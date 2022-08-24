Комиссия по коммуникациям на основании жалобы правящей партии «Грузинская мечта» оштрафовала оппозиционную телекомпанию «Мтавари» на 118 688.67 лари, что составляет 1% от годового дохода вещателя. На том же основании письменное предупреждение было вынесено оппозиционным телеканалам «Пирвели» и «Формула», пишет агентство «Новости-Грузия».

«Грузинская мечта» обвинила три телекомпании в «незаконном размещении политической рекламы в эфире в невыборный период». Дело касается видеоклипа, транслировавшегося вещательными компаниями 23 и 24 июня с призывом принять участие в акции гражданских активистов за евроинтеграцию Грузии в рамках кампании «Домой, в Европу».

Комиссия по коммуникациям согласилась с доводами «Грузинской мечты» и постановила, что ролик является политической рекламой, которую можно представлять только в рамках предвыборной кампании. «Поскольку 23 и 24 июня 2022 года предвыборной кампании не было, вещатели не имели права размещать политическую рекламу. Соответственно, Комиссия по коммуникациям, принимая во внимание требования закона, приняла решение о санкциях в отношении вещателей за незаконное размещение предвыборной/политической рекламы в невыборный период», - сказано в сообщении комиссии.

Также в комиссии отметили, что «ТВ Пирвели» и «Формула» за последний год не совершали указанного нарушения закона и к ним не применялись санкции, поэтому им было вынесено только письменное предупреждение.

Что касается «Мтавари», то телекомпания была признана нарушителем за аналогичные действия четыре раза - в 2019, 2020 и 2021 годах. «В этом году указанное нарушение закона было совершено «Мтавари архи» во второй раз и вещатель уже был оштрафован. Соответственно, Комиссия по коммуникациям наложила на телеканал предусмотренную законом санкцию - штраф в размере 1% от годового дохода, 118 688,67 лари», - сказано в сообщении Комиссии по коммуникациям.

В видеоролике показана реакция условной семьи в Грузии на заявления представителей правящей партии в защиту Иванишвили, критику европарламента, оценки войны в Украине и решения ЕС по Грузии. Ни один из героев ролика, которые смотрят все это по телевизору, при этом не произносят ни слова - показаны только лица и эмоции людей.

«Грузинская мечта» считает, что ролик распространяет «вредные и вводящие в заблуждение» сообщения. В иске сказано, что это «изображает партию как антизападную» и «наносит ущерб ее репутации». При этом авторы видеоклипа используют «вырванные из контекста выдержки из заявлений «Грузинской мечты»/представителей правительства относительно резолюции Европарламента, статуса кандидата в члены ЕС и продолжающейся войны в Украине». Также в ГМ отметили, что ролик призван не допустить избрания «Грузинской мечты» на будущих выборах парламента в 2024 году.