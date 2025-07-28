Парламентская делегация Грузии находится в Китае, где с 27 июля проводит «стратегические встречи» с представителями правящей Коммунистической партии Китая, посвященные роли Грузии в «среднем коридоре» и «углублению сотрудничества» с Пекином.
Решение «Грузинской мечты» в очередной раз отправить в Китай своих представителей прокомментировал член Палаты представителей США, конгрессмен Джо Уилсон.
«Антиамериканская партия «Грузинская мечта» снова отдает дань коммунистическому Китаю, который она называет «образцовой сверхдержавой». MEGOBARI Act необходим для доступа к торговле через Средний коридор и критически важным минералам, а также для помощи грузинам в сохранении своей с трудом завоеванной свободы», — написал он в социальной сети X.
Что касается грузинской делегации, в её состав входят:
- Гиоргий (Гия) Вольский — член политического совета «Грузинской мечты» и вице-спикер парламента;
- Николоз Самхарадзе — член политического совета партии и председатель комитета по внешним связям;
- Мариам Лашхи — председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи;
- Шота Берекашвили — председатель комитета по экономической политике;
- Гела Самхараули — председатель комитета по аграрным вопросам.
На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что делегация встречалась с Лю Цзяньчао, председателем Департамента международных отношений Коммунистической партии Китая (КПК).
Парламентская делегация, укомплектованная представителями «Грузинской мечты», посещала с визитов Китай и в январе 2024 года — тогда делегацию возглавлял Ираклий Кобахидзе (до его назначения премьер-министром).
Форум