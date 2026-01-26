Ранее анонсированный концерт российской группы t.A.T.u. в Тбилиси отменён. Информацию об отмене выступления подтвердили в сервисе по продаже билетов Biletebi.ge, на сайте которого ранее указывалось, что концерт должен был состояться 30 января в Тбилисском дворце спорта.

«Впервые в Грузии — Тбилиси: концерт одного из самых популярных российских поп-дуэтов 1990-х годов — t.A.T.u. — во Дворце спорта (Old Sports Palace)», — говорилось в анонсе мероприятия.

Причины отмены концерта в Biletebi.ge не сообщают. Представители группы на соответствующий запрос «Эха Кавказа» не ответили. Об отмене концерта в соцсетях пишут и пользователи, купившие билеты.

Группа t.A.T.u. была создана в 1999 году в Москве продюсером Иваном Шаповаловым. В состав дуэта вошли Юлия Волкова и Лена Катина. С самого начала проект задумывался как провокационный и ориентированный на международную аудиторию.

В начале 2000-х годов t.A.T.u. приобрели мировую известность благодаря скандальному имиджу, построенному вокруг образа двух влюблённых школьниц. Поцелуи на сцене, клипы с лесбийской тематикой и подчёркнутая дерзость вызывали широкий общественный резонанс и споры, но одновременно обеспечили группе коммерческий успех и внимание западных медиа. Позднее участницы неоднократно заявляли, что этот образ был частью продюсерской концепции и не отражал их личную жизнь.

В 2003 году t.A.T.u. представляли Россию на конкурсе «Евровидение» в Риге с песней «Не верь, не бойся» и заняли третье место.

В 2011 году было объявлено о прекращении деятельности дуэта, после чего обе участницы сосредоточились на сольных проектах. При этом t.A.T.u. периодически появлялись вместе на отдельных мероприятиях, включая выступление на открытии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

С 2022 года группа начала возобновлять совместные выступления без объявления полноценного тура. В июле 2025 года дуэт объявил о воссоединении и провёл концерт в аннексированном Крыму. После этого стало известно о включении участниц в базу сайта «Миротворец», где фиксируются лица, которых авторы ресурса считают причастными к действиям против интересов Украины.

В октябре 2025 года издание «Медуза» опубликовало репортаж с концерта t.A.T.u. в Москве, отметив, в частности, что группа больше не исполняет на русском языке песню «Я сошла с ума», в которой рассказывается о влюблённости одной женщины в другую. «Мы чтим традиции, уважаем законы нашей страны и действуем в рамках разумного», — ранее заявляла Юлия Волкова. В 2021 году она участвовала в праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области.

После полномасштабного вторжения России в Украину некоторые российские музыкальные группы, стендап-комики и артисты, покинувшие Россию и публично выступившие против войны, включают Грузию в свои концертные туры. При этом участницы t.A.T.u. антивоенную позицию не заявляли. В социальных сетях группы указано, что дуэт планирует провести ряд концертов в России — в Уфе, Казани и Екатеринбурге, а также за рубежом, в частности в Сан-Паулу.