28 января «Грузинская мечта» объявила о новом пакете законодательных поправок, призванных, по версии власти, перекрыть «пути обхода» уже действующих законов об иностранном влиянии и предотвратить «финансирование беспорядков» из-за границы. Но для оппозиции и части экспертов это выглядит как попытка поставить под контроль практически любую публичную деятельность и закрепить политическую монополию через страх уголовного преследования.

Что именно анонсировали

Больше, чем «гранты»

На момент заявлений «Грузинской мечты» тексты законопроектов опубликованы не были. Но подробностями после заседания парламентского большинства поделился один из лидеров партии Ираклий Кирцхалия.

Новый законодательный пакет предполагает изменения в ряде нормативных актов, включая закон Грузии «О грантах», Уголовный кодекс, закон «О политических объединениях граждан» и Кодекс об административных правонарушениях. Ключевое нововведение — расширение определения «гранта» и усиление контроля за его получением. Теперь под грантом будет пониматься фактически любая форма передачи денег от одного лица другому. Как следует из разъяснений Кирцхалия, под регулирование попадут не только денежные средства, но и услуги, техническая помощь, знания, экспертиза, навыки и иные виды поддержки. Речь идет о случаях, когда такая помощь используется или может быть использована с намерением влиять на органы власти Грузии, государственные структуры или общество по политическим вопросам.

Поправки также вводят понятие «юридического лица другого государства, деятельность которого связана с Грузией». То есть, зарегистрированная за рубежом организация, которая осуществляет свою деятельность в Грузии, будет обязана обращаться к правительству Грузии за разрешением на получение финансирования. Если такой «филиал» получит грант без согласия, ему грозит штраф в размере двойной суммы незаконно полученного гранта.

За нарушение требований закона «О грантах» власти вводят уголовную ответственность. В числе возможных санкций помимо штрафов и общественных работ лишение свободы сроком до шести лет. Кроме того, «Грузинская мечта» включает «политические цели» по вопросам, связанным с Грузией, в перечень отягчающих обстоятельств по статьям об отмывании денег. В таких случаях срок лишения свободы — от 9 до 12 лет. Еще один элемент нового законопроекта — уголовное преследование за «внешнее лоббирование»: передачу денег или иных выгод иностранному гражданину/юрлицу в обмен на деятельность по политическим вопросам, связанным с Грузией. Наказание — лишение свободы до 6 лет.

Расширение круга «политических субъектов»

По версии «Грузинской мечты», поправки к закону «О политических объединениях граждан» вводят запрет на членство в партиях для людей, работающих в организациях, которые получают не менее 20% дохода из-за границы. Фактически это означает, что человек, занятый в организации, которую власти считают «иноагентской», не сможет состоять в политической партии восемь лет. Также в «Мечте» дали понять, что ограничения будут распространяться не только на партии, но и на более широкий круг акторов, цели которых можно трактовать как «партийно-политические».

Получение иностранного финансирования повлечет за собой уголовную ответственность для руководителя политической партии, а также для лица или организации, декларирующих партийно-политические цели.

Штрафы за публичную политическую активность

Отдельным блоком анонсированы административные санкции для компаний за «публичную политическую активность», не связанную с основной предпринимательской деятельностью. Служба аудита сначала оштрафует такую компанию на 20 000 лари, а в случае повторного нарушения — на 40 000 лари.

«Предпринимательское юридическое лицо должно выполнять свои функции, то есть быть субъектом предпринимательства, а политикой должна заниматься партия, как это предусмотрено Конституцией Грузии.

<...>. Что касается индивидуальных предпринимателей, представленные изменения их вообще не касаются», — пояснил позже журналистам член партии большинства Арчил Гордуладзе.

Угроза «революции»

В своей аргументации «Грузинская мечта» опирается на тезис о попытках «революционных процессов» и настаивает, что зарубежные доноры финансируют дестабилизацию, а государство обязано «закрыть существующие лазейки».

«Мы вносим изменения в законодательство, чтобы в будущем никто не смог найти альтернативный путь для финансирования беспорядков и насилия в Грузии из-за пределов страны. <...>. За последние 5 лет в нашей стране было предпринято несколько попыток свергнуть правительство, избранное грузинским народом. В революционных процессах активно участвовали как местная радикальная оппозиция, так и финансируемые из-за рубежа НПО. К счастью, государство успешно пресекло все попытки революции, чему в значительной степени способствовали законодательные поправки, и прежде всего закон о прозрачности», — заявил Кирцхалия.

Для понимания контекста важно, что это не первая ступень ограничения деятельности неправительственного сектора. За последние два года в Грузии уже был принят закон «О прозрачности иностранного влияния», известный как закон «об иноагентах» (май 2024 года). Позже был внедрен грузинский аналог американского закона FARA — «Закон о регистрации иностранных агентов». Следом, в апреле 2025 года парламент принял закон «О грантах», предполагающий обязательное предварительное государственное одобрение иностранных грантов.

Несмотря на это, по версии властей, «механизмы обхода» все еще сохраняются и представляют угрозу стабильности, миру и экономическому развитию страны.

«Любой грант, любые перечисленные средства, которые могут быть замаскированы, выданные физическому лицу, организации, филиалу, зарегистрированному как ООО… вы же помните, как они нашли путь, и так называемые грузинские НПО начали регистрироваться в разных странах. Уж извините, мы до них доберемся везде», — заявил позже Ираклий Кирцхалия в эфире Imedi LIVE.

«Финансовые репрессии» и риск «тотального контроля»

Оппозиция, представители гражданского сектора и европейские политики видят в поправках качественный сдвиг — от давления на отдельные институты к попытке установить контроль над всей общественно-политической жизнью страны. Партия Лело — Сильная Грузия назвала инициативу «новой вершиной авторитаризма» и пообещала оспорить изменения в Конституционном суде.

«Политически обанкротившаяся, утратившая легитимность «Грузинская мечта», как прямой пережиток советского прошлого, уже открыто начинает финансовый рэкет населения, стремясь добиться всеобщего подчинения», — говорится в заявлении партии.

Отметим, что в Конституционном суде уже намечается рассмотрение ряда дел, связанных с законами, принятыми «Грузинской мечта» за последний год. В декабре прошлого года «Единое национальное движение» обратилось в Конституционный суд с иском против законов, запрещающих политическим партиям и отдельным лицам заниматься политической деятельностью.

В мае парламент «Грузинской мечты» принял поправки в законы «О политических объединениях граждан» и «О Конституционном суде». Согласно новым правилам, Конституционный суд Грузии может запретить любую партию, «целью которой является насильственное свержение или изменение конституционного строя, посягательство на независимость страны, нарушение ее территориальной целостности».

В январе 2026 года Народный защитник Грузии Леван Иоселиани подал в конституционный иск, в котором оспорил ограничения, предусмотренные законом Грузии «О собраниях и манифестациях» для участников акций.

Бывший депутат и оппозиционный политик Роман Гоциридзе считает, что анонсированный законопроект «хуже, чем закон об агентах» и утверждает, что аналогов ему нет даже в России и Беларуси. По его мнению, темпы и масштаб предлагаемых изменений свидетельствуют о стремительной авторитарной трансформации.

«То, на что Путину понадобилось 20 лет, Иванишвили хочет провернуть за два года. Самоуспокоенность и вера в то, что в Грузии авторитарный режим не приживется, что грузины «другие» (особенные) — крайне опасны. Диктатуры были не только в Грузии, они были в Испании и в Германии», — пишет он в Facebook.

Юрист Георгий Мшвениерадзе предупреждает об опасности чрезмерно широкого толкования понятий «политическая деятельность» и «намерение влияния», заложенных в предлагаемых изменениях. По его оценке, такие формулировки создают риск уголовного преследования за действия, которые напрямую не связаны с политикой и не предполагают противоправных целей.

«Допустим, член вашей семьи, который живет за границей прислал вам 100 долларов. Поскольку эти деньги могут быть использованы вами (речь не о том, что они уже использованы, а о том, что могут быть использованы) для покупки флага Европы и вывешивания его из окна как символа объединения государств, в котором вы видите будущее своего народа — за это вам может грозить до 6 лет лишения свободы.

Если вы программист и получаете зарплату от международной корпорации (например, Google), а параллельно боретесь за изменение государственной политики в отношении бездомных животных в Грузии, вас могут признать виновным — вам снова может грозить до 6 лет тюрьмы.

Если вы получаете грант на обучение в одном из западных университетов (на учебу или исследование) и при этом продолжаете критиковать власти Грузии в Facebook — вам также может грозить до 6 лет лишения свободы», — пишет юрист в социальных сетях.

Руководитель правозащитной организации «Центр социальной справедливости» Тамта Микеладзе считает, что у инициативы есть скрытая стратегическая цель — вытеснение из страны активной и автономной части общества. По ее словам, под ударом оказываются студенты, исследователи, представители культуры, эксперты, правозащитники, психологи и другие специалисты, участвующие в проектах с зарубежным финансированием и при этом прямо или косвенно влияющие на общественную сферу. Эти группы, отмечает Микеладзе, фактически ставят перед выбором: либо работать под полным государственным контролем, либо столкнуться с уголовным преследованием.

«Та часть общества, которая до сих пор сохраняет независимость от влияния и бизнес-интересов «Грузинской мечты» и осмеливается работать в общественных интересах, будет уничтожена в экономическом, а затем и в политическом смысле. У этого класса останется единственный выбор — либо гражданская смерть и полная приватизация собственной жизни, либо эмиграция. <...>. Это убийство будущего в прямом смысле слова. Если этот процесс не будет остановлен, через 5 лет мы не узнаем нашу страну», — пишет Микеладзе в Facebook.

«Страна отдаляется от европейского будущего»

Резкой оказалась и реакция европейских политиков. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, отвечая на вопрос журналистов до начала Совета по иностранным делам ЕС, дала понять, что эта тема будет обсуждаться на уровне министров ЕС:

«Мы являемся сторонниками прав человека и фундаментальных свобод, свобода прессы — одна из них. Мы предпримем шаги против тех, кто это осуществляет».

Еврокомиссар Марта Кос сформулировала оценку еще жестче, подчеркнув, что Грузия «все дальше и дальше отдаляется от перспектив европейского будущего». Она выразила поддержку грузинским неправительственным организациям и независимым СМИ.

«Единственное, что я могу сказать правительству — прекратить этот абсурд и начать работать над европейским будущим», — заявила Кос журналистам.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в свою очередь отметил, что на правительство Грузии необходимо продолжать усиливать давление и расширять санкционные меры «против лидеров режима».

