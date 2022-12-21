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Конгресс готовит законопроект о признании России «страной-агрессором»
Конгресс США готовит законопроект, позволяющий признать Россию «страной-агрессором». Это должно стать ответом на нежелание администрации президента Джо Байдена признавать Москву спонсором терроризма. Об этом пишет The Hill.
Проект документа обсуждается между Белым домом и лидерами Конгресса, сообщают источники издания, работающие помощниками депутатов от Республиканской партии. В случае принятия законопроект позволит Белому дому упрощённо вводить санкции против российских официальных лиц.
The Hill получили проект документа. Согласно тексту, президент США сможет объявлять страной агрессором любое государство, имеющее отношение к нападению на Украину. Речь, соответственно, может идти не только о Москве, но и о её немногочисленных союзниках в этой войне: Минске и Тегеране.
Три общественные организации в США, поддерживающие Киев, в обращении к Белому дому выступили против такого законопроекта. Они опасаются, что он может привести к смягчению санкций против России. Обращение подписали «Украинский конгрессовый комитет Америки», «Объединённый балтийско-американский национальный комитет» и украинская организация «Разом» («Вместе»).
Конгрессмены и сенаторы обращались в Белый дом с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма, этого же требует от Вашингтона Киев. Однако администрация Байдена выступает против этого решения. Там считают, что это сократит возможности взаимодействия между Вашингтоном и Москвой.
Кроме того, это потребует от США вводить ограничения против партнёров России, среди которых есть две крупнейшие страны мира: Китай и Индия. Ряд экспертов так же сомневается в том, что Россия подходит под предусмотренные законом критерии спонсора терроризма, отмечая, что слишком вольная трактовка закона может привести проблемы для Вашингтона в будущем.
Другие новости дня
Два торговых павильона сгорели в сухумском «Гранд базаре»
Сегодня, 21 декабря утром произошел пожар в сухумском торговом ряду «Гранд базар» по улице Ардзинба. Об этом сообщила пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, огонь охватил несколько торговых павильонов и кафе. Пожарные смогли локализовать возгорание и не допустили распространения огня по общей кровле на весь торговый ряд.
В результате пожара сгорела кровля общей площадью 120 квадратных метров, два торговых павильона выгорели полностью. Пострадавших нет.
Освобожден гражданин Грузии, задержанный у разделительной линии в селе Переви
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Манучара Гулиташвили, задержанного несколько дней назад близ села Переви в Сачхерском муниципалитете. Об этом сообщили в СГБ Грузии.
По информации ведомства, после задержания была активирована «горячая линия», действующая при содействии Миссии наблюдателей ЕС, а также были проинформированы сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры Грузии.
«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, ложится на оккупационные власти. Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает прилагать активные усилия для освобождения всех граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях», – заявили в СГБ.
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
Правительство Грузии объявило каникулы для госструктур с 3 по 6 января
Сотрудники госструктур после Нового года дополнительно будут отдыхать с 3 по 6 января. С учетом всеобщих выходных у них получится отдохнуть восемь дней подряд.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в «Законодательном вестнике» опубликовано постановление правительства «Об установлении государственных праздников» , согласно которому дни с 3 по 6 января 2023 года определены как нерабочие дни для работающих в административных органах.
В случае необходимости каждое ведомство на праздничные дни должно назначить дежурных, на которых выходные не распространяются.
Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии. Также оно не коснется деятельности, связанной с государственными закупками, предусмотренной Законом Грузии «О государственных закупках», и деятельности Совета по спорам, связанным с государственными закупками.
Постановление правительства не касается частных компаний, банков и торговых сетей — они сами определяют график и режим работы в новогодние дни.
Официальные всеобщие праздничные выходные в Грузии 1 и 2 января, при этом на этот раз первый день нового года и так попадает на воскресенье. А следующий праздничный выходной — в Рождество, 7 января, совпадает с субботой.
Для учащихся новогодние каникулы объявлены с 30 декабря по 16 января. Это же касается муниципальных детсадов. В частных учебных заведениях сроки могут быть немного сдвинуты.
Два европейских спутника наблюдения упали в океан после крушения ракеты-носителя
Два европейских спутника наблюдения упали в Атлантический океан после неудачного пуска ракеты-носителя «Вега-Си» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Попытка запуска была совершена в ночь 21 декабря по Московскому времени.
Пуск ракеты-носителя транслировался в Youtube. Через 10 минут полёта ракета отклонилась от заданной траектории и связь с ней была потеряна. Неизвестно, сработал ли при этом механизм самоуничтожения, передаёт Agence France-Presse.
Ракета-носитель должна была вывести на орбиту современные спутники наблюдения за Землёй «Плеяды Нео 5 и Плеяды Нео 6» производства Airbus. Предполагалось, что они будут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Первые запущенные спутники этой серии могут использоваться в войне в Украине.
На момент крушения ракета-носитель находилась на расстоянии 900 километров от точки запуска, на высоте около ста километров. Неизвестно, сохранились ли спутники после крушения. Кроме того, авария ставит под угрозу будущие европейские пуски.
«Вега-Си» — новая европейская ракета-носитель, это был её второй запуск. После введения против России санкций за войну в Украине Роскосмос отказался предоставлять Европейскому космическому агентству российские ракеты-носители «Союз». Часть пусков «Вега-Си» должна была взять на себя, часть досталась американской корпорации SpaceX.
Дмитрий Медведев встретился с Си Цзиньпинем в Китае
Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР и лидером компартии Китая Си Цзиньпинем. Об этом российский политик сообщил в своём телеграм-канале.
Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК). Он также сообщил, что на переговорах обсуждалось взаимодействие между партией "Единая Россия" и компартией Китая, поднимались вопросы партнёрства Москвы и Пекина в различных сферах, а также международные вопросы. По словам Медведева, он обсудил с Си Цзиньпинем и войну в Украине. Российский политик назвал переговоры "весьма полезными".
В ноябре этого года Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарём на ХХ съезде правящей Коммунистической партии Китая. Это уже его третий срок на посту лидера КПК. Со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на посту главы партии. В 2018 году это ограничение было отменено по инициативе Си Цзиньпина.
С самого начала российского вторжения Медведев выступает с жёсткими заявлениями, угрожая в том числе странам Запада. Он нередко упоминает об Апокалипсисе, Армагеддоне, использует другие библейские аллюзии, а также не раз намекал на возможность использования Россией ядерного оружия.
Британские власти требуют продать компанию российских олигархов
Власти Великобритании потребовали от инвестиционного фонда LetterOne (L1), основанного находящимися под санкциями российскими миллиардерами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом, продать регионального интернет-провайдера, компанию Upp из-за угроз национальной безопасности. Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что это первый случай применения в Великобритании нового закона о национальной безопасности и инвестициях в отношении сделок с участием россиян, оказавшихся под санкциями. Закон, вступивший в силу в январе, позволяет правительству пересматривать сделки в течение пяти лет после их заключения. Ранее он использовался для отмены сделок с китайскими компаниями.
LetterOne заявила, что разочарована решением британского правительства, а сама компания не находится под санкциями.
Ещё в марте, когда российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, основавшие фонд в 2013 году, попали под британские санкции в связи с российским военным вторжением в Украине, они объявили, что выходят из совета директоров фонда. Авен и Фридман при этом настаивают, что не имеют финансовых или иных связей с Владимиром Путиным.
В самом фонде заявили, что доля россиян в компании Upp, составляющая менее 50%, была заморожена, и они не будут получать никаких дивидендов или каким-то образом влиять на деятельность интернет-провайдера.
LetterOne планировала вложить в компанию Upp до одного миллиарда фунтов стерлингов, чтобы предоставить к 2025 году услуги оптоволоконной связи более одному миллиону клиентов на востоке Англии.
Активы фонда LetterOne на 2021 год оценивались почти в 27 миллиардов долларов, основные вложения были сделаны в энергетический сектор, технологии, медицину и розничную торговлю. Штаб-квартира фонда находится в Люксембурге, а офисы – в британской столице.
- Михаил Фридман, Пётр Авен и другие известные российские олигархи попали под санкции ЕС 28 февраля. Евросоюз считает, что бизнесмены связаны с президентом России и причастны к дестабилизации обстановки на территории Украины.
- Фридман, осудивший войну с Украиной, в интервью с Bloomberg Businessweek назвал западные ограничения в отношении российских предпринимателей нелогичными. По словам олигарха, Европа ошибочно считает, что бизнесмены могут повлиять на решение Путина о ведении боевых действий в соседней стране.
- Бизнесмен оспаривает санкции ЕС в Европейском суде общей юрисдикции.
Валюты Грузии и Армении стали лидерами роста в мире из-за переезда россиян
Валюты Грузии, Армении и Таджикистана вошли в число лидеров по укреплению к доллару в этом году благодаря релокации тысяч россиян в эти страны. Как пишет Bloomberg, с начала года армянский драм вырос на 22%, грузинский лари — на 16%, а таджикский сомони — на 10%.
Массовый переезд россиян в Армению, Грузию и Таджикистан помог валютам этих стран выйти в лидеры по укреплению к доллару в 2022 году. Десятки тысяч релоцировавшихся россиян привезли с собой сбережения, эквивалентные миллиардам долларов, что подтолкнуло рост национальных валют, отмечает Bloomberg.
«Именно россияне, переезжающие в эти страны надолго из-за геополитических проблем, хранят свои деньги в таких валютах и толкают их курс вверх», – отметила в разговоре с агентством ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По данным Национального банка Грузии, денежные переводы в страну из России выросли в пять раз, более чем до $1,75 млрд. Денежные переводы в Армению за первые десять месяцев текущего года составили $2,8 млрд, что почти в четыре раза больше показателя за тот же период 2021 года, сообщал армянский Центробанк. В Таджикистане рост денежных переводов в первом полугодии составил не менее 50%, указала эксперт BCS Financial Group Наталья Лаврова, ссылаясь на официальные данные.
Forbes указывает, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Грузии по итогам 2022 года до 10%. Центральный банк Армении повысил прогноз роста ВВП с 4,9% до 12,9%. Экономика Таджикистана, как ожидается, в текущем году вырастет на 7% вместо прогнозируемых ранее 4-5%.
Впрочем, влияние релокации из России на валюту оказывается заметнее в небольших республиках. В Казахстан, где живет примерно в шесть раз больше человек, чем в Армении и Грузии, также переехало много россиян, однако казахский тенге может закончить год с потерями к доллару, отмечает Bloomberg.
Евразийский экономический союз обвинил Грузию в демпинге ферросиликомарганца
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении ферросиликомарганца из Грузии.
- Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Как сообщается на сайте ЕЭК, решение принято по итогам антидемпингового расследования. Его начал департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК 28 июня 2021 года по заявлению российских производителей ферросиликомарганца – АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод». Заявление поддержали предприятия из Казахстана – ТОО «Таразский металлургический завод», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», Аксуский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром».
«По результатам расследования установлено наличие демпингового импорта товара, происходящего из Грузии, и материального ущерба отрасли экономики Евразийского экономического союза. При этом, как отметили в торговом блоке ЕЭК, существенный рост объема поставок грузинского ферросиликомарганца (в 2,3 раза) произошел в 2017 году после введения антидемпинговой меры в отношении товара из Украины», – сказано в сообщении.
Как пишет ТАСС, срок действия этой меры составит пять лет, а размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от таможенной стоимости в зависимости от производителя.
В период действия антидемпинговой пошлины на грузинский ферросиликомарганец департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК будет проводить ценовой мониторинг на рынке с возможностью оперативного пересмотра меры.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.
- Ферросплавы – один из главных экспортных товаров Грузии. По информации службы статистики Грузии, в январе-ноябре 2022 года экспорт данной продукции составил 454.8 млн долларов (9% от общего экспорта). Экспорт в Россию за 11 месяцев превысил 108.8 млн долларов.
Видео с Путиным «из зоны СВО» было снято в Ростове-на-Дону
Видео посещения 16 декабря президентом России Владимиром Путиным «объединенного штаба родов войск, задействованных в специальной военной операции» снималось в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. К такому выводу пришло издание «Агентство», сопоставив интерьеры штаба на видео с Путиным и на фотографиях с более ранних мероприятий в этом помещении.
Там же в начале ноября снимали министра обороны Сергея Шойгу, когда, по сообщению Минобороны, он «проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи «специальной военной операции» в Украине.
Ранее Кремль сообщил, что весь день 16 декабря Путин провел в объединенном штабе родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. На фотографиях и видео вместе с Путиным запечатлены глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск в войне с Украиной Сергей Суровикин. Где именно президент встречался с военными, Кремль не сообщил.
20 декабря депутат Госдумы от «Единой России», генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев заявил в программе Владимира Соловьева «Полный контакт», что Путин «был в зоне специальной военной операции».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал слова депутата «Российской газете»: «Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да». Других пояснений Песков не дал. Позже «Российская газета» опубликовала новость с комментарием Пескова под заголовком «В Кремле подтвердили поездку Путина в зону СВО».
Это сообщение появилось через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в городе Бахмут Донецкой области, за который уже несколько недель идут ожесточенные бои.
Однозначно определить, где был Путин, невозможно. Обычно, когда российские власти говорят о «зоне спецоперации» (так они называют войну), имеется в виду территория Украины, исключая аннексированный Крым.
Официально Путин ещё ни разу не посещал зону боевых действий.
США поставят Украине зенитный ракетный комплекс «Пэтриот»
Соединённый Штаты в рамках очередного пакета военной помощи Украине поставят стране батарею зенитного ракетного комплекса «Пэтриот». Об этом сообщают агентство Associated Press и канал CNN со ссылкой на источники в администрации президента Байдена.
Общая стоимость пакета помощи достигнет 1,8 миллиарда долларов. Из них миллиард — стоимость «Пэтриота». Точные характеристики готовящегося к поставкам комплекса и его модификация неизвестны, однако в батарею обычно входят восемь пусковых установок с четырьмя ракетами, радар и командный пункт. Предполагается, что комплекс будет поставлен из наличия американской армии, а не произведён специально для Украины.
Поставка ЗРК должна быть одобрена министром обороны, после чего документ поступит на подпись президенту Байдену, отмечает CNN. Три источника канала сообщают, что одобрение будет получено.
В рамках того же пакета Вашингтон запланировал отправить Украине комплексы JDAM, превращающие обычные авиационные бомбы в управляемые планирующие снаряды. Переоборудование советских бомб с помощью такой технологии позволит Украине атаковать хорошо защищённые цели, например мосты, в глубине российских позиций. Киеву будут поставлены артиллерийские снаряды, ракеты для комплексов HIMARS, грузовики и антирадарные авиационные ракеты.
Как ожидается, о новом пакете будет объявлено в среду. В этот день в Конгрессе ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского. Он отправился в Вашингтон в первую с момента начала февральского вторжения зарубежную поездку.
Минцифры: из России уехало и не вернулось 10% IT-специалистов
С начала 2022 года из России уехало и не вернулось 10% IT-специалистов. Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, это около 100 тысяч работников отрасли.
"Многие вернулись, но если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах." – заявил чиновник. При этом Шадаев считает, что Россия остаётся "одной из самых благоприятных стран для ведения бизнеса в сфере информационных технологий".
- Ранее замглавы МВД России Юрий Зубов заявил, что России не хватает 170 000 IT-специалистов. Причиной этого он назвал их массовый отъезд из страны после того, как многие страны мира ввели против России экономические санкции из-за военного вторжения в Украину. Зубов призвал поддержать меры, которые сделают Россию более привлекательной для приезда иностранных IT-специалистов.
- После начала в России мобилизации Минцифры утвердило перечень специальностей в области IT и связи, на которые распространяется освобождение от мобилизации на войну в Украине. При этом позднее стало известно о гибели на фронте сотрудника российского Райффайзенбанка Тимура Измайлова, который был мобилизован, несмотря на то что ему полагалась бронь. Он занимал одну из ключевых IT-должностей в банке.
МИД Украины: мы не вмешиваемся во внутренние дела Грузии
В министерстве иностранных дел Украины заявили, что никогда не вмешивались и не планируют вмешиваться во внутренние дела Грузии. Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в фейсбук-посте представителя ведомства Олега Николенко.
Представитель МИД Украины ответил лидерам партии «Грузинская мечта», назвавшим отправку Саакашвили в Грузию «спецоперацией» Киева. В частности, председатель партии Ираклий Кобахидзе сказал, что власти Украины принимали непосредственное участие в отправке Саакашвили в Грузию, однако эта спецоперация, по его словам, провалилась. Лидер парламентской фракции «Мечты» Мамука Мдинарадзе добавил, что «отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией по вовлечению Грузии в войну и расколу Грузии».
«Какие только инсинуации не будут распространять отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», – отметил Николенко.
Во внешнеполитическом ведомстве также выразили «глубокое разочарование» тем, что «грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей».
«Возобновляем призыв предоставить доступ к Михаилу Саакашвили Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Призываем также обеспечить украинского гражданина надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения», – добавил Николенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и отправить его в клинику Украины, США или любой европейской страны.
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит с визитом Вашингтон и выступит на совместном заседании Конгресса. Информацию подтвердил сам Зеленский. Он впервые покинул территорию Украины после начала российского вторжения 24 февраля текущего года.
«Направился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», – написал Зеленский в твиттере.
О том, что Зеленский посетит США, первоначально сообщила во вторник вечером американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме.
В ночь на среду телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщил, что Зеленский уже на пути в Вашингтон. Позже информацию подтвердили и в Белом Доме.
Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси направила всем членам Палаты письмо с просьбой прибыть в среду на Капитолий «для проведения специального мероприятия».
На этой неделе Конгресс должен одобрить 47-миллиардный пакет помощи Украине и союзникам США по НАТО. Визит президента Украины станет свидетельством тесного партнерства между США и Украиной. По данным CNN, на этой неделе Вашингтон может объявить о поставках Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.
Владимир Зеленский всю войну провел в Украине и принимал иностранных политиков в Киеве либо выступал перед ними по видеосвязи.
Президент Украины Владимир Зеленский днем ранее прибыл в Бахмут, где идут ожесточенные бои, и вручил награды защитникам города. Визит президента на передовые позиции не был запланирован и анонсирован заранее.
Журнал The Economist назвал Украину страной года
Украина стала страной года по версии британского журнала The Economist.
«Обычно такой чести удостаивается страна, которая, на наш взгляд, больше всего улучшилась за предыдущие 12 месяцев. Так что Украина, в каком-то смысле, необычный выбор – поскольку жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась после вторжения Владимира Путина. Много людей погибло. Города были разгромлены и обуглены. Миллионы людей покинули свои дома. Экономика Украины сократилась примерно на треть. Из-за российских атак многие украинцы дрожат в темноте без электричества. И все же украинцы проявили себя в этом году», – говорится в публикации.
В 2021 году журнал выбрал страной года Италию – за грамотно проводимую политику на фоне коронавирусной пандемии и сглаживание внутриполитических противоречий. А в 2019 страной года был выбран Узбекистан – журналисты издания отметили, что ситуация в стране заметно улучшилась благодаря реформам президента Шавката Мирзиеева.
Госдума одобрила наказания за карты, на которых Крым – украинский
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает наказания в виде штрафа до миллиона рублей или ареста на срок до 15 суток за распространение географических карт, «оспаривающих территориальную целостность России». Согласно документу, такие карты приравниваются к «экстремистским материалам».
В случае окончательного принятия закона его нарушением будет считаться публичная демонстрация или распространение любой карты, на которой аннексированные территории Украины, признанные российскими властями, но не признанные подавляющим большинством стран мира, не обозначены как часть России.
При этом, как отмечает издание «Агентство», на сайтах Кремля, правительства России и Совета Федерации территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые были аннексированы в результате так называемых референдумов, до сих пор обозначены как территории Украины.
Попавшая под санкции древесина из России продается в ЕС как казахская
Российские и белорусские лесные материалы, попавшие под санкции Евросоюза, продолжают поставляться на рынки ЕС. Их продают под видом казахстанского и киргизского леса. Об этом говорится в расследовании Белорусского расследовательского центра, литовского издания Siena и организации журналистов-расследователей OCCRP.
Москва и Минск были основными поставщиками лесной продукции для ЕС. Евросоюз рассчитывал сократить доходы режимов Владимира Путина и Александра Лукашенко на миллиарды евро, запретив покупать у них лесоматериалы. Но после запрета на импорт в страны ЕС резко выросли поставки из Центральной Азии.
Казахская и киргизская территории почти не покрыты лесами, обе страны практически не производят древесину. Но по документам импорт дерева в ЕС из этих двух стран за полгода вырос в 66,6 раза по сравнению со всем предыдущим годом. Большая часть ввозится через Латвию, Литву, Польшу, Германию и Данию.
Заместитель литовского Таможенного департамента Вигантас Пойгозинас рассказал журналистам, что маркировка продукции центральноазиатского леса сначала была российской или белорусской. Затем товары стали маскировать лучше. «Мы должны доказывать очевидное, но очевидное непросто доказать», - говорит чиновник.
Под видом потенциальных продавцов леса журналисты обнаружили несколько компаний, обещавших изготовить фальшивую документацию на белорусский лес. Позднее они отрицали, что говорят об обходе санкций.
Грузинские таможенники не пропустили в страну картофель из России
Отдел санитарного и фитоконтроля Таможенного департамента Грузии не пропустил через границу 20 тонн картофеля из России, сообщила Служба доходов Минфина.
В результате досмотра на КПП «Казбеги» было установлено, что груз не соответствует требованиям о безопасности пищевых продуктов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Несмотря на отсутствие дипотношений, Россия занимает второе место в списке основных торговых партнеров Грузии. При этом в этом году резко возрос объем импорта.
По данным Национальной службы статистики, за первые 11 месяцев 2022 года из России в Грузию было поставлено продукции на 1, 607 млрд долларов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 73,1%. Главные статьи российских поставок в Грузию - нефть/нефтепродукты и пшеница/мука.
Неизвестные забросали кувалдами посольство Финляндии в Москве
Неизвестные в масках забросали кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве, соответствующее видео появилось во вторник в различных телеграм-каналах.
На кадрах видно, что нападавших было около двадцати, все они мужского пола и крепкого телосложения. Судя по опубликованному ролику, здание посольства не пострадало - нападавшие смогли лишь перекинуть кувалды через забор.
В ноябре в телеграм-каналах, связанных с российской частной военной компанией «Вагнер», было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключенного Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми» и «собаке – собачья смерть». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство, заявил, что «это не наше дело».
Позже в СМИ появились свидетельства еще нескольких подобных казней.
В конце ноября Европарламент призвал ЕС признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией и внести ее в соответствующий список. В ответ Евгений Пригожин пообещал передать Европарламенту кувалду со следами крови.
Спецпредставитель ЕС будет привлекать третьи страны к введению санкций
Спецпредставитель Евросоюза по санкциям, которого должны назначить в январе 2023 года, будет призывать третьи страны присоединиться к ограничениям против России. Также в его задачи будет входить предотвращение попыток обхода санкций. Об этом сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
На брифинге Еврокомиссии в Брюсселе он отметил, что для Евросоюза очень важно донести до всех партнеров в мире необходимость присоединения к санкциям против России, введенным из-за ее нападения на Украину. Стано также упомянул, что санкционные пакеты содержат много деталей и требуют пояснения.
«Всегда полезно, чтобы был человек, занимающийся этой специфической темой, потому что она касается очень детализированных решений и большого числа партнеров, с которыми мы должны это обсуждать», – объяснил Стано.
- 16 декабря Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России. Под ограничения попали более 150 физических и юридических лиц. Также Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первого канала. Гражданам Евросоюза запретили занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России. Кроме того, был введен запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.
HRW: россияне разграбили тысячи экспонатов из музеев Херсона
Российские вооруженные силы и гражданские лица, действующие по приказу военных, разграбили тысячи ценных артефактов и произведений искусства как минимум из двух музеев, собора и государственного архива в Херсоне перед отступлением после восьми месяцев оккупации. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch.
После отхода российских войск правозащитники посетили культурные учреждения Херсона и поговорили с работниками и очевидцами событий. По их словам, в последние дни оккупации в ноябре россияне загрузили картины, драгоценности, религиозные иконы и исторические документы в автомобили и вывезли экспонаты на территорию, подконтрольную России.
Сотрудники Human Rights Watch рассказали, что в двух музеях видели явные признаки грабежа – в том числе, пустые рамки картин, сломанные ящики и витрины, где демонстрировались экспозиции. Где сейчас находятся музейные экспонаты – неизвестно. Правозащитники полагают, что часть предметов могли вывезти в аннексированный Крым.
В Херсонском областном музее, который специализируется на краеведении и естествознании, директор музея, секретарь и охранник рассказали, что в период с 24 по 26 октября находились около 70 россиян, возможно, сотрудников ФСБ. Они оставили нетронутой коллекцию флоры и фауны, но разграбили почти все остальное, включая серебро, скифское золото, российские императорские медали, древнегреческие вазы и реликвии Второй мировой войны.
По словам опрошенных Human Rights Watch сотрудники музеев, собора и архива, россияне говорили им, что хотя защитить произведения искусства, артефакты и исторические документы от обстрелов и грабежей со стороны украинских сил.
Мародерство в Херсоне, по всей вероятности, не первый случай со стороны российских представителей, на территории Украины. По свидетельствам очевидцев, российские военные вывезли более двух тысяч экспонатов как минимум из трех музеев Мариуполя –историко-краеведческого музея, музея народного быта и художественного музея Куинджи.
Правозащитники также упоминают о вывозе ценностей из мелитопольского музея в Запорожской области и исторического музея в Новой Каховке.
По международному законодательству, разграбление, присвоение или захват имущества музеев и учреждений культуры во время боевых действий квалифицируется как военное преступление.
Human Rights Watch считает, что действия представителей России можно считать организованной операцией по лишению украинцев культурного наследия.
Российские власти доклад правозащитников пока не прокомментировали.
В Абхазии представили мастер-план развития сухумского аэропорта
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня, 20 декабря состоялась презентация мастер-плана поэтапного развития сухумского аэропорта. Документ подготовил российский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта – «Ленаэропроект».
Как сообщили в администрации, вице-президент Бадра Гунба отметил важность реализации данного проекта.
«Реализация этого важного для страны проекта находится на особом контроле президента Аслана Бжания. Нам необходимо, чтобы реконструкция производилась качественно и своевременно. Благодарю за очередной этап проделанной работы. Убежден, что результат будет положительный», – сказал Гунба.
В презентации приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, министр экономики Кристина Озган и другие представители абхазских властей.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- По итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
На газопроводе в Чувашии произошёл взрыв. Есть погибшие
В Чувашии произошёл взрыв на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой администрацию республики.
РИА Новости со ссылкой на местные власти сообщает о троих погибших и одном пострадавшем.
По словам собеседника ТАСС в МЧС, возле деревни Ямбахтино, примерно в 50 километрах к югу от Чебоксар, произошла утечка с последующим возгоранием на подземном газопроводе. И погибшие, и раненый работали на объекте.
По данным телеграм-канала SHOT, в Ябмбахтине повреждены один дом и припаркованный автомобиль.
Издание Mash сообщает, что в районе пожара очень высокая температура и жители не могут подойти к своим домам.
По предварительным данным, взрыв произошёл во время строительно-монтажных работ. Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно. Работы вела компания "Газпром Трансгаз Нижний Новгород".
Уренгой-Помары-Ужгород - это экспортный российский газопровод из Сибири в Европу через территорию Украины. Трубопровод пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области.
Украина заявила о покупке ещё 10 тысяч терминалов Starlink
В ближайшие месяцы Украина получит более десяти тысяч терминалов Starlink в рамках новой сделки с компанией Илона Маска SpaceX. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью агентству Bloomberg.
"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам", – сказал Фёдоров, добавив, что общался с Маском напрямую. По словам чиновника, Маск пообещал и дальше поддерживать Украину. Фёдоров рассказал, что написал Маску в тот день, когда в Украине произошло масштабное отключение электричества после российских обстрелов. Бизнесмен "отреагировал моментально и уже предпринял некоторые шаги", сказал Фёдоров.
В компании SpaceX не ответили на просьбу агентства прокомментировать слова Фёдорова.
По словам Фёдорова, с оплатой услуг SpaceX Украине готовы помочь правительства нескольких стран Евросоюза, однако не уточнил, какие именно. Также он отметил, что альтернативы спутниковой связи у них нет. "Мы готовы жить без электричества по крайней мере месяц – если будет доступна мобильная связь и текстовые сообщения", – сказал Фёдоров.
- С начала войны SpaceX поставила в Украину около 22 тысяч терминалов Starlink. Они позволяют поддерживать связь, когда другие способы подключения к интернету не работают. Также наличие спутниковой связи важно для организации боевых действий в полевых условиях.
- В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором сообщила, что больше не может финансировать работу терминалов Starlink в Украине, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. В середине октября Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины.
- В конце октября 1300 терминалов Starlink отключились из-за проблем с финансированием.
США выделят Грузии более 132 млн долларов – проект бюджета
Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение Грузии в качестве финансовой помощи не менее 132 млн долларов.
Отдельная глава в документе посвящена «оккупации грузинских территорий – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии». В ней содержится запрет на финансирование для стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии, или установивших с ними дипломатические отношения. Эта формулировка уже несколько лет подряд является частью американского бюджета.
В документе также указано, что госсекретарь США должен своевременно опубликовать список правительств или стран, не признающих территориальную целостность Грузии, на сайте Госдепартамента. США могут отказаться от ограничения помощи отдельным странам, если это отвечает её национальным интересам.
Кроме того, согласно документу, средства бюджета не могут быть направлены на поддержку оккупации Российской Федерацией территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.
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