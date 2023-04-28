Кондитера обвинили в дискредитации армии РФ за антивоенную надпись на торте

Полиция составила административный протокол по статье о дискредитации армии на жительницу Москвы Анастасию Чернышеву, которая печёт торты, украшая выпечку в цветах украинского флага или антивоенными надписями. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на защитницу Юлию Евдокимову.

Что именно стало поводом для возбуждения административного дела против Чернышевой, пока неизвестно.

Ранее полиция пришла к Чернышевой с обыском, после которого её задержали и отвезли в отделение. Защитница полагает, что причиной тому стал торт с надписями: «Нет войне».

Анастасия Чернышева уже много лет выпекает торты под брендом «Хлеб и зрелища». После начала войны России против Украины она стала украшать их пацифистскими надписями. Фотографии выпечки она публикует в инстаграме, где у неё 23 тысячи подписчиков. Часть своих доходов Чернышева переводит благотворительным организациям, при этом она отрицает, что отправляет пожертвования непосредственно ВСУ.

Административная статья о дискредитации армии была принята через восемь дней после начала войны в Украине. Она предусматривает штрафы от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в «специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине).

Дискредитацией российские суды считают распространение любых сведений о войне, отличающихся от официальной позиции Минобороны, а также антивоенные плакаты, рисунки флагов России и Украины и даже посты с пересказом сна с Владимиром Зеленским.