Консульства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России с 26 июня. Причиной названо «непредсказуемое развитие внутриполитических событий в России».

«Визовые заявления, принятые в представительствах, и обработка которых была начата до 25 июня, будут рассматриваться до конца», – говорится в заявлении МИД Латвии.

В субботу после начала «марша справедливости» наемников ЧВК «Вагнер» глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал в твиттере, что Латвия не будет выдавать россиянам все типы виз, в том числе гуманитарные. После этого пресс-секретарь МИД Диана Эглите пояснила порталу Delfi, что Ринкевич имел в виду только тех, кто захочет получить визу в контексте вооруженного похода Пригожина.