придет время, и общество узнает об этом», — сказал Ираклий Гарибашвили.
- Решение Госдепа США в отношении грузинских судей вызвало нескрываемое раздражение правящей партии «Грузинская мечта» и удовлетворение оппозиции. Противники власти предложили попавшим под санкции судьям добровольно подать в отставку, а парламенту – создать наделенную высокими полномочиями следственную комиссию по расследованию нарушений в судейской системе Грузии.
В Средиземном море может затонуть судно с сотнями мигрантов
Судно, на борту которого находятся примерно 400 мигрантов, дрейфует между Ливией и Мальтой. Ему угрожает опасность затонуть. Об этом сообщила в воскресенье служба поддержки Alarm Phone на фоне резкого увеличения числа мигрантов из Северной Африки, стремящихся пересечь Средиземное море, передаёт Reuters.
Alarm Phone написала в твиттере, что получила звонок с судна, вышедшего из Тобрука в Ливии. Позвонивший сообщил, что люди на борту охвачены паникой. На судне закончилось топливо, нижняя палуба затоплена, а капитан покинул судно.
Немецкая неправительственная организация Sea-Watch International сообщила, что в воскресенье проводились поиски судов, терпящих бедствие в Средиземном море, включая то, с которого поступил звонок в Alarm Phone.
Германская неправительственная организация Resqship сообщила в воскресенье, что по меньшей мере 23 мигранта на днях погибли в Средиземном море в результате другого кораблекрушения.
Несколько дней назад у берегов Мальты были спасены 440 мигрантов. Поисковая операция длилась 11 часов. Поиск вела организация «Врачи без границ».
Беженцы из Африки чаще всего направляются в Италии. С начала года более 28 тысяч африканцев добрались до берегов страны через Средиземное море. За весь прошлый год таких беженцев было меньше семи тысяч.
Маск отказался удалять твит Медведева о том, что «Украина исчезнет»
Владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику пользователей по поводу публикации в социальной сети поста заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева о том, что «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна».
Пользователи Twitter обвинили Маска в том, что он «не выполняет санкции» в отношении России и позволяет российским политикам пользоваться платформой.
Владелец Twitter ответил, что люди должны сами принимать решения на этот счёт и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.
«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно», – написал Маск, добавив, что ему сказали, «что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, так что он не совсем мой лучший друг». Владимир Путин таких заявлений не делал.
Илон Маск также отметил, что Twitter не будет «продвигать и ограничивать» российские правительственные аккаунты. «Заниматься цензурой только потому, что так поступают другие, – это слабый ход», – объяснил Маск свою позицию.
В апреле прошлого года, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине корпорация Twitter заявила, что «не будет рекламировать или рекомендовать правительственные учетные записи, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооружённых межгосударственных конфликтах», отметив, что под ограничения в частности подпадут аккаунты, имеющие отношение к российским властям.
Приобретая Twitter в октябре прошлого года, Маск заявлял, что хочет обеспечить большую свободу слова в социальной сети. Помимо прочего, был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа (тот им, впрочем, не пользуется). Ряд комментаторов и политиков критиковал Маска, отмечая, что изменения в политике модерации играют на руку дезинформаторам и кампаниям ненависти. Маск также выступал с публичными заявлениями, которые были восприняты руководством Украины и рядом комментаторов как пророссийские.
На днях The Telegraph сообщила, что социальная сеть Twitter сняла ранее существовавшие ограничения на аккаунты, связанные с российскими властями. Поиск по твиттеру вновь даёт ссылки, в частности, на аккаунты Кремля, МИД России. ТАСС пишет, что соцсеть также начала выдавать в поиске аккаунт российского Минобороны.
Абхазские власти сняли ограничения, введенные на Ингурском мосту
Власти самопровозглашенной республики Абхазия сняли ограничения, введенные на Ингурском мосту из-за акции грузинской оппозиции в Тбилиси.
Возобновил работу и пропускной пункт Саберио-Пахулани, пишет грузинская служба Радио Свобода.
Информацию о снятии ограничений, введенных 7 апреля, подтвердили и в абхазской СГБ. Ранее в ведомстве заявили, что введенные меры были связаны с митингом в Тбилиси. В СГБ рассказали об оперативной информации, согласно которой к участию в массовых акциях протеста активно привлекаются беженцы из Абхазии и жители Гальского района.
«В частности, речь идет о находящихся в настоящее время в Грузии студентах грузинских вузов, чьи семьи и родственники проживают на территории Галского района», – говорилось в сообщении.
По информации СГБ, ограничение на выезд жителей Абхазии было введено для минимизации «участия жителей Абхазии в деструктивных процессах на территории сопредельного государства».
Отметим, что на акции у здания парламента Грузии накануне, 9 апреля вновь скандировали «Сухуми!» и «Цхинвали!». С таким призывом, как и месяц назад, выступил оппозиционный активист Ираклий Павленишвили.
«Во время моего предыдущего выступления, во время мартовской акции (у нас) было очень эмоциональное письмо из Гали, которое мы прочитали. Затем мы начали очень естественно скандировать «Сухуми» и «Цхинвали». Представители сепаратистского, другими словами российского режима, российские пропагандисты выступили и сказали, что это – милитаризм. Друзья, мы не будем считать потерянным то, что не отдали по своей воле. Сотни тысяч грузин выселены из своих домов. Это не милитаризм, а мирное возвращение наших территорий, которые принадлежат нам согласно международно признанным границам. Вы не заставите грузинский народ отказаться от исконных территорий. Позвольте мне завершить выступление словами, которые неизбежно последуют за европейской интеграцией. Мирно, как этого хочет грузинский народ, мы вернем и то и другое – Сухуми! Сухуми! Сухуми!... Цхинвали!, Цхинвали!, Цхинвали!», – сказал Павленишвили.
- Во время мартовских протестов на проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Некоторые восприняли это как призыв к возвращению Абхазии и Южной Осетии силовым путём. Однако эта тема не на повестке дня протестов и среди официальных требований протестующих не значилась.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- 9 апреля в Тбилиси прошла акция протеста, организованная крупнейшей оппозиционной партией «Единое национальное движение». Лидер партии Леван Хабеишвили ознакомил участников митинга с четырьмя требованиями. Первое требование – свобода Лазаре Григориадису, второе – немедленная отставка судей, против которых введены санкции, третье – освобождение Михаила Саакашвили и Ники Гварамия, четвертое – закон о деолигархизации, судебная реформа и реформа центральной избирательной комиссии.
Избиение экс-депутата абхазского парламента Тенгиза Агрба. Реакции
7 апреля в Сухуми произошел инцидент, в ходе которого был избит экс-депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Тенгиз Агрба.
По информации СМИ, пострадавший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
Почти сразу появилось сообщение, что в нападении на экс-депутата принимала участие охрана абхазского президента Аслана Бжания, его сын Максим Бжания, а также племянник, заместитель директора Новоафонской пещеры Инал Квициния.
«Нападавшие угрожали огнестрельным оружием», – говорилось в сообщении телеграм-канала RESPUBLICA.
В соцсетях предположили, что инцидент был связан с фейсбук-постом Тенгиза Агрба. Экс-депутат прокомментировал повреждение бензопилой «духовного символа Абхазии» – липы в селе Лыхны, а также распространенное в сети видео с участием Аслана Бжания и российской модели. Агрба назвал Бжания «позорником».
Общественные организации и оппозиционные партии подтвердили, что нападение на Тенгиза Агрба было связано с его постом в соцсети.
«Несмотря на оскорбительный характер опубликованного Тенгизом Агрба поста, мы, нижеподписавшиеся, полностью разделяем мнение Тенгиза Агрба и, как и он, возмущены унижающим страну, этнос и все наши завоевания, поведением главы государства», – говорилось в заявлении общественных организаций «Аиааира», «Ахьяца», «Аидгылара», «Асаркьал», Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия и экспертного фонда «Аамта».
В организации «Аруаа» напомнили об избиении ветеранов 30 сентября 2021 года и отставке министра внутренних дел, заявив, что те события «не стали уроком для власти».
«Они так и не поняли, что карать и миловать должен суд, больше ни у кого нет таких полномочий. Но если кто-то считает, что надо поступать по старым неписаным обычаям, то и это имеет свою формулу, но к этому не могут иметь отношение люди в форме», – сказано в заявлении.
В «Аруаа» призвали Генпрокуратуру дать оценку действиям сотрудников Государственной службы охраны и другим участникам нападения, а также немедленно «приступить к расследованию данного преступления».
Ряд организаций требует от Аслана Бжания «тщательного расследования и публичной оценки инцидента с участием его сына, близких родственников и сотрудников личной охраны».
«Считаем молчание главы государства, гаранта Конституции в этой ситуации неприемлемым и недопустимым», – говорится в заявлении партий «Апсны» и «Форума народного единства Абхазии», общественных организаций «Аруаа», «Единство», Абхазское народное движение, Союз ветеранов и молодёжи.
Официальные ведомства инцидент пока не комментировали.
CNN: Киев изменил свои военные планы из-за утечки документов Пентагона
Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Какие именно планы были изменены, не уточняется, но отмечается, что утечка также побудила Пентагон сократить оборот особо важных документов, которые в обычное время ежедневно доступны сотням людей в правительстве.
Министерство обороны США продолжает проверять подлинность опубликованных в интернете документов, «которые и, по всей видимости, содержат секретные и особо секретные сведения», чтобы оценить, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США и их союзников и партнеров, говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Расследованием предполагаемой утечки, по её словам, занимается Минюст США.
Секретные документы, касающиеся в частности украинского контрнаступления, а также поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте.
Судя по скриншотам постов, как пишет CNN, их разместили на платформе мессенджера Discord. Один из документов - карта боевых действий в украинском Бахмуте — был размещен на анонимном форуме 4chan, писала The New York Times.
В части документов подробно описывается подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. При этом отмечается, что «сроки поставок техники окажут влияние на процесс подготовки и готовность» бригад. Есть там и анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.
Анонимные чиновники Пентагона признались прессе, что документы могут быть подлинными.
В Офисе президента Украины утечку назвали «фотошопом» . В Киеве также не исключают, что утечка может быть российской операцией. Некоторые военные блогеры, наоборот, предполагают, что это – часть информационной операции Запада, цель которой – обмануть российское командование, пишет Русская служба Би-би-си. Москва, комментируя утечку, заявила, что у неё «нет ни малейших сомнений» в прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в конфликт в Украине.
Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Какие именно планы были изменены, не уточняется, но отмечается, что утечка также побудила Пентагон сократить оборот особо важных документов, которые в обычное время ежедневно доступны сотням людей в правительстве.
Министерство обороны США продолжает проверять подлинность опубликованных в интернете документов, "которые и, по всей видимости, содержат секретные и особо секретные сведения", чтобы оценить, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США и их союзников и партнеров, говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Расследованием предполагаемой утечки, по её словам, занимается Минюст США.
Секретные документы, касающиеся в частности украинского контрнаступления, а также поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте.
Судя по скриншотам постов, как пишет CNN, их разместили на платформе мессенджера Discord. Один из документов - карта боевых действий в украинском Бахмуте — был размещен на анонимном форуме 4chan, писала The New York Times.
В части документов подробно описывается подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. При этом отмечается, что «сроки поставок техники окажут влияние на процесс подготовки и готовность» бригад. Есть там и анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.
Анонимные чиновники Пентагона признались прессе, что документы могут быть подлинными.
В Офисе президента Украины утечку назвали «фотошопом» . В Киеве также не исключают, что утечка может быть российской операцией. Некоторые военные блогеры, наоборот, предполагают, что это – часть информационной операции Запада, цель которой – обмануть российское командование, пишет Русская служба Би-би-си. Москва, комментируя утечку, заявила, что у неё «нет ни малейших сомнений» в прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в конфликт в Украине.
Леван Хабеишвили ознакомил участников акции с 4 требованиями
Лидер партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили ознакомил участников акции на проспекте Руставели в Тбилиси с четырьмя требованиями.
Первое требование – свобода Лазаре, второе – немедленная отставка судей, против которых введены санкции, третье – свобода Михаила Саакашвили и Ники Гварамия, четвертое требование – закон о деолигархизации, судебная реформа и реформа центральной избирательной комиссии.
Он предложил политическим партиям и политическим лидерам обсудить эти требования.
Кроме того, Хабеишвили призвал собравшуюся перед парламентом общественность объединиться, взяться за руки и бороться до победы, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Давайте все скажем российскому олигарху Бидзине Иванишвили: «Уходи, уходи». Бидзина Иванишвили пытается переписать историю. Где он увидел и прочитал, что грузины привыкли к рабству? Где он это вычитал? Где Бидзина Иванишвили увидел, что трусость – это история нашей страны, что удар в спину братской стране, Украине – это история нашей страны?! Где он увидел историю предательства? Бидзина Иванишвили должен хорошо знать, что грузинский народ стоит рядом с украинским народом, мы будем бороться вместе с нашими братьями. Это не узкие, партийные интересы, это угроза национальным интересам нашей страны, когда мы видим, как третьего президента убивают пытками.
Между тем нам все твердят, что мучителей и убийц президента в ЕС не ждут. Вот почему важна свобода Михаила Саакашвили. Сегодня вы видели здесь четвертого президента Георгия Маргвелашвили, который говорил о важности единства. Вы видели политического лидера Георгия Вашадзе, который также говорил о важности единства. Раз и навсегда в этой стране должно проясниться, кто настоящая оппозиция, а кто – самозваная оппозиция!», - заявил Хабеишвили.
На данный момент митинг завершен, все прошло без эксцессов. Митинг завершился исполнением гимнов Грузии, Украины и Евросоюза.
Георгий Маргвелашвили: Каждый день, когда «Грузинская мечта» у власти, таит в себе угрозу
«В 1989 году управляемый из России коммунистический режим сидел в Доме правительства, и сегодня в правительстве Грузии - управляемая из Москвы путинистическая власть, а это значит, что как тогда у нас была обязанность спасти свою родину от русских, так и сегодня у нас точно такая же обязанность», - заявил четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили на проходящей у парламента Грузии акции, организованной «Единым национальным движением», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Как отметил Маргвелашвили, выступая с речью, на акции присутствует множество людей с разными взглядами, которых объединяет одна цель – вернуть Грузию в европейскую семью.
«Несмотря на то, что я увидел здесь много людей с разными взглядами, сегодня нас объединяет общая цель – вернуть Грузию в ту историческую семью свободных народов, которую мы выбрали не вчера, а в IV веке. В IV веке, когда мы сказали, что мы - христианская нация, что мы - часть Европы, а не Востока. Мы определили это тогда. Сегодня мы не должны допустить того, чтобы это изменилось. Сегодня тот вклад, который мое поколение, старшее поколение внесло здесь в 1989 году, не должен быть рассеян и потерян», - заявил Маргвелашвили.
- Перед зданием парламента Грузии проходит акция под слоганом «Вместе - в Европу», организованная «Национальным движением». По словам участников акции, путь развития страны проходит через евроинтеграцию, поэтому сегодняшняя акция проводится в поддержку следования Грузии к Европе. На акции присутствуют члены оппозиционных политических партий и представители различных слоев общества.
Перед парламентом Грузии проходит акция «Вместе - в Европу», организованная ЕНД
«Вместе - в Европу» - под этим слоганом перед зданием парламента Грузии проходит акция, организованная «Национальным движением».
По словам участников акции, путь развития страны проходит через евроинтеграцию, поэтому сегодняшняя акция проводится в поддержку следования Грузии к Европе, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
На акции присутствуют члены оппозиционных политических партий и представители различных слоев общества. Установлена сцена, с которой политики обращаются к собравшимся гражданам.
Представители молодежного крыла партии присоединятся к акции шествием от станции метро «Руставели».
На оппозиционном митинге в Тбилиси вновь скандируют «Сухуми!» и «Цхинвали!». Как и месяц назад, собравшихся к этому призвал активист Ираклий Павленишвили.
В то же время собравшиеся на Руставели требуют отставки правительства и освобождения Михаила Саакашвили, Ники Гварамия и Лазаре Григориадиса. На митинге периодически скандируют «Миша, Миша», а также призывы к правительству - «Уходи!».
Из-за акции автомобильное движение перед парламентом перекрыто.
- В последние дни ЕНД провело серию акций в регионах, чтобы мобилизовать сторонников. Несмотря на то, что лидер ЕНД Леван Хабеишвили призвал присоединиться все партии – реакция в рядах оппозиции разная.
- Партия «За Грузию» экс-премьера Гахария заявила, что не поддержит акцию ЕНД, так как считает недопустимым использовать общенародную памятную трагическую акцию в партийных интересах. Также не поддерживает акцию партия «Лело». О том, что придет, заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Он сказал, что не считает акцию и европейский выбор Грузии принадлежностью одной конкретной партии.
- В правящей партии намерение ЕНД провести митинг 9 апреля назвали «аморальной наглостью».
У парламента Грузии на акции собираются граждане
Перед парламентом Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси перекрыли дорогу. Участники акции собираются у здания законодательного органа. Запланированная акция «Национального движения» под слоганом «Вместе в Европу» начнется в 18:00, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Перед зданием парламента установлена сцена. Кроме того, как известно, возле станции метро «Руставели» собираются представители молодежного крыла «Национального движения», которые, пройдя шествием, присоединятся к акции.
На месте мобилизована полиция.
Москва поднялась в рейтинге городов по числу миллиардеров
Москва заняла в этом году шестое место в ТОП-10 городов с наибольшим числом живущих в них миллиардеров - по версии журнала Forbes.
После резкого падения числа таких жителей в прошлом году Москва восстанавливается, пишет издание. По его данным, сейчас в российской столице проживает 61 миллиардер - в прошлом году их было 53. Москва находилась на седьмой строчке рейтинга.
Российское богатство в значительной степени восстановилось после низкого уровня в 2022 году. Forbes связывает это с ростом цен на сырьевые ресурсы, который опережает влияние санкций, введенных странами Запада после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.
На первом месте городов для ультрабогатых по-прежнему Нью-Йорк - 101 миллиардер. Далее в рейтинге Гонконг, Пекин, Шанхай. На пятом месте - Лондон. Уступили Москве в ТОП-10 Мумбай, Шэньчжэнь, Сингапур и Дели.
Общее состояние всех московских миллиардеров Forbes оценил в $307 млрд. Это на $92 млрд больше, чем в прошлом году. По показателю финансового состояния миллиардеров Россия заняла третье место среди мировых столиц, уступив только Нью-Йорку ($617 млрд) и Парижу ($409 млрд), пишет «Коммерсантъ».
Саакашвили: Введя санкции, Америка поддержала нашу борьбу в марте
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал большой текст в Facebook с комментарием относительно санкций Госдепа США в отношении четырех судей, партнерства Грузии и США, а также противостояния против Кремля, пишет SOVA.
«Наш народ пошел на большие жертвы на пути борьбы за свободу. Приближается 9 апреля, один из выдающихся дней этого пути. С тех пор мы прошли немало девятых апреля, многие герои пожертвовали собой ради достижения цели. Сегодня мы снова на распутье. Американский 6-й флот после героического сопротивления нашей армии в августе 2008 года спас государственность независимой Грузии. Конечно, решающий вклад в это внес приезд Леха Качиньского, Ющенко и трех лидеров стран Балтии».
Саакашвили напомнил, что в Грузии бывали два вице-президента США и два будущих президента. Предложил также вспомнить национального героя Грузии Джона Маккейна (звание присвоено в 2010 году) и его смелое заявление в августе 2008 года, которое услышал весь мир - «Сегодня мы все грузины».
«Они матерят мою Америку, которая вместе с тысячами других грузин учила меня бесплатно. Нам всем нужно опомниться и встать на правильную сторону истории. Не позволим им плевать в ту чашу, из которой мы пили воду все это время. Они тянут нас в пропасть и нищету, и следовать ли за ними, решать каждому из нас - погибнем ли сами и погубим ли страну, или же встанем вместе, создадим движение сопротивления, основанное не на партийной принадлежности или воспоминаниях прошлого, а на нашем грузинском гене, любви и неутомимом стремлении к свободе.
Введя санкции, Америка поддержала нашу борьбу в марте. Если мы выйдем мощнее, поддержка будет в десятки раз сильнее. Америка любит народы, которые борются за свою свободу, и считает своим долгом помогать им. Во время «Революции роз» нас сначала не поддержали, и только когда увидели, что мы не отступим, поддержали, включая президента.
В 2008 году флот прислали только после того, как увидели героизм нашей армии, увидели, что я не покинул столицу, а наоборот, настойчиво и непрекращающимися звонками убеждал Буша в необходимости помощи. Даже сейчас я слышу голос вице-президента Чейни: «Ты ведь не думаешь, что на корабле правда питьевая вода?». Все это произошло после того, как они увидели множество людей на улице.
То же самое произошло в Украине в прошлом году. Если мы противостоим попыткам Кремля убедить нас в том, что мы всего лишь нация хинкальщиков, и мы поверим, что мы не маленькая деревня, а у нас – прошлое, которым можно гордиться и большое будущее, что мы должны вернуть себе Абхазию и Цхинвали в ближайшем историческом будущем, тогда давайте все вместе встанем, как тогда, 9 апреля, чтобы спасти Грузию и свою свободу», - написал в соцсети Саакашвили.
Зурабишвили: Наше будущее в Европе! А другое что - хотим сапог?
Выступая на мероприятии, посвященном 9 апреля, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление по поводу того, что в этот день ей приходится защищать европейскую перспективу страны, пишет SOVA.
«Я сожалею о том, что 9 апреля мне приходится защищать то, что Европа является нашим единственным и безальтернативным будущим. А другое что – хотим сапог? Хотим лопаты? Или мы не помним собственную историю? Мы прекрасно знаем, чего хотим и что нужно этой стране, другой альтернативы нет. Те, кто уезжают, выбирают Европу, а я хочу, чтобы они делали этот выбор здесь, чтобы мы здесь получали от Европы то, что хотим, то, что представляет собой усиление нашей идентичности. Хочу, чтобы Грузия стала европейским государством», - сказала президент.
Папа Римский призвал россиян узнавать правду о вторжении в Украину
Папа Римский Франциск в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи, которую в этом году 9 апреля отмечают католики и протестанты, обратился к россиянам. Глава Римско-католической церкви призвал их стремиться узнавать правду о вторжении российской армии в Украину, отмечает в своем сообщении Reuters.
Понтифик, возглавивший воскресную службу на пощади у собора Святого Петра, среди прочего, призвал к диалогу между израильтянами и палестинцами в связи с новой вспышкой насилия на Ближнем Востоке.
Из-за холодной в этом году весны в Европе, в частности, непривычно низкой для этого периода времени в Риме и Ватикане температуры, Папа Римский был вынужден пропустить службу на открытом воздухе в пятницу. Для 86-летнего понтифика это стало мерой предосторожности после госпитализации из-за бронхита в конце марта.
В воскресенье Франциск помолился о мире, заметив, что «тьма и мрак слишком часто окутывают Землю». «Помоги украинскому народу на их пути к миру и пролей пасхальный свет на народ России», - сказал понтифик, обращаясь к Богу. Одновременно он призвал верующих «встать на путь мира и братства».
С тех пор как российские военные начали полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля прошлого года, Папа Римский часто называет украинцев «мучениками» и использует такие слова как агрессия и жестокость в отношении действий российских военных в Украине.
В воскресенье Франциск попросил Бога «утешить раненых и всех тех, кто из-за войны потерял близких». Он также попроси даровать свободу узникам, чтобы у них была возможность вернуться целыми и невредимыми к своим семьям.
Папа Римский упомянул и другие охваченные вооруженными конфликтами и кризисами страны, к примеру, Южный Судан, Ливан и Гаити.
Православные верующие отмечают 9 апреля Вербное воскресенье - за неделю до Пасхи по своему церковному календарю.
Глава МИД Северной Македонии посетит Грузию с официальным визитом
10-11 апреля министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетит с официальным визитом Грузию в качестве страны-председателя ОБСЕ. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.
Буяра Османа примет министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
«Состоятся встречи как в формате один на один, так и между делегациями двух стран, после чего будут сделаны совместные заявления для прессы. В рамках визита встречи с министром иностранных дел Северной Македонии проведут также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Буяр Османа примет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В рамках визита в Грузию глава МИД Северной Македонии посетит линию оккупации и ознакомится с текущей ситуацией на местах», - отмечается в информации МИД.
ЕНД готовится к митингу у здания парламента – часть оппозиции его не поддержала
У парламента Грузии заканчиваются церемонии возложения венков к мемориалу погибшим 9 апреля и начался монтаж сцены перед митингом, заявленным «Единым национальным движением» в поддержку европейского выбора страны.
Акция начнется в 17.00, сообщает агентство «Новости-Грузия». В последние дни ЕНД провело серию акций в регионах, чтобы мобилизовать сторонников. Несмотря на то, что лидер ЕНД Леван Хабеишвили призвал присоединиться все партии – реакция в рядах оппозиции разная.
Партия «За Грузию» экс-премьера Гахария заявила, что не поддержит акцию ЕНД, так как считает недопустимым использовать общенародную памятную трагическую акцию в партийных интересах. Также не поддерживает акцию партия «Лело».
О том, что придет, заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Он сказал, что не считает акцию и европейский выбор Грузии принадлежностью одной конкретной партии.
В правящей партии намерение ЕНД провести митинг 9 апреля назвали «аморальной наглостью».
Китайские военные в ходе учений отрабатывают удары по Тайваню
Китай в ходе трехдневных военных учений отрабатывает точечные удары по предполагаемым целям на Тайване и прилегающей акватории. Об этом сообщил китайский государственный вещатель CCTV.
Учения продолжаются с субботы, 8 апреля. В Пекине их назвали «суровым предупреждением» властям самоуправляемой территории после визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США на минувшей неделе.
Народно-освободительная армия Китая отрабатывают операцию по окружению острова. В субботу руководство территории сообщило о более чем 70 китайских истребителях в небе вокруг Тайваня.
Тайбэй также заявил, что 45 китайских самолетов либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную разделительную черту, либо залетали в юго-западную часть опозновательной зоны ПВО Тайваня. Одновременно были замечены 9 китайских кораблей.
На этом фоне Соединенные Штаты призвали КНР проявлять сдержанность. Представитель Госдепартамента предупредил, что в Вашингтоне внимательно следят за действиями Пекина, и что у США достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности, а также для исполнения обязательств перед союзниками в области безопасности, пишет Би-би-си.
Ранее президент США Джо Байден не раз подчеркивал, что американская сторона вмешается, если КНР атакует Тайвань.
- Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. КНР всегда остро реагирует на публичные контакты американских политиков с руководством Тайваня, настаивая на том, что они подрывают принцип «одного Китая», который США признали в 1972 году.
- Соединенные Штаты не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров. Согласно законодательству, Вашингтон может оказывать территории военную помощь.
ЧВК «Вагнер» пыталась закупить оружие у Турции - утечка документов Пентагона
Журналисты узнали новые подробности утечки секретных документов Пентагона и ЦРУ, касающихся обороноспособности Украины и России. Документы также демонстрируют масштаб слежки американских спецслужб за обеими странами. Утечку анализируют американские газеты The New York Times и Washington Post.
Из документов, в частности, следует, что в начале февраля представители ЧВК «Вагнер» проводили переговоры с Турцией по поводу закупки оружия для боевых действий в Украине и Мали. Неизвестно, пришли ли стороны к соглашению. Тем не менее, если Турция, являясь членом НАТО, ведет за спиной альянса переговоры о поставках оружия российскому вооруженному формированию, это может стать большим ударом по ее репутации, отмечает Washington Post.
Также в документах рассматривается позиция Китая по отношению к войне в Украине. В отчете ЦРУ утверждается, что Пекин может делать ставку на украинские диверсии на территории России, чтобы признать НАТО агрессором и увеличить свою поддержку России. Пока США и страны Евросоюза не имеют данных о поставках летального оружия Китаем Кремлю, но в случае, если Украина с использованием вооружения НАТО начнет диверсии в глубине России, Пекин может начать такие поставки, - указано в отчетах разведки.
Также в публичный доступ попали документы, касающиеся ядерной программы Ирана и ракетных испытаний Северной Кореи.
Источник утечки пока не определен. Как отмечается, обнародованные документы предназначались для высших официальных лиц США, включая командующего вооруженными силами генерала Марка Милли. Помимо конкретных сведений документы отражают масштаб осведомленности американских спецслужб о действиях и планах других стран. The New York Times отмечает, что США имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинских планах.
Также журналисты отмечают, что утечки такого рода уже осложнили отношения США с союзниками и «вызвали сомнения в способности Америки хранить свои секреты». Утечка потенциально может нанести ущерб военным усилиям Украины, если поможет Москве перекрыть источники информации.
В пятницу высшее руководство Минобороны США ограничило доступ к разведданным, сообщили газете Washington Post два источника. Один из них описал введенные меры как необычайно строгие и предположил, что это «свидетельствует о панике среди руководства Пентагона».
Министерство юстиции США заявило, что начало расследование.
- В последние дни произошло сразу несколько крупных утечек секретных документов американских спецслужб. Многие из документов, попавших в открытый доступ, касались войны России в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, по сообщению «Коммерсанта», комментируя утечки, заявлял, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал утечки фейковыми. По его мнению, эти «псевдосливы» инспирированы Москвой, а свои реальные планы Украина продемонстрирует на поле боя.
Президент наградила Нану Махарадзе и Нану Малашхия орденами Чести
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила орденами Чести Нану Махарадзе - за твердую гражданскую позицию в национально-освободительной борьбе Грузии и поднятии патриотического духа общества, и Нану Малашхия - за проявленную твердую и активную гражданскую позицию в борьбе за европейское будущее Грузии, сообщает Общественный вещатель.
«Хочу пригласить двух человек - Нану Махарадзе, фотография которой перешагнула границы и для всего мира она является лицом 9 апреля. Вторая – Нана Малашхия, которая стала лицом европейского будущего Грузии и преодолела границы. Этим мы показали миру, что такое Грузия, чего хочет Грузия и чего хотят грузинские женщины.
Я также хотела бы сказать, что эта награда не является личной, она посвящена женщинам 9 апреля, а также всем женщинам, которые боролись за независимость и будущее Грузии», - сказала Саломе Зурабишвили.
Ираклий Кобахидзе обрушился с критикой на президента Саломе Зурабишвили
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обрушился с критикой на президента Саломе Зурабишвили в эфире Общественного вещателя. По словам Кобахидзе, глава государства делает «непонятные заявления», особенно после начала войны в Украине.
Комментируя реакцию Зурабишвили на санкции США в отношении четверых судей, членов т.н. клана, Кобахидзе сказал, что для начала президенту стоило бы потребовать ограничительных мер в отношении третьего президента Михаила Саакашвили и экс-министра юстиции Зураба Адеишвили.
«Если бы Саломе Зурабишвили потребовала ввести санкции в отношении Саакашвили и Адеишвили, тогда этому ее заявлению была бы какая-то цена. Вы видите, как изменилась ориентация Саломе Зурабишвили. Мы наблюдаем ее немного непонятные заявления, которые участились в последний период, особенно после того, как в Украине началась война. Сперва начала бы говорить о санкциях против Саакашвили и Адеишвили, тогда ее заявления были бы понятны, но она начала говорить об этом. Пусть сначала потребует санкций в отношении Саакашвили и Адеишили, потребует справедливости и потом говорит все остальное», - считает Кобахидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением в связи с введением Соединенными Штатами визовых ограничений в отношении четырех грузинских судей – представителей т.н. «судебного клана», сообщает SOVA. На специальном брифинге во дворце Орбелиани она призвала использовать вопрос санкций, чтобы переосмыслить, как в стране должна развиваться дальше.
Армянская церковь празднует Пасху – Воскресение Христово
Сегодня, 9 апреля, Армянская Апостольская Церковь отмечает Пасху – Воскресение Христово.
По случаю одного из главных христианских праздников Католикос всех армян Гарегин Второй отслужит Пасхальную литургию.
А накануне Армянская Апостольская Церковь отметила Великую Субботу (Пасхальный Сочельник), посвященную воспоминанию о погребении Иисуса Христа.
В своем обращении к верующим премьер-министр Армении Никол Пашинян прочитал псалом 139, в котором содержится просьба молящегося к Господу избавить его от «человека злого» и сохранить его от «притеснителя», пишет Радио Азатутюн.
В результате удара по Запорожью погибли 11-летняя девочка и её отец
В результате российского ракетного удара по Запорожью в ночь на воскресенье погибли два человека, в том числе 11-летняя девочка, сообщили местные власти.
По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, две ракеты попали в частный сектор. Глава областной администрации Юрий Малашко сообщил в телеграм-канале, что из-под завалов в центре города удалось спасти женщину, но мужчина и 11-летняя девочка погибли.
По данным регионального управления ГСЧС Украины, вместе с девочкой погиб ее 50-летний отец. 46-летнюю маму ребенка спасли и передали врачам скорой помощи. В семье есть еще старшая дочь. Она была в гостях в момент обстрела. Дом семьи был частично разрушен, произошел также пожар. Взрывной волной оказались повреждены и близлежащие дома, в некоторых зданиях выбиты стекла.
Ранее об ударах по городу сообщил представитель оккупационных властей, контролирующих часть Запорожской области, Владимир Рогов. «В Запорожье громко! Взрывы были слышны в разных районах города, но наиболее громко - в Заводском и Шевченковском», - приводит слова Рогова Русская служба Би-би-си.
Российское командование удар не комментировало. Москва не раз отрицала, что атакует гражданское население, называя целью военные объекты.
- Сейчас Россия контролирует больше половины Запорожской области, но не ее центр – город Запорожье, который регулярно обстреливается. В регионе продолжаются боевые действия.
Владимир Зеленский: Польша поставит Украине 200 БТР «Росомак»
Польша поставит Украине 200 бронетранспортеров «Росомак», из них 100 - в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который на днях посетил Варшаву.
О поставках 100 БТР в ходе визита Зеленского сообщали польские власти. Президент Украины уточнил, что еще 100 таких машин будут поставлены в будущем.
Также президент Украины напомнил о том, что Польша исполнила свои обещания о поставках Киеву танков «Леопард», самолетов МиГ-29 и другой техники.
Украина оплатит поставки боевых машин из Польши - предположительно за счет средств, предоставленных Киеву США и ЕС.
Как отмечает Русская служба Би-би-си, «Росомак» - это лицензионная версия финской боевой бронированной машины PatriaAMV. На одном общем шасси путем замены боевых модулей можно делать много машин разных классов, в частности БТР, БМП, самоходные минометы, инженерные и санитарные машины. Речь идет о колесных бронемашинах.
Издание Rzeczpospolita ранее писало, что предприятие в Польше, где выпускаются эти машины, сейчас способно выпускать 100 машин в год, но способно нарастить производственные мощности и увеличить объем производства в два раза.
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